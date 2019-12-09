Akıllı Telefonlar
Akıllı telefonlarımızın bataryası neden çabuk tükeniyor?
Akıllı telefonlar hayatımızla bütünleşen adeta bir uzvumuz haline gelen cihazlar arasına girmeyi başardı. Peki, günlük yaşamımızda böylesine sık kullandığımız bu cihazların bataryası neden bu kadar hızlı tükeniyor. Neyi yanlış yapıyoruz?
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Günün yirmi dört saat olduğu düşünüldüğünde ve yapılan araştırmalarda özellikle genç nesilin dokuz saat gibi günün önemli bir kısmını telefonda geçirdiğini biliyoruz. Bu sürelerin büyük bir kısmını da kablolara bağlı olarak sürdürmeye devam ettiğimizi düşündüğümüz zaman bu oldukça can sıkıcı olabiliyor. İmdadınıza yetişebilecek çözümleri sizin için derledik.
En büyük sebep: Ekran!
İçerisinde bulunduğumuz 2019 yılı itibariyle artık akıllı cihazlarda kullanılan panellerin çok daha parlak ve canlı olduğunu görüyoruz. İşin içerisinde yüksek çözünürlükte eklendiği zaman pil kapasitesinin büyük bir kısmı ekran tarafına gitmiş oluyor.
Bunu engellemek için yapabileceğiniz çözümler oldukça basit aslında. Öncelikle Ayarlar uygulamasında bulunan Batarya kısmından kullanım istatistiklerinizi incelemeniz lazım. Bu sekmede ayrıca akıllı telefonunuzda bulunan tüm pil bilgilerine de erişebiliyorsunuz. Bunu kontrol ettikten sonra aşağıdaki listeden neyi yanlış yaptığınızı öğrenebilirsiniz:
- Ekranınızın ışığını düşük seviyede tutun.
- Adaptif ışık parlaklığını açın: Cihazınız böylece ortamın ışığına göre kendini optimize edecek ve pil verimliliği sağlayacak.
- Canlı duvar kağıdı kullanmayın: Canlı duvar kağıtları, adete sürekli ekranınızda video oynuyor etkisi yaratıyor olduğu için ekranı açık tuttuğunuz müddetçe yüksek enerji tüketirler.
- Ekran süresini minimuma düşürün: Telefonu yoğun kullanmadığınız süreler, siz dokunmadıkça ekran açık kalmayacaktır.
- Siyah duvar kağıdı tercih edin (AMOLED cihazlar için geçerli): Eğer AMOLED ekranlı bir duvar kağıdına sahipseniz, siyah duvar kağıtlarını tercih edin. Bu panel teknolojisi kullanılmayan pikselleri kapattığı için daha efektif bir çözüm olacaktır.
Çekmeyen operatörlerden uzak durun!
Dünyada olduğu kadar ülkemizde de operatörlerin kapsama alanlarında problemleri olduğunu biliyoruz. Her ne kadar çok göz önünde olmasa da en büyük problemlerden biri de aslında servis sağlayıcıların kapsama problemleri diyebiliriz.
- Servis sağlayıcınızı değiştirin: Konuyla ilgili öncelikle araştırma yapmanızı tavsiye ediyoruz. Bazı firmalar kırsal kesimlerde daha sorunsuz çalışabiliyor iken bazıları da şehir içerisinde yüksek performans gösteriyor.
- Uçak moduna alın: Kötü servis aldığınız konumlarda, cihazınızı uçak moduna alarak buna bir çözüm getirebilirsiniz. Ayrıca bunu otomatik yapan IFTTT adı verilen uygulama da mevcut.
Uygulamalar ve arka plan servisleri
Uygulamaları arka planda tutmak, cihazınızı yoran yüksek CPU ve RAM kullanımına yol açan senaryolardan biri. Özellikle bazı uygulamalar diğerlerinden daha fazla güç tükettiğini söyleyebiliriz. Bunlara örnek olarak Netflix, Youtube ve çeşitli yayın servislerine bakarsak ekran tarafında yoğun kullanım yarattıkları aşikar. Peki, buna ne gibi çözümler yaratılabilir?
- İnternetten veri çeken gereksiz uygulamalarınızı silin: Kendi telefonuma baktığım zaman uygulama tarafında arka planda çalışan ve veri tüketen yazılımların toplamda %20 güç kullandığını gördüm. Buna çözüm olarak kullanım senaryonuza bakıp silebilirsiniz.
- Arka planda çalışan uygulamaları durdurun: Size sürekli bildirim gönderen yazılımlar aslında sürekli arka planda bataryanızı içiyorlar. Ayarlar panelinden düzenleyebileceğiniz bazı seçeneklerle bunu minimuma indirebiliyorsunuz. Ayarlar > Uygulama ve bildirimler > Uygulamaları seçin > Gelişmiş > Batarya > Arka plan sınırlamaları > Sınırla diyerek pil verimliliğiniz daha artabiliyor.
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Akıllı Telefonlar
OnePlus 8 Lite özellikleri sızdırıldı!
OnePlus 8 Lite, Çinli teknoloji üreticisi OnePlus‘ın 2015 yılında piyasaya sürdüğü OnePlus X modelinden sonra üretilecek ikinci orta sınıf akıllı telefonu olmaya hazırlanıyor. Modelin ayrıca fiyat/performans açısından dikkat çekmesi beklentiler arasında.
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OnePlus 8 Lite neler sunuyor?
