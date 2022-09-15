iPhone 14 Pro modeli ile kalkan çentiği daha efektif kullanmak isteyen Apple, Dinamik Ada, ya da global adıyla Dynamic Island özelliğini kullanıma sunuyor. Ancak daha Apple ürünleri piyasaya çıkmadan Çin’li geliştiriciler Xiaomi telefonlar için bu özelliği kullanıma sunmayı başardılar. Peki bu özellik neler sunuyor? Nasıl kullanılır? Cevabı videomuzda!

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İsterseniz lafı fazla uzatmadan adımlara geçelim;

İlk olarak buradaki adresten Dinamik Ada özelliğini sunan tema dosyasının MTZ halini telefonumuza indiriyoruz. (Tema şu anda sadece Çin’de olduğu için temayı tanıtmak gerekecek)

Bir diğer adımda ise Google Play Store üzerinden MTZ Tester uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Bu uygulamayı direkt olarak buradan da indirebilirsiniz.

Ardından MTZ Tester uygulamasını açıp gerekli izinleri vererek “Choose MTZ” bölümünden indirdiğiniz MTZ dosyasını seçmeniz gerekli. Hemen ardından aşağıda “Re-Select & Apply” bölümü çıkacak. Buradan tekrar dosyayı seçerseniz tema uygulamaya başlıyor.

Tema uygulandıktan sonra versiyonu 2.1.1.7 olan Xiaomi’nin kendi Temalar uygulamasını açın, en sağdaki profil bölümüne geçip “Temayı Kişiselleştir” kısmına girin. Buradan “Kilit Ekranı Stili” ikonuna tıklayıp, açılan menüde aşağıdaki “Kişiselleştir” bölümüne giriş yapın.

Bu bölüm Çince olduğu için aşağıda gördüğünüz bölümü aktif etmeniz gerekli. Bu işlem “Dinamik Ada” sistemini aktive edecek. Ardından bir altındaki bölümü açıp, görseldeki gibi uzun kısmı seçmeniz bu görüntüyü ortalayacak. Eğer kısa olanı seçerseniz sol tarafta olacaktır. Bunu telefonunuzun kamera konumuna göre tercih edebilirsiniz.

Altında kalan iki madde ise Dinamik Ada’nın konumunu elle düzeltmek için. İlk 0 yazan kısımda yazacağınız sayılar sağa doğru kaydırırken, – değer ile yazağınız sayılar sola doğru hareket ettirmektedir. Bir alt maddede ise pozitif sayılar aşağı, – ile başlayan negatif sayılar ise yukarı doğru konumlandırır. Ben Xiaomi 12 Pro için -10 ile tam kameranın üstüne denk getirebildim.

Aşağıda sonsuz şekilde devam eden özelleştirme seçeneklerinde bildirim sistemini, renk ve ikon gibi detayları düzenlemek için kullanabilirsiniz. Çince olduğu için gerekli ayarlamaları anlamak adına Google Lens ile çeviri yaparak denemenizi tavsiye ediyorum.

Not: Dinamik Ada özelliği sadece kilit ekranında çalışmaktadır. Ana ekranda ve diğer kullanımlarda bildirim sistemini özelleştirmek için videodaki EdgeMask uygulamasını kullanabilirsiniz.