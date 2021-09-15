Basın Bülteni
Xiaomi’nin Yeni 11T Modelleri Tanıtıldı! | Xiaomi 11T ve Pro Modelleri Karşınızda
Xiaomi 11T ve Xiaomi 11T Pro ve yenilenen Xiaomi 11 Lite 5G NE Xiaomi tarafından yapılan global lansmanla tanıtıldı. Xiaomi, Xiaomi 11T ve Xiaomi 11T Pro‘ya eklediği “Cinemagic” film yapım özelliğiyle telefon fotoğrafçılığı ve videografisinde çıtayı yukarıya taşımayı hedefliyor. Xiaomi, ağır ve pahalı film yapım ekipmanlarının kullanıldığı günleri geride bırakacak inovasyonların peşinde olduğunu da, yeni 11T serisiyle göstermiş oldu.
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Xiaomi 11T Pro: Videografi için ihtiyaç duyulabilecek her şeyin bir arada olduğu bir akıllı telefon
Xiaomi, 120W Xiaomi HyperCharge teknolojisine sahip ilk telefonunu da Mi 11T Pro ile duyurmuş oldu. Mi 11T Pro’nun en çok merak edilen özelliğinin de 120W hızlı şarj olduğunu söylesek yanlış olmaz diye düşünüyoruz. Çünkü bizler de cihazın bu hızlı şarj performansını çok merak ediyoruz ve pil konusunda ne kadar stabil kalabileceğini merak ediyoruz. 120W hızlı şarj teknolojisi yalnızca 17 dakika gibi bir sürede telefonu 0’dan %100’e şarj etme imkanı tanıyarak kullanıcıların pil sıkıntısını minimum seviyeye indiriyor. Bu, çift şarj tesisatı ve çift hücreli pil yapısı, MTW, Li-ion pil ve Mi-FC teknolojisi gibi teknolojiler sayesinde elde ediliyor. Pilin güvenliği, TÜV Rheinland Güvenli Hızlı Şarj Sistemi Sertifikası, 34 farklı şarj ve pil güvenliği özelliği, gerçek zamanlı sıcaklık izleme ve diğer önlemlerle sağlanıyor. Amiral gemisi işlemcilerden Qualcomm Snapdragon 888 ise çok sayıda yapay zeka özelliğinin kullanılması için gereken gücü sağlıyor.
Xiaomi 11T Pro yalnızca yüksek performans sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda 108 MP ana kamera, 2x yakınlaştırma özelliğine sahip telemakro lens ve 120° ultra geniş açılı lensi bir araya getiren güçlü bir üçlü kamera kurulumuna da sahip. Tüm bunların ötesinde cihaz, tek tıklamayla yapay zeka destekli sinema modları arasında geçiş, 8K kayıt ve HDR10+ gibi etkileyici bilgisayar destekli filmografi özelliklerine sahip ve kullanıcıların dijital kameralarda bulunan aynı akıllı ISO teknolojisiyle çekim yapabilmelerine olanak tanıyor.
Xiaomi’nin ‘Cinemagic’ olarak adlandırdığı klasmana dahil olan cihaz, dikkat çekici bir ekrana da sahip . Xiaomi 11T Pro, DisplayMate A+ dereceli 6,67 inç FHD+ 120Hz AMOLED düz ekran, TrueColor, Dolby Vision ile donatılmış. Model 1 milyardan fazla renk gösterebiliyor, 1.000 nit en yüksek parlaklığa sahip ve 480 Hz’e kadar dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Ayrıca, Corning’in en güçlü ürünü olan Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Dolby Vision ile kullanıcılar, canlı renkler, yüksek parlaklık ve kontrastı bu ekranda gözlemleyebiliyor. Ekran ayrıca, renk sıcaklığını çevre koşullarına göre otomatik olarak ayarlayan True Display ve Reading Mode 3.0 (Okuma Modu 3.0) gibi kullanıcıları göz yorgunluğundan koruyan bir dizi özelliğe de sahip. Xiaomi 11T Pro, Dolby Atmos SOUND BY Harman Kardon’a sahip özel çift hoparlör ile müzik, film, podcast yayını ve oyun gibi çeşitli içerik kategorilerinde Harman & Kardon mühendisliğine sahip bir ses sunuyor.
