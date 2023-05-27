Birçoğumuzun bütçe dostu akıllı telefonlarıyla tanıdığı Xiaomi cephesi, küresel ekonomi COVID-19 salgınından kurtulsa bile akıllı telefonlara yönelik tüketici talebinin zayıf kalması nedeniyle geçtiğimiz günlerde ilk çeyrek gelirlerinde %18,9’luk bir düşüş bildirdi. Xiaomi çakılan gelirler nedeniyle çok kan kaybetti. İşte bilanço!

Xiaomi Küme Düşebilir!

Bir önceki yılın aynı çeyreğinde 73,35 milyar yuan olan satışlar, 2023’ün ilk çeyreğinde 59,43 milyar yuan olan analist tahminlerine paralel olarak 59,5 milyar yuana ulaştı. Net gelir ise bir önceki yılın aynı dönemindeki 2,86 milyar yuandan %13,1 artışla 3,23 milyar yuana yükseldi.

Çin’in geçen yılın sonlarında sıkı pandemi kontrollerini kaldırmasının ardından ülke ekonomisi toparlandı ancak tüketiciler temkinli harcama yapıyor. Artık akıllı telefon donanımlarının kullanıcılara uzun süre yeterli gelecek kadar iyileşmesiyle beraber, tüketicilerin her yıl akıllı telefon yenileme ihtiyacı da kalmamış gibi görünüyor.

Çin’in akıllı telefon sektöründe bu dönemde hiçbir toparlanma görülmedi. Araştırma şirketi Canalys’in Nisan ayında bildirdiğine göre, Çin’deki toplam satışlar 2023’ün ilk çeyreğinde %11 düştü. Xiaomi’nin bu dönemdeki satışları ise %20 düştü. Yani Xiaomi zaten kötü giden bir pazarda, pazar ortalamasından daha fazla kan kaybetti.

Bir zamanlar Xiaomi’nin denizaşırı ülkelerdeki en büyük pazarı olan Hindistan da akıllı telefon üreticisi için bu çeyrekte çok kazançlı olmadı. Toplam akıllı telefon sevkiyatı ilk çeyrekte tüm markalarda %20 düştü ve Samsung gibi rakipler Xiaomi’nin daralan pazardaki payını eritti.

Şirket, talebi canlandırmak umuduyla Hindistan ve Çin’deki bazı modellerinin fiyatlarını düşürdü. Yine de bunlar yeterli değil. Zira özellikle Samsung cephesi Hindistan’da inanılmaz agresif bir kampanya yapıyor. Giriş-orta seviye akıllı telefon satışlarının patladığı ülkede Samsung resmen peynir ekmek gibi akıllı telefon kredisi dağıtıyor. Bu da Samsung’un Hindistan pazarındaki ezici üstünlüğünün sebebini gözler önüne seriyor.

Fiyat/performans odaklı telefonlarıyla kısa sürede ülkemizin ve dünyanın en sevilen markaları arasına adını yazdıran, ancak ilerleyen dönemlerde iş stratejisini değiştirip Apple ve Samsung gibi üst seviye markalara kafa tutan Xiaomi’nin yaşadığı bu zor günler sektörü derinden etkilemiş durumda. Umuyoruz ki Xiaomi kısa sürede toparlanır ve yeniden fiyat/performans odaklı modelleriyle akıllı telefon pazarında güç kazanır.

Xiaomi, akıllı telefonlardan uzaklaşmak amacıyla otomotiv sektörüne de yatırım yapıyor. Şirket ilk otomobilinin seri üretimine 2024 yılının ilk yarısında başlamayı planlıyor. Belki otomobil işi Xiaomi’yi çöküş döneminden kurtarabilir. Yine de akıllı telefon ve ekosistem ürünleriyle tanınan bir şirketin araba konusunda isim yapması biraz zor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi otomotiv sektöründe umduğunu bulabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!