Sızdırılan görsellere bakılırsa, yeni modelin tasarımının üreticinin diğer modelleriyle farklılık gösterdiğini söylemek mümkün. Hatta tasarım, Samsung‘un şubat 2020‘de tanıtımına hazırlandığı Galaxy S11 ile benzerlikler de taşıyor.
Telefonun ön yüzü tamamı ekran kaplı bir tasarım ile gelirken, ön kameranın ortada noktasal bir şekilde konumlandığını görüyoruz. İki adet olması beklenen arka kameralara ise sol üst köşede dikdörtgen formda yer verilmiş. Modelde herhangi bir fiziksel parmak izi okuyucu bulunmuyor. Parmak izi okuyucusunun ekran üzerine konumlandırıldığı düşünülürse, modelin OLED ekranla gelmesi pek mümkün gözüküyor. Fiziksel ses açma-kapama düğmelerinin solda, güç düğmesinin ise sağda yer aldığını gördüğümüz modelde, 3.5 mm kulaklık girişine yer verilmemiş. Diğer iddia edilen detaylara göre 6.5′ büyüklüğünde bir ekran ile gelmesi beklenen model, USB Type-C girişini de bünyesinde bulunduracak.
Modelin diğer teknik detayları ve fiyatı şu an için bilinmiyor. OnePlus en son 2015 yılında OnePlus X modeliyle orta sınıfı hedef almıştı. Şirketin, OnePlus 8 Lite modeliyle orta sınıf akıllı telefon piyasasında ne gibi farklılıklar yaratacağını ise ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Huawei Band 4 Pro akıllı bileklik tanıtıldı!
Huawei, yapmış olduğu lansmanda 12 Aralık‘ta satışına başlaması planlanan yeni bilekliği Huawei Band 4 Pro modelini tanıttı.
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Band 4 Pro, temassız ödemeler için NFC desteği ve GPS yongası ile gelen akıllı bileklik, yakın bir zamanda satışa sunulacak. Standart bir tasarıma sahip olan bileklik, deriyi tahriş etmeyeceği söylenen materyalden üretilen kayışlara sahip.
Band 4 Pro, bünyesinde 240×120 piksel çözünürlüğünde ve 0,95 inç renkli bir AMOLED ekran barındırıyor. Bu ekranda saat ve kalan pil ömrü yanında atılan adım ile yakılan kalori miktarını gösterebiliyor. 11 farklı spor modu bulunan Band 4 Pro bunun yanı sıra 127 farklı spora da destek vererek detaylı bir aktivite takibi yapabiliyor. Şirket cihaza ekran özelleştirme konusunda önceden yüklenmiş 100 farklı özelleştirme seçeneğiyle birlikte gönderiyor.
Bunların yanı sıra Huawei Band 4 Pro, yeni akıllı bileklikte, uyku izleme teknolojisinin son versiyonu olan Huawei TruSleep 2.0 teknolojisini de barındırıyor. Bir spor bilekliği de olan Band 4 Pro, bu noktada kandaki oksijen doygunluk seviyesini ölçmek için kalp atış sensörüne sahip.
Huawei’in yeni akıllı bilekliği siyah, pembe ve kırmızı olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile geliyor. Türkiye’de de ilerleyen dönemde satılacağını düşünülen Band 4 Pro, 56 dolarlık bir satış fiyatı ile raflardaki yerini alması bekleniyor. Çin için ön siparişe açılmış durumda olan Band 4 Pro, 12 Aralık’tan itibaren erişilebilir olacak.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Redmi K30 modelinin görselleri sızdırıldı
10 Aralık tarihinde resmi olarak tanıtılacak olan Xiaomi Redmi K30 modelinin görseli ve bazı detayları basına sızdırıldı.
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Çin merkezli şirket Xiaomi, önümüzdeki günlerde yeni akıllı telefonları olan Redmi K30’u piyasaya sürmeyi planlıyor. Gücünü Qualcomm’un son model amiral gemisi işlemcileri ile geleceği onaylanan akıllı telefonun aynı zamanda hem 4G hem de 5G varyantlarının ayrı ayrı piyasaya sürüleceği de şirket tarafından duyurulmuştu.
Ortaya çıkan görüntülerde telefonun fabrikadan çıkmış halde paketlenmiş bir biçimde bulunduğu görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde cihazın satış kutusunu da gözler önüne seriyor. Şirket, paylaşılan bilgilere göre çift SIM özelliğinin de olacağı yeni modelde bazı değişiklikler yapmış olarak görünüyor. Ayrıca Xiaomi Redmi K30 modelinde renk seçenekleri arasında kırmızı da bulunuyor.
Redmi K30, 4G ve 5G olmak üzere iki farklı varyantının piyasaya sürülmesi bekleniyor. 5G modem destekli Snapdragon 765G işlemci kullanılacağı düşünülüyor. Cihazın 4G varyantında ise Qualcomm Snapdragon 730G işlemcinin kullanılması bekleniyor.
Söylentilere göre cihazlar, 6GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca 12GB RAM seçeneğinin de olmasına kesin gözü ile bakılıyor. Ekran boyutu 6,67 inç olarak belirlenen cihaz Full HD+ ile kullanıcılara sunulacak. Depolama alanında net bir bilgi olmasa da en az 128GB’lık bir hafızanın bizi karşılaması bekleniyor.
Xiaomi Redmi K30 modeli ile ilgili kesin veriler için lansman tarihi olan 10 Aralık’ı beklememiz gerekiyor.
Ozgur
9 Aralık 2019 at 13:32
Facebook ve Facebook messengerı unutmuşsun. En çok bu ikisi pil harcıyor.