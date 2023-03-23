Xiaomi 13 Ultra modelinin lansman tarihi, Weibo’da sızan bir posterde ortaya çıktı. Birkaç rapor, amiral gemisi telefonun bu yıl Nisan ayında piyasaya çıkacağını iddia etti. Geçen hafta, cihaz Çin’in 3C otoritesi tarafından onaylandı ve bu da cihazın önümüzdeki ay iç pazarda piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

Ayrıca sızıntı yapan Xiaomiui, Xiaomi 13 Ultra’nın MIUI yazılımının resmi MIUI sunucusunda hazır göründüğünü iddia ediyor. Bu aynı zamanda lansmanının çok uzakta olmayabileceğine dair ipuçları veriyor. Çin mikroblog platformunda ortaya çıkan aşağıda gösterilen görüntü, 13 Ultra’nın 17 Nisan’da tanıtılacağını gösteriyor.

Sızdırılan poster gerçek gibi görünse de gerçekliği doğrulanamadı. 17 Nisan’daki Xiaomi 13 Ultra lansman etkinliğinde Xiaomi Pad 6 ve Pad 6 Pro serisi dahil olmak üzere diğer ürünleri de görebiliriz. Xiaomi 13 Ultra’nın Mayıs ayına kadar Çin dışındaki pazarlarda piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Pad 6 Pro, Çin pazarına özel olmaya devam ederken, vanilya modelinin diğer pazarlarda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Şu anda Xiaomi, 28 Mart 2023’te piyasaya sürülmesi planlanan Redmi Note 12 Turbo telefonun piyasaya sürülmesine odaklanmış durumda. Bu yüzden Ultra model için biraz daha ağırdan alacaklar gibi görünüyor.

Xiaomi 13 Ultra’nın kavisli kenarlara sahip 6.7 inç E6 AMOLED ekrana sahip olacağına dair söylentiler dolaşıyor. Quad HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve ekran altı parmak izi tarayıcı sunacak. 32 megapiksel ön kamera ve 50 megapiksel Sony IMX989 1 inçlik kamera tarafından yönetilen dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak. Ana kamera, bir ultra geniş lens, bir telefoto kamera ve bir periskop zum lensi ile eşleştirilecek.

Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 16 GB LPDDR5x RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama, Xiaomi 13 Ultra’ya güç verecek. 90W kablolu ve 50W kablosuz şarjlı 5.000mAh pil içerebilir. Android 13 OS ve MIUI 14 üzerinde çalışacak.