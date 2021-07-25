Lider kripto para birimi Bitcoin 30 bin dolar seviyesinden yukarıya doğru toparlanmaya devam ederken, kripto para piyasasının geneli de yükseliş hareketleri sergiliyor. Düşen fiyatlar ile beraber satın alma baskısının artması pek çok altcoin için son günlerde yükseliş sağladı. Popüler bir altcoin olan ve aylardır süren Ripple ve SEC davasından etkilenen XRP de son altı gün içerisinde %20 civarında artış yaşadı. XRP fiyatı ne olacak? Yükseliş gelecek mi?

XRP fiyatı şu anda sınırlı bir kanala yerleşmiş gibi görünüyor. Yukarı yönlü bir hamle yapana kadar piyasadan güçlü bir ipucu bekliyor. XRP, yazı sırasında 0,59 dolardan işlem görüyor.

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XRP grafiği incelendiğinde, fiyat 0,58 dolarlık destek çizgisine dokunduğu sırada bir boğa kopuşu yaşandığı görülüyor. Bu, anında %4,3’lük bir artışa yol açtı. Ancak yükseliş 0,61 dolarlık bir üst tavan ile sınırlandı. Hareket başladığından beri piyasada alıcılar ve satıcılar arasında bir denge görülüyor ve arka arkaya kısa gövdeli mumların ortaya çıkması bir konsolidasyon dönemini işaret ediyor.

Squeeze Momentum Göstergesi, fiyatların bir boğa bayrağı modelinden yukarıya doğru yönlenmesi ile beraber son birkaç gün içinde yükseliş momentumunun düşüşte olduğunu ileri sürüyor. Ayrıca siyah noktalar da piyasanın bir daralmada olduğunu ve oynaklık piyasaya dönene dek kazançların sınırlı seviyede kalabileceğini gösteriyor. Göreceli Güç Endeksi yükseliş bölgesinde işlem görüyor fakat 55-50’ye yakın. Yarı seviyeden geri sıçrama, piyasada bir güç işareti olabilir.

XRP boğaları yükseliş için çaba sarf ediyor ancak güçleri tükenmiş gibi görünüyor. Fiyat, herhangi bir terslikte 0,58 dolar desteğine ve altına gerileyebilir. Bu arada, daha geniş pazardan gelen daha güçlü ipuçları, bir sonraki büyük salınım için katalizör olabilir.

*Yatırım tavsiyesi içermez.