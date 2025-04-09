Xiaomi YU7 ile tanışmaya hazır olun! Çinli teknoloji devinin elektrikli araç arenasındaki yeni atılımı olan bu model, yalnızca güçlü teknik donanımıyla değil, aynı zamanda üstün güneş koruma teknolojisi ile de konuşuluyor. Xiaomi YU7, daha önce SU7 sedan modelinde kullanılan gelişmiş cam tavan teknolojisini SUV segmentine taşıyarak yaz aylarının kabin içi kâbusunu sona erdirmeye hazırlanıyor.

Xiaomi YU7: Göz Alıcı Tasarım, Akıllı Cam Tavan

Xiaomi YU7, yeni mor renk seçeneğiyle tasarımda fark yaratırken, asıl etkiyi cam tavanında barındırdığı teknolojiyle yapıyor. Aracın tavanında bulunan özel cam sistemi, UV ışınlarının %99,9’unu ve kızılötesi radyasyonun %99,1’ini engelleyen çift gümüş kaplama içeriyor. Ön camda ise bu oran daha da ileri taşınıyor: üçlü kaplamalı sistem sayesinde UV’nin %99,5’i ve IR ışınlarının %97,6’sı engelleniyor. Bu özellik, Xiaomi YU7’nin sadece estetik değil, aynı zamanda fonksiyonel bir mühendislik ürünü olduğunu da ortaya koyuyor.

Dahası, Xiaomi YU7’nin bu tavan yapısı üç katmandan oluşuyor: iki adet 2,0 mm kalınlığında şeffaf cam, arada yer alan ısı yalıtımlı membranlı film ve tüm yüzeye uygulanan Low-E kaplama. Bu kombinasyon sayesinde yalnızca %12,3’lük bir Toplam Güneş Geçirgenliği (TTS) elde ediliyor. Yani içeri giren güneş enerjisi minimumda tutuluyor. Xiaomi YU7, bu teknolojiyle birlikte kullanıcılarına hem ferah manzaralar hem de serin bir iç kabin sunuyor.

Xiaomi YU7’nin rakiplerine göre üstünlüğü sadece bu kadarla sınırlı değil. Xiaomi’nin yaptığı dahili testlerde, SU7 modeli 1,5 saat boyunca güneş altında bırakıldığında iç sıcaklık 59,5°C seviyesinde kalırken, benzer şartlarda Yeni Tesla Model 3’ün iç sıcaklığı 71,5°C’ye çıkıyor. Bu sonuçlar, Xiaomi YU7’nin sunduğu ısı yönetiminin ne denli etkili olduğunu gözler önüne seriyor.

Üstelik Xiaomi YU7 sahipleri ekstra cam filmi taktırma derdinden de kurtulacak. Şirket, zaten uygulanan UV-IR kaplamalı akustik camlar sayesinde ek koruma filmine gerek kalmadığını belirtiyor. Bu da hem güneşten koruma hem de ses yalıtımı konusunda aracın tam donanımlı olduğunu kanıtlıyor.

Xiaomi YU7, Haziran veya Temmuz 2025’te yollarda olacak gibi görünüyor. SUV segmentine akıllı tavan gibi bir yenilikle giriş yaparak büyük ses getirecek olan bu model, konforla estetiği buluşturmak isteyen sürücüler için biçilmiş kaftan.

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