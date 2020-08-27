Xiaomi, yılın ikinci çeyreğinde karlılığını artırdı!

Xiaomi, yılın geride bıraktığımız ikinci çeyreğine yönelik finansal değerlendirme sonuçlarını açıkladı. COVID-19 salgınının teknoloji sektörünü etkilemesine rağmen marka, gelir ve kar yüzdesini önemli oranda artırmayı başardı!

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Xiaomi, COVID-19’a rağmen ikinci çeyreği artış ile kapattı!

Nisan-Haziran ayları arasını kapsayan üç aylık sürede 7.7 milyar dolar gelir elde ettiğini açıklayan Xiaomi, 2019’un aynı dönemine göre satışlarını %3.1 oranında artırdı. COVID-19’un etkisini göstermeye başladığı yılın ilk dönemine göre ise artış %7.7 oranında yaşandı. Xiaomi’ye göre, Avrupa’daki pazar payı artışı markanın çeyrekteki olumlu sonuçlarında büyük bir rol oynadı.

Avrupa bölgesindeki Xiaomi markalı ürün satışları, geçen yılın ikinci çeyreğine göre %65 artış yaşadı. Marka İspanya’da akıllı telefon pazar liderliğine otururken, Fransa’da ikinci ve Almanya’da dördüncü üretici olmayı başardı. Bunun dışında Xiaomi’nin aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 50 ülkede ilk 5 akıllı telefon üreticisi arasında yer aldığı belirtiliyor.

Oldukça parlak bir ikinci çeyrek geçirdiği gözlemlenen marka, karlılık konusunda da önemli bir başarıya imza attı. 3 aylık dönemde 650 milyon dolar kar açıklayan Xiaomi, yılın ilk çeyreğine göre %108 daha fazla kar elde etti. Bu oran geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla ise %129,8 olarak gerçekleşti. Öte yandan, Xiaomi’nin tek gerileme yaşadığı pazar olarak Hindistan dikkat çekiyor. Ülkede yükseliş yaşayan COVID-19 vaka sayıları nedeniyle yerel üretim kısıtlı şekilde gerçekleşiyor. Markanın bu nedenle iç pazara yeterince ürün sevk edemediği ve satışlarda düşüş yaşadığı belirtiliyor.