Xiaomi 11T: ‘Cinemagic’
Xiaomi 11T, yaratıcılığı ve üretkenliği artırmak için bir dizi yapay zeka destekli araçla birlikte yüksek çözünürlüklü üçlü kamera kurulumu gibi özelliklerle ‘Cinemagic’ misyonunu sürdürüyor.
108MP geniş açılı, 120° ultra geniş açılı ve 2x telemakro kamera kurulumu ile fotoğraf ve video çekim desteği sağlıyor. Cihaz, profesyonel görüntü yönetmenlerinin kullandıkları Time Freeze, Night Time-Lapse, Magic Zoom ve diğer kapsamlı çekim türlerini tek tıklamayla kullanılabilen yapay zeka destekli sinema modlarıyla bir araya getiriyor. Audio Zoom özelliği ise zayıf seslere dahi odaklanabilmeyi sağlıyor.
Xiaomi 11T’nin 6,67 inç 120Hz düz AMOLED ekranı, 1 milyardan fazla renk ve göz bakımı özellikleriyle HDR10+ görüntüler sunuyor. 480Hz’ye kadar dokunma örnekleme hızı, ufak bir dokunuşla kısa bir anda dahi en mükemmel sahneyi yakalamalarına olanak tanıyor.
Xiaomi 11T, ister video çekin, ister çektiğiniz videoları kurgulayın, güç tasarrufu sağlayan MediaTek Dimensity 1200-Ultra çipseti, 5.000mAh pili ve 36 dakika içinde %100 şarja ulaşılmasını sağlayan 67W kablolu turbo şarj özelliğiyle kullanıcılara sunuluyor.
Yenilenen Xiaomi 11 Lite 5G NE: İnce ve hafif form
6,81 mm ve 158 g ağırlığında olan Xiaomi 11 Lite 5G NE, ultra ince ve hafif bir gövdeye sahip. Tasarım, 1,88 mm kalınlığındaki hem üst hem alt çerçeveleri ve dört şık renk seçeneği ile öne çıkıyor. İnci Siyahı, Deniz Mavisi ve Mercan Pembesi geri dönerken, Xiaomi yeni bir renk eklemeye de karar vermiş: Kar Beyazı.
Cihaz, 6,55 inç AMOLED Ekran, 10 bit TrueColor desteği ve Dolby Vision sayesinde canlı renkler sunabiliyor. Xiaomi 11 ailesinin kamera mirasını sürdüren Xiaomi 11 Lite 5G NE, 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 5MP telemakro kamera ile çekim yapabiliyor. Tek tıklamayla geçiş yapılabilen yapay zeka destekli sinema modları, sinematik video filtreleri ve yeni Vlog modu dahil olmak üzere çeşitli özelliklerden oluşan bir araç kutusuyla birlikte geliyor.
Qualcomm Snapdragon 778G 5G Mobil Platformuna sahip Xiaomi 11 Lite 5G NE, günlük kullanım deneyimini iyileştirmek için 5G desteğinden faydalanıyor. Cihaz ayrıca 4.250 mAh pil ve kısa sürede şarj imkanı tanıyan 33W hızlı şarj desteğine de sahip.
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MSI ile kendi çalışma ortamını oluştur!
