Xiaomi, 1 Aralık’ta Çin’de şirketin Watch S2, Buds 4 ve amiral gemisi Xiaomi 13 serisi akıllı telefonlar da dahil olmak üzere bir dizi yeni cihazı piyasaya süreceği bir lansman etkinliği planladı.

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Xiaomi Watch S2 olarak adlandırılan akıllı saat, geçen yıl Çin’de piyasaya sürülen Xiaomi Watch S1’in yeni nesli olarak piyasaya sürülecek ve farklı boyutlarda gelecek.

Xiaomi CEO’su Lei Jun, Weibo’daki bir teaser aracılığıyla yaklaşan Xiaomi Watch S2’nin normal 46 mm modelin yanı sıra 42 mm modelinde satışa sunulacağını doğruladı.

Lei Jun, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, şirketin kadınlar için daha küçük bir model eklemeye karar verdiğini söyleyerek, cihazın kullanıcılara birçok hassas ve şık kadran sunacağını da sözlerine ekledi.

Xiaomi Watch S2 42 mm versiyonunun Altın ve Siyah renk seçenekleriyle geleceği, daha büyük 46 mm versiyonun ise Siyah ve Gümüş renklerde sunulacağı zaten sızdırılmıştı. Cihazın fiyatının yaklaşık 139 dolara denk düşen 999 yuan olduğu söyleniyor.

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Şu anda, Xiaomi’nin yaklaşmakta olan giyilebilir cihazı hakkında pek bir şey bilinmiyor ancak ürünün daha çok profesyonel spor moduna odaklanacağı ve sağlıkla ilgili gelişmiş özelliklerle geleceği ortaya çıktı.

Cihazın bir AMOLED ekrana ve navigasyon için çift frekanslı GPS’e sahip olmasını, bunun yanı sıra çeşitli fitness ve sağlıkla ilgili özelliklerle gelmesini bekliyoruz. Lansmana sadece birkaç gün kaldığından mütevellit cihazla ilgili bir çok detay önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır.