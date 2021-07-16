Kripto Para
Ripple ve SEC davasında Ripple için yeni zafer!
Ripple ve SEC davası devam ederken dava ile ilgili yeni gelişmeler de gelmeye devam ediyor. Gelen yeni bilgilere göre dava sürecinde Ripple için olumlu bir gelişme yaşandı. Perşembe günü gerçekleşen telefon konferansı duruşmasında yargıç Sarah Netburn, SEC’in (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) kurumsal finans bölümü eski direktörü William Hinman’ın ifadesinin alınıp değerlendirilmesini kabul etti.
Ripple ve SEC arasındaki menkul kıymet davası 2020’nin son ayından beridir sürmekte. Dava ile ilgili gelişmeler de gelmeyi sürdürüyor. En son gelişmeye göre ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple’ın Hinman’ın ifadesine ilişkin talebini reddetme talebi, ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Sarah Netburn tarafından telefon konferansı duruşmasında reddedildi. Ancak, bir görüşme ve müzakere süreci ayrıcalığı ile ilgili görüşme sonrasında ifade, “kısa bir süre” için ertelenebilir. Davalının avukatı James K. Filan’ın attığı bir tweet’e göre, son tarihin yanıtı yarın verilecek.
William Hinman, ETH ve BTC’in bir menkul kıymet olmadığını beyan eden SEC yetkilisi. Hinman’ın tanık olarak kabul edilmesi, Ripple’ın XRP’nin bir menkul kıymet olmadığı iddiasını savunurken elini güçlendirecek bir durum.
2018’de Yahoo Finance All Markets Summit: Crypto’da William Hinman, Ethereum ağını ve merkeziyetsizliğini öne sürerek Ethereum’un bir menkul kıymet olmadığını ifade etmişti. SEC, Hinman’ın tanık olarak gösterilmesine itirazda bulundu. Ancak bu itiraz son duruşmada reddedildi.
Hinman tarafından verilecek olan ifade, neredeyse 8 aydır süren davanın sonucunu belirleyebilir. Ripple tarafıi ifadenin 19 Temmuz tarihinde gerçekleştirilmesi için baskı yapıyor. SEC tarafı ise ısrarla tarihin değiştirilmesini istiyor. SEC’in bu isteği, davayı takip eden ünlü avukat Jeremy Hogan’a göre karara bir itiraz niyetinden kaynaklı olabilir. Gelişmeleri göreceğiz.
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Kripto Para
Binance hisse senedi token alım-satımını durduruyor!
En büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, nisan ayında başlattığı hisse senedi token alım-satımı hizmetini durdurma kararı aldı. Borsa tarafından yapılan açıklamaya göre artık kullanıcılar hisse senedi token alım-satımı yapamayacak.
İşlem hacmine göre önde gelen kripto para borsalarından olan Binance, nisan ayında hisse senedi token alım-satım hizmetlerini aktif etmişti. Bunun anlamı, borsada işlem gören şirketlerin hisselerinin Binance’da token şeklinde satılması idi. Bu özellik kapsamında platform üzerinde Tesla, Microsoft, Apple, MicroStrategy, Coinbase gibi önemli şirketlerin hisse senedi tokenları satılmaya başlamıştı.
Binance, bugün yaptığı açıklamada ise bu karardan geri dönüldüğünü ve hisse senedi token alım-satım işlemlerin sona erdirildiğini duyurdu. Şu anda hisse senedi tokenlarında açık pozisyonları olan kişilerin 14 Ekim 2021 tarihinden önce pozisyonlarını kapatmaları gerektiği bildirildi. Borsa bu karara gerekçe olarak, “ticaret odaklarını diğer ürünlere kaydırmak” olduğunu söyledi.
Ancak Binance’ın bu kararı, diğer ürünlere olan odağı artırmaktan ziyade Almanya finansal piyasasının düzenleyici kurumu BaFin’in uyarısından dolayı geldi. BaFin, nisan ayında şu ifadeleri kullanarak bir uyarıda bulunmuştu:
“BaFin, Binance Almanya’nın ülkede gerekli prospektüsleri sunmadan hisse token’ları sattığından şüphelenecek bilgilere sahiptir. Menkul kıymet yatırımları sadece gerekli bilgilere dayanarak yapılması gerektiğini unutmayınız”
BaFin tarafından gelen bu açıklama, Binance’ın hisse senedi token alım-satım hizmetinden geri adım atması konusunda önemli bir etken olmuş olabilir. Bilindiği üzere Binance şu sıralar pek çok ülkenin düzenleyici kurumları tarafından baskı altında. Önde gelen borsa, Almanya tarafından da yeni bir darbe almamak için bu geri adımı atmak durumunda kalmış gibi görünüyor.
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Kripto Para
PayPal ’ın kripto para hizmetinde bir yenilik!