Eğitimde bir üst adıma geçtiyseniz ihtiyacınız olacak en önemli şeylerden biri de kendi özel çalışma alanınız. Günümüzde kullanabileceğiniz bir masaüstü bilgisayar ve gözlerinizi yormayacak bir monitör gibi teknik araçlar sayesinde eğitim biraz daha kolay hale geldi. Özellikle pandemi sonrasında eğitim daha esnek ve uzaktan gerçekleştirilmeye başladı; bu da güvenilir bir PC sahibi olmanın önemini vurguluyor. Bu nedenle MSI, masaüstü bilgisayarlar ve monitörler arasından lise ve üniversite öğrencilerine uygun seçimler belirlemiş. Bu yazıda kendi çalışma noktanızı oluşturmanız için size rehberlik ediyoruz.
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İçindekiler
Masaüstü PC mi, All-in-One PC mi? Hangisine ihtiyacınız var?
Bir öğrencinin günlük etkinliklerini okul işleri, okul dışı aktiviteler, arkadaşlar ile sosyal medyada iletişimde kalmak, online yayınları izlemek ve ara sıra oyun oynamak şeklinde özetlenebilir. Hem ödevleri, hem de okul dışı aktivitelerini yapabileceğinizi bir PC sizin en önemli ihtiyacınız.
Zaten bir monitörünüz varsa ve daha geniş bir ekran veya çevre birimlerini bağlayabileceğiniz bir esneklik arıyorsanız bu noktada tercihiniz masaüstü bilgisayar olabilir. Hem monitör, hem de bilgisayarı tek bir cihazda istiyorsanız All-in-One PC alternatifine yönelebilirsiniz. Bir PC seçimi yapmadan önce dikkate almanız gereken birkaç faktör var: İşletim sistemi, RAM, depolama ve bağlantı özellikleri. Bu açıdan MSI, Mini PC’den All-in-One PC gibi geniş bir ürün yelpazesine sahip.
Orta öğretim için en iyi yardımcı
Bilgisayar bir öğrencinin eğitimine çok büyük katkı sağlayabilir. Bir orta okul öğrencisi evde bağımsız olarak ders çalışabilmek ve eğitim materyallerine en iyi şekilde ulaşabilmek, ev ödevlerini tamamlamak, internet üzerinden bilgiye ulaşmak, bilgisayar teknolojileri ile ilgili derslerinde pratik yapmak için PC’ye ihtiyaç duyar. Bu nedenle 8GB RAM bellek, uygun miktarda depolama ve Windows 10 işletim sistemi her zaman tavsiye edilir. 2021 yılındaWindows 11’in çıkışıyla, yeni sisteme ücretsiz terfi edecek olan Windows 10 işletim sistemini kullanmak daha da önem kazandı.
Orta öğretim öğrencileri için uygun bir desktop bilgisayar sistemi olarak MSI, Cubi serisimini PC tavsiye ediyor. Örneğin, MSI Cubi 5 10M, Intel 10.nesil işlemci gücü, UHD grafikler ve birçok bağlantı noktasının bir arada olduğu bir kasa içinde sunmakta. Ayrıca VESA montaj standardını desteklediği için tüm uyumlu monitörlerin arkasına takılarak kullanılabilir ve görünmez hale gelerek çalışma noktanızda da fazla yer kaplamaz. Ayrıca bu model Intel Core™ i7 U işlemcilere ve 64GB DDR4 RAM belleğe kadar yükseltilebiliyor. Ek olarak MSI, 2021’in ikinci yarısında Cubi N JSL modelini çıkarıyor. Intel’in yeni Jasper Lake işlemcileri ile daha yüksek enerji verimliliğine sahip olacak bu bilgisayar, kavisli fan tasarımı ile çalışma ortamınızı daha sessiz hale getirecek.
