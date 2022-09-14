Huawei MateBook X Pro (2022) modeli ile karşınızdayız. 12. Nesil Intel i7 EVO platformuyla birlikte gelen, şahane tasarımı ve dokunmatik yüzeyinde fazlasıyla kolaylaştırıcı detaylar içeren yeni MateBook X Pro, kullanan kişilerin bırakmak istemeyeceği bir laptop formuna kavuşmuş durumda.

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Peki Huawei MateBook X Pro’nun yeni versiyonu neler sunuyor? Cevabı videomuzda Aydoğan veriyor.

İyi seyirler!