PayPal, kripto para birimlerini iş sürecine dahil ederek kripto para alanına erken dönem adım atan erken dev şirketlerden biri. Ödeme sağlayıcısı şirketi, ABD merkezli belirli müşteriler için haftada 20 bin dolar ile sınırlı olarak kripto para satın alma hizmeti sunuyordu. Şirket, yaptığı açıklamada bu işlem limitinin 100 bin dolara çıkarıldığını bildirdi.
Ödeme sağlayıcısı şirketi PayPal, kripto para işlem limitini 20 bin dolardan 100 bin dolara çıkardığını duyurdu. Şirket bu yükseltmenin amacını “kripto para satın almada daha fazla seçenek ve esneklik” olarak tanımladı.
Şu anda ABD’li müşteriler platformda Bitcoin, Ether, Litecoin ve Bitcoin Cash‘i tutabiliyor, satabiliyor ve satın alabiliyor. Ayrıca bu kripto varlıklarını mal ve hizmetler için ödeme yapmak için de kullanabiliyor. PayPal, başlarda yalnızca platformda kripto varlıkların satın alınıp ve tutulmasına izin verdiği için eleştirilmişti. Mart ayında şirket, müşterilerin kripto para birimleri ile mal ve hizmetler için ödeme yapmalarını sağlayan Checkout with Crypto hizmetlerini kullanıma sundu. Mayıs ayında ise PayPal’ın blok zinciri lideri Jose Fernandez da Ponte, şirketin yakında müşterilerinin kripto varlıklarını diğer üçüncü taraf cüzdanlarına aktarmasına izin vereceğini duyurdu.
PayPal, kripto paralar ile ilgili iş süreçlerini başlattığı andan itibaren sürekli olarak platforma yeni özelllikler ekliyor. Şirket, Önde gelen borsalar üzerinden alımlara izin vermek için Coinbase ile ortaklık kurmuştu. PayPal’a ait ödeme şirketi Venmo, nisan ayında kripto para işlemlerini başlatmıştı. Şirket, kripto para birimlerinin kullanımını benimsetmek ve yaygınlaştırmak konusunda oldukça yoğun çaba sarf ediyor. Öyle ki, dünya çapındaki 26 milyon satıcısında kripto para birimleri ile alışveriş yapılmasını sağlayarak kripto para kullanımını önemli ölçüde genişletti.
Mayıs ayında PayPal, firmanın kripto para birimi çabalarıyla desteklenen ilk çeyrek sonuçlarını yayınladı. Kazanç raporuna göre, PayPal’ın net geliri, mart ayında sona eren çeyrekte önceki yıla göre %29 artarak 6.03 milyar dolara ulaştı.
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Kripto Para
Ünlü CEO: “Bitcoin hiçbir zaman para birimi olmayacak”
İş zekası yazılımı şirketi MicroStrategy’nin CEO’su Michael Saylor, Bitcoin’in hiçbir zaman bir para birimi olamayacağını söyledi. Önemli bir Bitcoin yatırımcısı olan MicroStrategy, Bitcoin’in kurumsal taraftaki büyük bir destekçisi.
Kripto para piyasası özellikle 2020 yılı itibariyle hızlı bir benimsenme ve yükselme trendine girmişken, Bitcoin’in yaşadığı muazzam boğa koşusu da kripto paraya olan ilgiyi ve yatırımı artırdı. Bireysel yatırımcıların yanında artık kurumsal taraftan önemli isimler de bu piyasaya dahil olmaya başladılar. Bu önemli isimlerden biri MicroStrategy. İş zekası yazılımı şirketi MicroStrategy ve CEO’su Michael Saylor Bitcoin’e olan büyük desteği ve ilgisi ile piyasada bilinen isimlerden.
Michael Saylor, büyük bir BTC destekçisi ancak Bitcoin’in asla bir para birimi olarak konumlanamayacağını düşünüyor. Bir podcast sunucusu olan Scott Melker ile yaptığı röportaj sırasında Bitcoin’in bir para birimi olmayacağını ve zaten olmaması gerektiğini düşündüğünü belirtti. Saylor şu ifadeleri kullandı:
“Bitcoin’in ABD’de hiçbir zaman bir para birimi olarak kullanılmayacağını düşünüyorum. Bitcoin’in bir mülk olarak ele alınmasının mantıklı olduğunu düşünüyorum. Tıpkı bina, külçe altın veya hisse senedi sahibi olmak gibi. Bitcoin bir mülk.”
İş zekası yazılımı şirketi MicroStrategy’nin ilk BTC yatırımı Ağustos 2020 tarihinde oldu ve o tarihten beri belirli periyotlar ile BTC satın almaya devam ediyor. Hatta şirket, YK üyelerine kâr payı ödemelerini de BTC ile yapıyor.
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