|
|
Cubi 5 10M
|
Cubi N JSL
|
İşletim sistemi
|
Windows 10 Home/Pro for business
|
Windows 10 Home/Pro for business
|
İşlemci
|
10.nesil Intel® Core™ i7 U işlemci (max)
|
Jasper Lake işlemci
|
Bellek
|
2x DDR4 2666MHz SO-DIMM yuvası, max.64GB
|
DDR4 2933Mhz, max. 16GB (2 yuva)
|
Depolama
|
1x M.2 SSD, 1x 2.5” SSD / HDD
|
1x M.2 SSD, 1x 2.5’’ SSD/HDD
|
VGA
|
Intel® UHD grafikler
|
Intel® UHD grafikler
|
Bağlantılar
|
Ön:
1x USB 3.2 Gen 1 Type C
1x USB 3.2 Gen 1 Type A
1x Mikrofon girişi
1x Kulaklık çıkışı
2x USB 2.0
2x USB 3.2 Gen 1 Type A
1x RJ45
1x HDMI çıkış (1.4)
1x DP çıkış (1.2)
|
Ön:
2 x USB 3.2 Gen2 Type A
1 x Mikrofon / kulaklık combo
2x USB 3.2 Gen 1 Type A
1 x HDMI 1.4 çıkış
1 x RJ45
1 x VGA çıkış
|
Net ağırlık
|
0.55 kg (1.21 lbs)
Lise ve Üniversite yaşamına hazır olun
Evde yaşıyorsanız MSI’ın en yeni PRO serisi masaüstü modelleri DP20Z ve DP21 sizin için en iyi tercih olabilir. Ufak, sağlam bir kasa ve VESA montaj standardına uygun tasarımı ile bu modelleri evinizde yer tasarrufu yapmak için istediğiniz şekilde monte edebilirsiniz. Depolama tarafında DP20Z ve DP21 modelleri M.2 SSD ve iki adet 2.5” HDD/SSD yuvasıile hem okul ihtiyaçlarınız, hem de videolar ve oyunlar gibi diğer eğlence içerikleri için bol miktarda depolama potansiyeline sahipler. Ayrıca Intel® Wi-Fi 6 AX201 ile en hızlı kablosuz bağlantı standardını destekliyor, indirme ve karşıya yükleme işlemlerinde güvenilir ve kararlı bir kablosuz deneyim sunuyorlar.
MSI PRO serisi masaüstü bilgisayarların karşılaştırması:
|
|
DP20Z 5M
|
DP21 11M
|
İşletimsistemi
|
Windows 10 Home/Pro
|
Windows 10 Home/Pro
|
İşlemci
|
Ryzen™ 7 5700G (4M Cache, 3.8 GHz max 4.6 GHz)
Ryzen™ 5 5600G (3M Cache, 3.9 GHz max 4.4 GHz)
Ryzen™ 3 5300G (2M Cache, 4.0 GHz max 4.2 GHz)
|
Intel® Core™ i7-11700
Intel® Core™ i5-11400
Intel® Core™ i3-10105
|
Bellek
|
2x DDR4 2666/ 3200MHz SO-DIMM, max 64 GB
|
2x DDR4 2666/3200MHz SO-DIMM, max64GB
|
Depolama
|
2x M.2 SSD combo (NVMe PCIe Gen3x4)
2x 2.5” HDD/SSD
|
1x M.2 SSD (auto switch)
2x 2.5” HDD/SSD
|
VGA
|
Dahili AMD Radeon™ grafikler
|
Intel® UHD grafikler
|
Bağlantı
|
Ön:
1x Mikrofon girişi/ Kulaklık çıkışı
1x USB 3.2 Gen2 Type A
1x USB 3.2 Gen2 Type C
1x Mikrofon girişi
Arka:
1x USB 3.2 Gen2 Type A
3x USB 2.0 Type A
1x HDMI çıkış
1x VGA çıkış
1x RJ45
1x DP çıkış
1x COM Port (barebone için seçime bağlı)
1x DC Jack
|
Ön:
4x USB 2.0 Type A
1x Mikrofon girişi
1x Kulaklık çıkışı
Arka:
4x USB 3.2 Gen 1 Type A
1x RJ45
1xHDMI çıkış (2.0)
2x COM port (1 port çevre birimleri için)
1x Mikrofon girişi
1x Line-out
|
Hacim
|
2.6 Litre
|
2.3 Litre
|
Net ağırlık
|
1.52kg (3.35 lbs)
|
1.27Kg (2.80 lbs)
Yurtta kalıyorsanız masaüstü bilgisayarınızın kapladığı alan önemlidir. Bu yüzden All-in-One PC sizin için uygun bir seçenek olabilir. Bu amaçla MSI, PRO serisi All-in-One PC ile ihtiyaçlarınızı karşılamayı umuyor. Full HD IPS Panel, M.2 SSD ve 2.5’’ HDD/SSD depolamanın yanında Silent Pro Cooling soğutma sistemi ile MSI PRO serisi All-in-One PC hem okul, hem de günlük eğlenceniz için birçok özelliği bir arada sunuyor.
