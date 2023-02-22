Bellek ve depolama üreticisi ADATA‘nın oyun markası XPG, son zamanlarda güzel ürünleri ile piyasada yer bulmaya başladı. Kasa, RAM, klavye ve mouse ürünleri ile oyuncuların beğenisini toplayan XPG şimdi de Slingshot ismini verdiği yeni oyuncu mouse’unu piyasa sürdü. İnceleme konuğumuz olan XPG Slingshot uygun fiyatlı yüksek performanslı mouse arayanların imdadına yetişiyor diyebiliriz. Dilerseniz lafı uzatmadan incelememize hızlıca geçiş yapalım.

İçindekiler XPG Slingshot inceleme

XPG Slingshot inceleme

E-spor faresi olan XPG Slingshot, petek şasisi sayesinde boyutuna göre oldukça hafif bir yapıya sahip. Bununla birlikte, bu temel yetkinlikler, benzer fiyatlı oyun fareleriyle karşılaştırıldığında ön plana çıkıyor.

Çoğu e-spor faresi gibi, XPG Sapan da işleri kolaylaştırıyor. Mouse iki tıkırtı, kauçuk sırtlı kaydırma tekerleği, DPI ön ayarlarını değiştirmek için bir orta düğme ve iki yan düğme ile klasik bir altı düğmeli tasarım ile geliyor. İki RGB aydınlatma ışığına da sahip olan mouse hafif yapısı ile uzun süreli oyunlarda bile el ağrısı yapmıyor.

2,69 x 4,88 x 1,53 inç ölçülerinde olan siyah plastik kasa eli güzel bir şekilde kavrıyor. XPG Slingshot, 12.000 DPI’a kadar çıkabilen ve saniyede 250 inçten biraz fazla (IPS) kadar doğru kalan bir PixArt PMW 3360 sensöre sahip. Bu doğruluk, HyperX Pulsefire Haste de dahil olmak üzere diğer daha premium oyun fareleri için standart olan 450 IPS ile karşılaştırıldığında düşüktür. Yine de, özellikler bu fiyat aralığındaki diğer e-spor farelerine göre çok iyi diyebiliriz.

Markanın çevre yapılandırma yazılımı XPG Prime‘ı kullanarak XPG Slingshot’ı özelleştirebilirsiniz. Prime ile benzersiz düğme düzenleri, geçiş yapmak için altı adede kadar DPI ön ayarı ve özel RGB aydınlatma ile sonsuz sayıda fare profili oluşturabilirsiniz. Normal fare ve klavye girişlerini kullanmak yerine özel makrolar da oluşturabilirsiniz.

Yazılım temel bilgileri kapsarken, Prime ve Slingshot’ta bulamayacağınız birçok işlevsellik var. İstediğiniz kadar profil oluşturabilir, bunları belirli oyunlara ve uygulamalara göre uyarlayabilirsiniz, ancak bu programları çalıştırdığınızda fareyi bu profillere otomatik olarak geçiş yapmak için ayarlayamazsınız.

Benzer şekilde, Slingshot’ın yerleşik depolama alanı yoktur. Profillerinizi bir dosyaya aktarmanız ve başka bir cihazda kullanmak istiyorsanız manuel olarak aktarmanız gerekir. Bunlar açıkça niş sorunlar, ancak diğer birçok fare üreticisinin üstesinden geldiği sorunlar.

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Uygulama, oturum açmanızı veya bir XPG hesabı oluşturmanızı istiyor. Giriş yaptıktan sonra mouse’u özelleştirmeye başlayabiliyorsunuz. XPG Slingshot, bütçeli oyuncular için kabul edilebilir bir oyun mouse’u konumunda. Ülkemizde 500 TL ila 600 TL arasında satın alınabilen bu rekabetçi mouse hafif yapısı ile rakiplerine taş çıkarıyor.