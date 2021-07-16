Ripple ve SEC davasında Ripple için yeni zafer!

Ripple ve SEC davası devam ederken dava ile ilgili yeni gelişmeler de gelmeye devam ediyor. Gelen yeni bilgilere göre dava sürecinde Ripple için olumlu bir gelişme yaşandı. Perşembe günü gerçekleşen telefon konferansı duruşmasında yargıç Sarah Netburn, SEC’in (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) kurumsal finans bölümü eski direktörü William Hinman’ın ifadesinin alınıp değerlendirilmesini kabul etti.

Ripple ve SEC arasındaki menkul kıymet davası 2020’nin son ayından beridir sürmekte. Dava ile ilgili gelişmeler de gelmeyi sürdürüyor. En son gelişmeye göre ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple’ın Hinman’ın ifadesine ilişkin talebini reddetme talebi, ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Sarah Netburn tarafından telefon konferansı duruşmasında reddedildi. Ancak, bir görüşme ve müzakere süreci ayrıcalığı ile ilgili görüşme sonrasında ifade, “kısa bir süre” için ertelenebilir. Davalının avukatı James K. Filan’ın attığı bir tweet’e göre, son tarihin yanıtı yarın verilecek.

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William Hinman, ETH ve BTC’in bir menkul kıymet olmadığını beyan eden SEC yetkilisi. Hinman’ın tanık olarak kabul edilmesi, Ripple’ın XRP’nin bir menkul kıymet olmadığı iddiasını savunurken elini güçlendirecek bir durum.

2018’de Yahoo Finance All Markets Summit: Crypto’da William Hinman, Ethereum ağını ve merkeziyetsizliğini öne sürerek Ethereum’un bir menkul kıymet olmadığını ifade etmişti. SEC, Hinman’ın tanık olarak gösterilmesine itirazda bulundu. Ancak bu itiraz son duruşmada reddedildi.

Hinman tarafından verilecek olan ifade, neredeyse 8 aydır süren davanın sonucunu belirleyebilir. Ripple tarafıi ifadenin 19 Temmuz tarihinde gerçekleştirilmesi için baskı yapıyor. SEC tarafı ise ısrarla tarihin değiştirilmesini istiyor. SEC’in bu isteği, davayı takip eden ünlü avukat Jeremy Hogan’a göre karara bir itiraz niyetinden kaynaklı olabilir. Gelişmeleri göreceğiz.