MSI Modern serisi All-in-One PC modellerinin karşılaştırması:
|
|
PRO 22XT 10M
|
PRO 24X 10M
|
İşletimsistemi
|
Windows 10 Home/Pro
|
Windows 10 Home/Pro
|
Ekranboyutu
|
21.5”
|
23.8”
|
İşlemci
|
Intel® Core™ i5-10400(max)
|
Intel® Core™ i7-10510U(max)
|
Bellek
|
DDR4 SO-DIMM x 2 yuva / max 32GB
|
DDR4 SO-DIMM x 2 yuva / max 32GB
|
Depolama
|
2.5” SATAIII / 7200rpm, MSI HDD Rapid Upgrade tasarımı
M.2 SSD (NVMe PCIe / SATA Auto Switch)
|
2.5” SATAIII / 7200rpm,MSI HDD Rapid
Upgrade tasarımı
M.2 SSD (NVMe PCIe / SATA Auto Switch)
|
Bağlantı
|
1x USB 3.2 Gen1 Type C
3x USB 3.2 Gen1 Type A
2x USB 2.0 Type A
2x USB2.0
2x RJ45
1x HDMI giriş
1x HDMI çıkış (1.4)
1x Mikrofon girişi
1x Kulaklık çıkışı
1x COM Port
|
4x USB 3.2 Gen 1 Type-A
2x USB 2.0 Type A
2x RJ45 LAN
1x HDMI çıkış
1x Mic-in
1x Kulaklık çıkışı
|
DokunmatikPanel
|
10 nokta projeksiyonlukapasitif dokunmatik ekran
|
Dokunmatik özelliği yok
|
Hoparlör
|
2x2w
|
2×2.5w
Şık bir alternatif arıyorsanız, bir seçenek de MSI Modern serisi All-in-One PC olacaktır. Bu seri ince kasa yapısı ile bulunduğu ortama uyum sağlarken izleme alanınızı da genişletiyor. Ayrıca farklı kullanım senaryolarına göre yüksekliğini ve açısını ayarlayabileceğiniz modeli ile birlikte iki stand alternatifi vardır. Bağlantı noktaları arasında USB 3.2 Gen2 arayüzüne sahip simetrik Type-C portu bulunur. Böylece iPad gibi Type-C cihazlarınızı zahmetsizce bağlayabilirsiniz.
PC’yi online derslerde kullanmak isteyenler için MSI ayrıca çıkarılabilir bir FHD web kamerası da eklemiş. Böylece video görüşmelerinizi de kolayca yapabilirsiniz. Modern serisinde MSI, farklı ekran boyutlarına, dokunmatik özelliklerine ve stand seçeneklerine sahip birkaç model sunuyor.
