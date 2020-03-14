Xiaomi,110 milyon Redmi Note telefonu sattı!

Xiaomi 2014‘ten beri Redmi Note telefonlarını piyasaya sürüyor ve ilk günden bu yana bu seri müşteriler arasında oldukça popüler olmuş durumda. Öyle ki, bugün akıllı telefon üreticisi Xiaomi, 110 milyon Redmi Note akıllı telefonu sattığını açıkladı.

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Xiaomi ve Redmi alt markasının ilişkisi ne durumda?

Redmi son zamanlarda ayrı bir marka olarak tanıtılmış gibi olmasına rağmen Ar-Ge, üretim ve tedarik zincirinin çoğunu hala Xiaomi ile paylaşıyor. Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9 Pro Max‘in lansmanını geçtiğimiz günlerde gördük. Bu da, bu sayıyı daha da arttırmaya önemli ölçüde yardımcı olacak gibi gözüküyor.

Etkinlik sırasında Redmi Note hattının bazı kilometre taşları da hatırlandı. Redmi Note 4G iken, 10.000 INR‘nin altında fiyatı olan Hindistan‘ın ilk akıllı telefonu Redmi Note 4G olmuştu. 2017‘nin dört çeyreğinin üçünde Hindistan’ın en çok satan telefonu oldu. Redmi Note 5 çıktığında, 2018 yılında Hindistan‘ın en çok satan serisi oldu. Ve bu, şirketin en önemli başarılarından biri oldu. Redmi Note 7 ile aile, 2019 için bir derece düşük bir fiyata 48 MP kamera ile tanıtılan ilk telefon olarak tacı başına takmıştı. Şimdi ise Redmi Note 9 ailesi ile birlikte yeni başarılara imza atacak mı, ilerleyen günlerde göreceğiz.