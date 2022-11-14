9To5Google‘ın haberine göre, güncelleme ile arama alanında kullanıcının daha önce hiç etkileşimde bulunmadığı ya da arama yapmadığı üç uygulama gösterilecek.

Arama geçmişi yalnızca kullanıcı bir harf yazdıktan sonra görünecek. Bundan sonra, önce önceki aramalar ve ardından otomatik tamamlama önerileri görüntülenecek.

Raporda, “bu uygulamaların görünmesi için ödeme yapılıp yapılmadığı ya da öneri olup olmadığı” hala belirsiz.

Ayrıca bkz: Samsung Exynos 1330 ve 1380 Bluetooth Sertifikası Aldı!

Şu anda, kullanıcı arama çubuğuna dokunduğunda en son dört arama görüntüleniyor ve ayrıca klavye açılıyor.

Daha önce teknoloji devi, önümüzdeki yıl uygulamaların daha iyi listelenmesi için Play Store’a yeni özellikler ekleyeceğini duyurmuştu.

Şirket bu yılın başlarında yıllık geliştirici konferansı I/O’da değişiklikleri sergilemişti.

Teknoloji devi ayrıca ekran görüntülerini, videoları ve açıklamaları doğrudan Uygulamalar ve Oyunlar Ana Sayfası’nda kullanarak Play Store’u büyük ekranlar için yeniden tasarlıyordu.

Google, içeriğe yönelik yaklaşımın amacının mağazadaki uygulamaları daha iyi temsil etmek ve kullanıcıların yükleme kararları vermelerine yardımcı olmak olduğunu söyledi.