MSI PRO serisi All-in-One PC modellerinin karşılaştırması:
|
|
AM241 11M
|
AM241P 11M
|
AM241TP 11M
|
AM242TP 11M
|
AM271 11M
|
AM271P 11M
|
İşletimsistemi
|
Windows 10 Home/Pro
|
Windows 10 Home/Pro
|
Windows 10 Home/Pro
|
Windows 10 Home/Pro
|
Windows 10 Home/Pro
|
Windows 10 Home/Pro
|
Ekran boyutu
|
23.8-inch
|
23.8-inch
|
23.8-inch
|
23.8-inch
|
27-inch
|
27-inch
|
İşlemci
|
Intel® Pentium® Gold 7505
CoreTM i3-1115G4; CoreTM i5-1135G7; CoreTM i7-1165G7
|
Intel® Pentium® Gold 7505
CoreTM i3-1115G4; CoreTM i5-1135G7; CoreTM i7-1165G7
|
Intel® Pentium® Gold 7505
CoreTM i3-1115G4; CoreTM i5-1135G7; CoreTM i7-1165G7
|
Intel Core i5-1135G7; Core i7-1165G7
|
Intel® Core™ i5-1135G7;
Intel® Core™ i7-1165G7
|
Intel® Core™ i5-1135G7;
Intel® Core™ i7-1165G7
|
Bellek
|
DDR4 SO-DIMM x 2 yuva / max64GB
|
DDR4 SO-DIMM x 2 yuva / max64GB
|
DDR4 SO-DIMM x 2 yuva / max64GB
|
DDR4 SO-DIMM x 2 yuva / max64GB
|
DDR4 SO-DIMM x 2 yuva / max64GB
|
DDR4 SO-DIMM x 2 yuva / max64GB
|
Depolama
|
2.5” SATAIII / 7200rpm MSI Storage Rapid
Upgrade Tasarımı M.2 SSD (NVMePCIe / SATA Auto
Switch)
|
2.5” SATAIII / 7200rpm MSI Storage Rapid
Upgrade Tasarımı M.2 SSD (NVMePCIe / SATA Auto
Switch)
|
2.5” SATAIII / 7200rpm MSI Storage Rapid
Upgrade Tasarımı M.2 SSD (NVMePCIe / SATA Auto
Switch)
|
2.5” SATAIII / 7200rpm MSI Storage Rapid
Upgrade Tasarımı M.2 SSD (NVMePCIe / SATA Auto
Switch)
|
2.5” SATAIII / 7200rpm MSI Storage Rapid
Upgrade Tasarımı M.2 SSD (NVMePCIe / SATA Auto
Switch)
|
2.5” SATAIII / 7200rpm MSI Storage Rapid
Upgrade Tasarımı M.2 SSD (NVMePCIe / SATA Auto
Switch)
|
Bağlantı
|
2x USB 3.2 Gen2 Type C
2x USB 3.2 Gen2 Type A
3x USB 2.0 Type A
1x HDMI giriş
1x HDMI çıkış
1x RJ45 LAN
1x Mikrofon / Kulaklıkcombo
|
2x USB 3.2 Gen2 Type C
2x USB 3.2 Gen2 Type A
3x USB 2.0 Type A
1x HDMI giriş
1x HDMI çıkış
1x RJ45 LAN
1x Mikrofon / Kulaklıkcombo
|
2x USB 3.2 Gen2 Type C
2x USB 3.2 Gen2 Type A
3x USB 2.0 Type A
1x HDMI giriş
1x HDMI çıkış
1x RJ45 LAN
1x Mikrofon / Kulaklıkcombo
|
2x USB 3.2 Gen2 Type C
2x USB 3.2 Gen2 Type A
2x USB 2.0 Type A
1x HDMI giriş
1x HDMI çıkış
1x RJ45 LAN
1x Mikrofon / Kulaklıkcombo
|
2x USB 3.2 Gen2 Type C
2x USB 3.2 Gen2 Type A
3x USB 2.0 Type A
1x HDMI giriş
1x HDMI çıkış
1x RJ45 LAN
1x Mikrofon / Kulaklıkcombo
|
2x USB 3.2 Gen2 Type C
2x USB 3.2 Gen2 Type A
3x USB 2.0 Type A
1x HDMI giriş
1x HDMI çıkış
1x RJ45 LAN
1x Mikrofon / Kulaklıkcombo
|
Dokunmatikpanel
|
Yok
|
Yok
|
10 noktadokunmatik
|
10 noktadokunmatik
|
Yok
|
Yok
|
Hoparlör
|
2x3w
|
2x3w
|
2x3w
|
2×2.5w
|
2×2.5w
|
2×2.5w
|
Ayarlanabilirstand
|
Yok
|
Var
|
Var
|
Var
|
Yok
|
Var
Monitöre ihtiyacım var mı? Çift monitör kullanabilir miyim?
Mini PC gibi bir masaüstü tercihi yaptıysanız, bunun cevabı tabiiki evet. Tercihinizi All-in-One PC’den yana kullandıysanız ikinci bir monitör üretkenliğinizi arttırabilir. Özellikle üniversite öğrencileri okul işleri için ekrana saatlerce bakmak zorunda kalabilirler. Bu yüzden doğru monitörü seçmek, gözlerinizi korumak açısından yaşamsal öneme sahiptir. Bu amaçla MSI PRO serisi monitörler ekran kırpışmalarını önleyen Anti-Flicker teknolojisi ve mavi ışığı azaltan Less blue light teknolojileri ile üretilmiş, TÜV sertifikasına sahip monitörlerdir. İster ödevinizi yazın, ister web sitelerindegezinin, ister video izleyin, ister yayın yapın; MSI PRO serisimonitörler gözlerinizi korumanıza her zaman yardımcı olur.
PRO serisi monitör modellerinin karşılaştırması:
|
|
MP242
|
MP242P
|
MP271
|
MP271P
|
MP271QP
|
Ekran boyutu
|
23.8-inch
|
23.8-inch
|
27-inch
|
27-inch
|
27-inch
|
Panel tipi
|
IPS
|
IPS
|
IPS
|
IPS
|
IPS
|
Çözünürlük
|
1920×1080
|
1920×1080
|
1920×1080
|
1920×1080
|
2560×1440
|
Tazelemeoranı
|
75Hz
|
75Hz
|
75Hz
|
75Hz
|
60Hz
|
Ayarlanabilirstand özellikleri
|
Öne-arkayayatırma
|
Öne-arkaya, sağa-sola, eksenindedöndürme, yükseltme
|
Öne-arkayayatırma
|
Öne-arkaya, sağa-sola, eksenindedöndürme, yükseltme
|
Öne-arkaya, sağa-sola, eksenindedöndürme, yükseltme
|
Bağlantı
|
1x HDMI 1.4
1x D-Sub (VGA)
1x Mikrofon girişi
1x Kulaklık çıkışı
|
1x HDMI 1.4
1x D-Sub (VGA)
1x Mikrofon girişi
1x Kulaklık çıkışı
|
1x HDMI 1.4
1x D-Sub (VGA)
1x Mikrofon girişi
1x Kulaklık çıkışı
|
1x HDMI 1.4
1x D-Sub (VGA)
1x Mikrofon girişi
1x Kulaklık çıkışı
|
2x HDMI 1.4
1x DisplayPort 1.2
1x Kulaklık çıkışı
|
VESA standardı
|
100x100mm
|
100x100mm
|
100x100mm
|
100x100mm
|
100x100mm
|
Göz korumaözellikleri
|
Anti-glare; Anti-Flicker teknolojisi& Less blue light teknolojisi (TÜV sertifikalı)
|
Anti-glare; Anti-Flicker teknolojisi& Less blue light teknolojisi (TÜV sertifikalı)
|
Anti-glare; Anti-Flicker teknolojisi& Less blue light teknolojisi (TÜV sertifikalı)
|
Anti-glare; Anti-Flicker teknolojisi& Less blue light teknolojisi (TÜV sertifikalı)
|
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