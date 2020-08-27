Akıllı Telefonlar
Xiaomi, yılın ikinci çeyreğinde karlılığını artırdı!
Xiaomi, yılın geride bıraktığımız ikinci çeyreğine yönelik finansal değerlendirme sonuçlarını açıkladı. COVID-19 salgınının teknoloji sektörünü etkilemesine rağmen marka, gelir ve kar yüzdesini önemli oranda artırmayı başardı!
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Xiaomi, COVID-19’a rağmen ikinci çeyreği artış ile kapattı!
Nisan-Haziran ayları arasını kapsayan üç aylık sürede 7.7 milyar dolar gelir elde ettiğini açıklayan Xiaomi, 2019’un aynı dönemine göre satışlarını %3.1 oranında artırdı. COVID-19’un etkisini göstermeye başladığı yılın ilk dönemine göre ise artış %7.7 oranında yaşandı. Xiaomi’ye göre, Avrupa’daki pazar payı artışı markanın çeyrekteki olumlu sonuçlarında büyük bir rol oynadı.
Avrupa bölgesindeki Xiaomi markalı ürün satışları, geçen yılın ikinci çeyreğine göre %65 artış yaşadı. Marka İspanya’da akıllı telefon pazar liderliğine otururken, Fransa’da ikinci ve Almanya’da dördüncü üretici olmayı başardı. Bunun dışında Xiaomi’nin aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 50 ülkede ilk 5 akıllı telefon üreticisi arasında yer aldığı belirtiliyor.
Oldukça parlak bir ikinci çeyrek geçirdiği gözlemlenen marka, karlılık konusunda da önemli bir başarıya imza attı. 3 aylık dönemde 650 milyon dolar kar açıklayan Xiaomi, yılın ilk çeyreğine göre %108 daha fazla kar elde etti. Bu oran geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla ise %129,8 olarak gerçekleşti. Öte yandan, Xiaomi’nin tek gerileme yaşadığı pazar olarak Hindistan dikkat çekiyor. Ülkede yükseliş yaşayan COVID-19 vaka sayıları nedeniyle yerel üretim kısıtlı şekilde gerçekleşiyor. Markanın bu nedenle iç pazara yeterince ürün sevk edemediği ve satışlarda düşüş yaşadığı belirtiliyor.
Akıllı Telefonlar
Realme 6 ve 6i modelleri yeni özelliklerle güncellendi
Realme 6 ve Realme 6i modellerine Ağustos 2020 güvenlik yamasıyla beraber cihazlara yeni özellikler getiren güncelleme yayınlandı. Bölge bölge sunulmaya başlanan güncellemenin yakın zamanda ülkemizdeki kullanıcılar için de yayınlanması bekleniyor.
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Realme 6 ve 6i güncellemesi neler getiriyor?
Güncellemenin dikkat çeken yeni özelliklerinden ilki “Smooth Scrolling” Bu özellik telefonunuzla bir sayfayı kaydırdığınızda daha akıcı bir görüntü elde edebilmenizi sağlıyor. Bir diğer yeni özellik ise “Super Nighttime Standby” Bu da gece yattığınızda batarya düşüşünü önemli derecede önlediğini vadeden bir özellik. Bu saydığımız iki yenilik de hala geliştirme aşamasında ve telefonunuza gelen güncelleme sonrası Ayarlar > Realme Lab kısmından açılabiliyor.
Güncellemeyle gelen tüm yenilikler ise şöyle:
Güvenlik
- Android Güvenlik Yaması: Ağustos, 2020
realme Lab
- Super nighttime standby
- Smooth scrolling
Batarya
- Şarj ederken ondalık nokta eklendi
Sistem
- Odak moduna bağımsız Switch düğmesi eklendi
- Çekmece modunda uzun basarak uygulamaları silme özelliği eklendi
Ayarlar
- Varsayılan ses kayıt cihazı opsiyonu eklendi
Bildirim çubuğu
- OTG Switch düğmesi eklendi
- Sessiz-Sesli-Titreşim ikonu optimize edildi
Yeni sürümler Realme 6 modeli için RMX2001_11.B.45, Realme 6i modeli içinse RMX2002_11.B.45 versiyonları olarak sıralanıyor. Eğer OTA yoluyla güncellemenin gelmesini beklemek istemiyorsanız, manuel olarak bu sayfadan ilgili modeli seçerek yükleme yapabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
POCO X3 ile ilgili daha fazla detay ortaya çıktı!
