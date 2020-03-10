Xiaomi, Mi 10 Pro’nun 108 MP kamerasını uzaya fırlattı!

Xiaomi‘nin Twitter ve Youtube kanallarında yayınlanan en son reklam, Mi 10 Pro‘nun 108 MP kamerasıyla bir uzay uydusundan çekilen Dünya görüntülerini içeriyor. Xiaomi, Mi 10 Pro‘ların 108 MP kameralarıyla 2019‘da bir uydu programı başlatmıştı. Şimdi ise o görüntülerle bir reklam filmi çekildi.

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Xiaomi bu reklam filmi ile nelerden bahsediyor?

Görüntüler gerçekten etkileyici bir şekilde hazırlanmış. Fakat bu harika görüntüler 1 dakika 27 saniyelik reklamın yalnızca 8 saniyesinde gözüküyor. Mi 10 Pro‘nun uzayla ilgili örneklerini görmek istiyorsanız videonun 0:54’teki haline bakabilirsiniz. Belki de reklam, akıllı telefon kameralarının dünyanın fotoğraflarını uzaydan çekmek için iyi bir fikir olmadığını söylüyordur fakat tabii ki reklam bu amaçla çekilmedi. Gerçekten yapılabilecek bir şey değil fakat reklamın kısa açıklaması oldukça zekice. “Dünyanızı 108 megapiksel olarak görür.”

Xiaomi ile ilgili bir başka söylenti daha var. Xiaomi‘nin 2020‘de dünya çağında 100 milyondan fazla kullanıcıya hizmet vermeyi hedeflediği söyleniyor. Bunlar haricinde firmanın hızla yükselen ivmesi kullanıcıları oldukça şaşırtıyor. Mi 10 ve Mi 10 Pro, Çin‘de zaten mevcut olarak bulunuyor. Ancak şirket yeni akıllı telefonlarının uluslararası lansmanını 27 Mart tarihinde yapacak. Ulaşan bazı sonuçlar arasında, Xiaomi tarafından ilk flaş satış, Mi 10 ikilisi popüler olduğu için onların arasından seçilecek.