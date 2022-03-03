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Xiaomi’den ROBOT HAMLESİ! | CYBERDOG ve Transparan Televizyon
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Xiaomi standındaki videolarımız devam ediyor. Bu sefer de akıllı telefonlardan sonra Xiaomi’nin farklı alanlarda geliştirdiği ürünlere göz atıyoruz. Robot köpek olan CYBERDOG, bir köpeğin hareketlerini taklit edebiliyor, koşabiliyor ve eğilebiliyor. Hatta selam bile verebiliyor. Bununla birlikte devrim niteliğinde olan çok ince bir cam üzerine yansıtılan şeffaf televizyonuyla dikkat çekiyor. İnnovatif fikirleriyle birlikte sizce Xiaomi, ileriki günlerde daha neler tanıtacak. Peki siz CYBERDOG ve transparan televizyonu beğendiniz mi, yorumlarda bize belirtin.
#Xiaomi #CYBERDOG #MWC2022
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