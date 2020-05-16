LG, Q serisindeki 13 modelin isim hakları için başvuruda bulundu

Önümüzdeki birkaç ay içinde Nokia 6.3 modelinin piyasaya sunulması bekleniyor. Fakat cihazla ilgili sızıntılar, şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Cihazın Qualcomm’un Snapdragon 700 serisine ait bir işlemci ile gelmesi bekleniyor. En büyük aday ise, Snapdragon 730 olarak gözüküyor. Arka tarafta beklenen kamera modülü ise, 24 MP ana kamera olmak üzere; 4 adet kameradan oluşacak. Kamera modülü için, Alman menşeili ZEISS markası, Nokia ile işbirliği içinde.

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Nokia 6.3 ile ilgili neler biliyoruz

Sızıntılara göre, Nokia içinden gelen bilgilere de dayanarak Nokia 6.3 modelinde Snapdragon 700 serisi bir işlemcinin kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan Snapdragon 700 serisi içinde, 6.3 modelinde kullanılmak için en büyük aday ise Snapdragon 730. Eğer sonradan bir değişiklik gerçekleşmez ise, Nokia 6.3’ü Qualcomm’un Snapdragon 730 işlemcisi ile göreceğimizi söyleyebiliriz.

Kamera tarafında ise Nokia’nın adını uzun süredir ZEISS ile birlikte duymaya alışmıştık. Arka kamera modülünde, ana kamera 24 MP olmak üzere, geniş açı kamerada 12 MP, makro kamerada 2 MP ve son olarak da 2 MP derinlik sensörü olmak üzere 4 adet kamera bulunacak.

Son detay ise, HWP olarak bizim de çok sevdiğimiz ve Sony modellerinden de alışık olduğumuz; cihazın yan tarafında güç butonuna entegre olarak sunulmuş parmak izi okuyucu. Kullanım kolaylığı ve ergonomi açısından, bizce en optimum parmak izi okuyucu konumlaması olan güç butonu çok iyi bir seçim olmuş. Umarız sızıntılar doğru çıkar ve Nokia, 6.3 modeli için parmak izi okuyucuyu, güç butonuna entegre eder.

Nokia 6.3 modelinin çıkış tarihi ile ilgili ise henüz net bir bilgi yok. Beklentiler ise, cihazın 2020 yılının üçüncü çeyreğinde ve Nokia 7.3 ve Nokia 9.3 PureView modelleri ile yakın tarihlerde çıkması yönünde. Siz Nokia 6.3 ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlar üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!