Xiaomi’nin alt markası konumundaki POCO, akıllı telefon dünyasında hızlı ama emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Markanın geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni modeli POCO X3, genel tasarımı ve teknik özellikleri ile sürpriz bir kaynak tarafından sızdırıldı.
POCO X3, orta seviyenin fiyat performans lideri olmaya geliyor!
Yakında tanıtılacak telefonun detaylı bilgileri, sürpriz şekilde MIUI Türkiye tarafından paylaşıldı. Söz konusu paylaşım kısa süre içerisinde kaldırılmasına rağmen POCO X3’ün tasarımı ve özellikleri net şekilde ortaya çıktı. Diğer Xiaomi modellerine göre benzersiz bir telefon görüntüsü veren POCO X3, ön yüzünde ince bir çene çentiği ve delikli ön kamera konsepti barındırıyor. Telefonun arka tarafında ise daire içerisine alınmış kamera alanı ve dokulu şerit yüzey dikkat çekiyor.
Özellikleriyle orta-üst seviye rakipleri arasında iddialı bir konumda bulunacağı anlaşılan POCO X3, bünyesinde 6.62 inçlik Full HD+ ekran barındırıyor. Panel detayları belli olmayan ekranın 120Hz yenileme ve 240Hz dokunmatik tepki hızına sahip olduğu belirtiliyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 732G işlemciden alacak olan telefonun, 4G işlemciyi ilk kullanan model olması da dikkat çekiyor.
Kamera tarafında net bilgiler bulunmazken, dörtlü arka kamera paketinde 64 megapiksel çözünürlüklü bir sensörün yer alacağı biliniyor. Ön kısımdaki delikli alanda ise 20 megapiksellik bir kamera konumlanacak. 5.160 mAh kapasiteli dev bataryayı 33W hızlı şarj desteğinin besleyeceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Siyah, mavi, sarı ve mor renk seçeneklerine sahip olacak POCO X3 modelinin 250 dolar bandında fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Türkiye’de de satışa sunulacağını tahmin ettiğimiz telefonun tanıtım tarihi olarak ise 8 Eylül tarihine vurgu yapılıyor.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 Pro Max, canlı olarak görüntülendi!
Apple‘ın her yıl gerçekleştirdiği konferans yaklaşıyor. Konferansta tanıtılacak cihazlarla ilgili her gün yeni sızıntılar ortaya çıkıyor. Bugün ise Jon Prosser tarafından cihazın canlı görüntüleri Twitter ve Youtube üzerinden paylaşıldı. Bu canlı görüntüler iPhone 12 Pro Max‘in bazı ayrıntılarını bizlere gösteriyor. Videoda Prosser, yeni amiral gemisi cihazın satış öncesi bir kopyasının elinde bulunduğunu iddia ediyor.
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Bu video ile iPhone 12 Pro Max hakkında neler ortaya çıktı?
iPhone 12 Pro Max ile ilgili sızıntıların çoğunda yeni eklenecek LiDAR sensörü ile ilgili tahminler bulunuyor. Prosser ise Apple‘ın sadece bazı iPhone 12 modellerinde bu sensörü kullanacağını belirtiyor. Ayrıca iPhone 12 serisinin 120 Hz ekran tazeleme hızı ile geleceği sızıntıları çokça kez paylaşıldı. Prosser‘ın paylaştığı videoda, ayarlar menüsü açıkken ekran özellikleri görüntülenebilir bir şekilde karşımıza çıkıyor. Burada, “yüksek yenileme hızını etkinleştir” ve “otomatik yenileme hızını etkinleştir” seçenekleri görülüyor. Bazı kaynaklar iPhone 12 Pro ve Pro Max‘in 120 Hz, diğer modellerin ise 60 Hz tazeleme hızı ile geleceğini belirtiyor.
Videoya geri dönecek olursak iPhone 12 Pro Max‘in pek çok görüntüsü ve ekranı görsellerde bulunuyor. Bazı sızıntılar yeni iPhone serisinde küçük çentik kullanılacağını söylese de videoda iPhone 11 benzeri bir çentik gözüküyor. Fakat bu sefer ön taraftaki sensörler güçlendirilmiş olacağı için daha iyi bir Face ID bekleyebiliriz. Bu bilgiler kesin olmasa bile videonun oldukça gerçekçi olduğunu söylemek gerekiyor.