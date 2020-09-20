Xiaomi’nin 108 MP kameralı telefonu ortaya çıktı!

Şu sıralar Mi 10T serisi üzerine çalıştığı bilinen Xiaomi, perde arkasında yeni telefonlar geliştirmeye devam ediyor. Xiaomi’nin 108 MP çözünürlüklü arka kameraya sahip olduğu belirtilen yeni modeli, markanın kamera performansına odaklanan en ucuz akıllı telefonu olacak!

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Xiaomi’nin gizemli telefonu fiyat/performansa oynuyor!

Sertifikasyon sürecinde ortaya çıkan iki telefon, şimdilik Gaugin ve Gaugin Pro kod adlarıyla isimlendiriliyor. Telefonların özellikleriyle ilgili ise çok az bilgi bulunuyor. 5G şebeke desteği olduğu görülen telefonlardan Gaugin, 64 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera sensörüne sahip olacak. Gaugin Pro’nun arka kamera paketine ise 108 megapiksel çözünürlüklü sensör liderlik edecek. Yani telefonların kamera odaklı yapısıyla dikkat çekmeye çalışacağı görülüyor.

Daha önce Xiaomi Mi 10, Mi Note 10 ve Mi CC9 serilerinde 108 megapiksellik Samsung ISOCELL kamera sensörüne yer verilmişti. Xiaomi’nin aynı çözünürlükte arka kamera sensörü kullanacağı bir diğer model de önümüzdeki günlerde duyuracağı Mi 10T Pro olacak. “Gaugin Pro” olarak adlandırılan telefon ise daha çok bütçe sınıfına odaklanacağı için bu modellerden farklı bir çizgide ilerleyecek. Hatta bazı kaynaklara göre, bu durumdan ötürü iki telefonun Redmi markası altında konumlandırılacağı da iddia ediliyor.

Xiaomi Gaugin ve Gaugin Pro ile ilgili daha fazla detayın önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Dolayısıyla gizemli telefonların teknik detayları hakkında konuşmak için şimdilik çok erken olduğunu belirtelim.