Windows 11’in bağlantılı Mobil uygulaması yakında çok pratik bir işlevsellikle donatılacak. Windows 11’in Phone Link uygulaması (orijinal adı Your Phone) bu yılın başlarında yeniden markalandı ve güncellenmiş Windows 11 kullanıcı arayüzü ile uyumlu yeni bir tasarımla yenilendi. Phone Link zaten Windows için kullanışlı bir araçtı ve bir Samsung telefonunuz olduğu sürece gerçekten işe yarıyor.

Connected Mobile uygulaması eski adıyla Your Phone, bilgisayarlarımızda kullanılmaya başlandığından bu yana Windows ve Android arasındaki farkı her seferinde azaltmak için sürekli olarak geliştirildi. Uygulamaları doğrudan bilgisayarınızdan çalıştırabilme ve hatta arama yapabilme gibi bazı özellikler büyük ilerlemeler sağladı. Ancak bir süredir uygulama gerçek bir yenilik sunmuyordu. Windows Latest tarafından fark edilen bu yeni özellik memnuniyetle karşılandı.

Ayrıca bkz: Google, Bilinmeyen Sayıda Cihazda Play Store Aramasında Reklam Gösteriyor!

Buna ek olarak, Microsoft’un şu anda uygulaması için üzerinde çalıştığı tek yenilik bu değil. Windows Latest ayrıca “Tarayıcı Geçmişi Sürekliliği” olarak adlandırılan ve tam olarak adından da anlaşılacağı gibi akıllı telefon geçmişini Windows’ta paylaşan bir özellik buldu. Ancak, yalnızca Samsung akıllı telefonlarıyla çalışıyor.

İçindekiler Koyu Temalar ve Verimlilik Modu

Koyu Temalar ve Verimlilik Modu

Yeni Windows 11 önizlemesi Görev Yöneticisi’ne başka özellikler de getiriyor. Microsoft’un Fluent tasarımını takiben, kullanıcılar işlem bölmesi arayüzü için açık ve koyu temaları kullanmayı seçebilirler.

Bir diğer yeni özellik ise, daha düşük öncelikli bir işlem ayarlamanıza veya güç verimliliğini artırmanıza olanak tanıyan Görev Yöneticisi’nin geliştirilmiş Verimlilik Modu. Geliştiricilere göre, onay kutusunu devre dışı bırakmak da daha kolay olacak.