Redmi, Geçtiğimiz sene piyasaya sürdüğü cep dostu giriş telefonu Redmi A1‘in yeni modeli olan Redmi A2 akıllı telefonunu satışa sunmaya hazırlanıyor. Selefi gibi mütevazi özelliklerle beraber gelecek olan telefon, şimdiden birçok sertifika sitesinde görünerek, yakında raflarda olacağının işaretini verdi. Cihaz son olarak, Google Play Console veritabanında temel özellikleri ile listelendi.

İçindekiler Redmi A2 Özellikleri

Redmi A2 Özellikleri

Yaklaşan Akıllı telefon, daha öncesinde Hindistan Standartları Bürosu ve NBTC de dahil olmak üzere çeşitli web sitelerinde göründü ve tasarımı, teknik özellikleri ve Avrupa pazarı için belirlenen fiyatı yakın zamanda sızdırıldı. Ayrıca, bazı özellikleri Google Play Console’da ortaya çıktı.

23026RN54G model numarasıyla tanımlanan Redmi A2, Google Play Console’da birçok teknik özelliği ile listelendi. MediaTek Helio G36 işlemci ile güçlendirilen akıllı telefon, iyi bir performans için PowerVR GE8320 GPU’ya sahip. Telefonun yazılım tarafına da değinen liste A2’nin Android’in Go Edition (Android 13) sürümünde çalışacağını doğruluyor. Bunun dışında cihazın sahip olduğu ekranın HD+ çözünürlük sağlayacağını ve en az 2GB RAM taşıyacağını yine Console listesi sayesinde biliyoruz. Aynı zamanda, listelemeye eşlik eden bir görüntü, telefonun ön kamera için ekran deliği tasarımına sahip olacağını öne sürüyor.

Önceki sızıntılara göre, Redmi A2’de 1600 x 720 piksel ve HD+ çözünürlük özellikli 6,52 inç IPS LCD bir ekran mevcut olacak. Optik boyutunda yeni telefonun arka tarafında 8MP birincil kamera ve 2MP derinlik sensöründen oluşan ikili bir kurulum yer alırken, ön kamera için 5MP’lik bir lens kullanılacak.

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Avrupa’da ve ülkemizde de satışa çıkması beklenen Redmi A2’nin ayrıca Avrupa’da 10W şarjı destekleyen bir 5000mAh bataryaya ev sahipliği yapması bekleniyor. Bunun yanı sıra, cihaz bağlantı özellikleri açısından da zengin olacak. Telefon, çift SIM yuvası, Bluetooth 5.0 ve 2.4GHz WiFi teknolojilerini bünyesinde barındıracak.