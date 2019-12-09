Akıllı telefonlarımızın bataryası neden çabuk tükeniyor?

Akıllı telefonlar hayatımızla bütünleşen adeta bir uzvumuz haline gelen cihazlar arasına girmeyi başardı. Peki, günlük yaşamımızda böylesine sık kullandığımız bu cihazların bataryası neden bu kadar hızlı tükeniyor. Neyi yanlış yapıyoruz?

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Günün yirmi dört saat olduğu düşünüldüğünde ve yapılan araştırmalarda özellikle genç nesilin dokuz saat gibi günün önemli bir kısmını telefonda geçirdiğini biliyoruz. Bu sürelerin büyük bir kısmını da kablolara bağlı olarak sürdürmeye devam ettiğimizi düşündüğümüz zaman bu oldukça can sıkıcı olabiliyor. İmdadınıza yetişebilecek çözümleri sizin için derledik.

En büyük sebep: Ekran!

İçerisinde bulunduğumuz 2019 yılı itibariyle artık akıllı cihazlarda kullanılan panellerin çok daha parlak ve canlı olduğunu görüyoruz. İşin içerisinde yüksek çözünürlükte eklendiği zaman pil kapasitesinin büyük bir kısmı ekran tarafına gitmiş oluyor.

Bunu engellemek için yapabileceğiniz çözümler oldukça basit aslında. Öncelikle Ayarlar uygulamasında bulunan Batarya kısmından kullanım istatistiklerinizi incelemeniz lazım. Bu sekmede ayrıca akıllı telefonunuzda bulunan tüm pil bilgilerine de erişebiliyorsunuz. Bunu kontrol ettikten sonra aşağıdaki listeden neyi yanlış yaptığınızı öğrenebilirsiniz:

Ekranınızın ışığını düşük seviyede tutun.

Adaptif ışık parlaklığını açın: Cihazınız böylece ortamın ışığına göre kendini optimize edecek ve pil verimliliği sağlayacak.

Cihazınız böylece ortamın ışığına göre kendini edecek ve sağlayacak. Canlı duvar kağıdı kullanmayın: Canlı duvar kağıtları, adete sürekli ekranınızda video oynuyor etkisi yaratıyor olduğu için ekranı açık tuttuğunuz müddetçe yüksek enerji tüketirler.

Canlı duvar kağıtları, adete sürekli ekranınızda video oynuyor etkisi yaratıyor olduğu için ekranı açık tuttuğunuz müddetçe yüksek enerji tüketirler. Ekran süresini minimuma düşürün: Telefonu yoğun kullanmadığınız süreler, siz dokunmadıkça ekran açık kalmayacaktır.

Telefonu yoğun kullanmadığınız süreler, siz dokunmadıkça ekran açık kalmayacaktır. Siyah duvar kağıdı tercih edin (AMOLED cihazlar için geçerli): Eğer AMOLED ekranlı bir duvar kağıdına sahipseniz, siyah duvar kağıtlarını tercih edin. Bu panel teknolojisi kullanılmayan pikselleri kapattığı için daha efektif bir çözüm olacaktır.

Çekmeyen operatörlerden uzak durun!

Dünyada olduğu kadar ülkemizde de operatörlerin kapsama alanlarında problemleri olduğunu biliyoruz. Her ne kadar çok göz önünde olmasa da en büyük problemlerden biri de aslında servis sağlayıcıların kapsama problemleri diyebiliriz.

Servis sağlayıcınızı değiştirin: Konuyla ilgili öncelikle araştırma yapmanızı tavsiye ediyoruz. Bazı firmalar kırsal kesimlerde daha sorunsuz çalışabiliyor iken bazıları da şehir içerisinde yüksek performans gösteriyor.

Konuyla ilgili öncelikle araştırma yapmanızı tavsiye ediyoruz. kırsal kesimlerde daha sorunsuz iken bazıları da şehir içerisinde gösteriyor. Uçak moduna alın: Kötü servis aldığınız konumlarda, cihazınızı uçak moduna alarak buna bir çözüm getirebilirsiniz. Ayrıca bunu otomatik yapan IFTTT adı verilen uygulama da mevcut.

Uygulamalar ve arka plan servisleri

Uygulamaları arka planda tutmak, cihazınızı yoran yüksek CPU ve RAM kullanımına yol açan senaryolardan biri. Özellikle bazı uygulamalar diğerlerinden daha fazla güç tükettiğini söyleyebiliriz. Bunlara örnek olarak Netflix, Youtube ve çeşitli yayın servislerine bakarsak ekran tarafında yoğun kullanım yarattıkları aşikar. Peki, buna ne gibi çözümler yaratılabilir?