Oppo Reno 6 serisi, 3C sertifikası aldı!

Oppo Reno 6 serisi, geçtiğimiz günlerde yeni sızıntılar ile ortaya çıkmıştı. Serinin yonga setleri ile ilgili detaylı bilgileri öğrenmiştik. Bu sızıntılara göre serinin üç farklı modeli mevcut. Bu modeller, MediaTek Dimensity 1200, Qualcomm Snapdragon 870 ve Snapdragon 888 yonga setleriyle gelecek. Dün ise sekiz adet Oppo akıllı telefon, 3C sertifikası aldı. Digital Chat Station’a göre bu cihazlar Oppo’nun gelecek cihazları olacak.

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Oppo Reno 6 serisi, hangi teknik özelliklere sahip olacak?

3C sertifikası alan cihazlar, MediaTek Dimensity 1200 ve Snapdragon 870 yonga setlerinden gücünü alıyor. Ayrıca tüm cihazlar, sol üst köşede bir adet nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunduruyor. Bununla birlikte bu ekranların tümü 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak. Ortaya çıkan bir diğer önemli bilgi ise telefonların 65W hızlı şarjı destekleyecek olması. Rapora göre bu cihazlar büyük ihtimalle Oppo Reno 6 serisine ait.

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Yeni telefonların model numaralarının, PENM00, PDHM00, PDCM00, PDCT00, PCLM50, PDSM00, PDST00 ve PEPM00 olduğu sertifika bilgilerinde görülebiliyor. Önümüzdeki aylarda bu seri hakkında Oppo’dan daha fazla resmi açıklama duyacağımızı tahmin ediyoruz. Oppo Reno 4 serisi, resmi olarak Haziran 2020’de, Oppo Reno 5 serisi ise Aralık 2020’de piyasaya çıktı. Eğer firma cihazları düzenli bir şekilde piyasaya sürecekse bu yıl haziran ayında Reno 6 serisini görebiliriz.

Oppo’nun yeni serisinin taban modeli hakkında neler biliyoruz?

Oppo Reno 6, MediaTek’in MT6893 yonga setinden gücünü alacak. Bu yonga seti, MediaTek Dimensity 1200 olarak adlandırılmakta. Yonga seti, bir adet 3 GHz saat hızına sahip Cortex-A78 çekirdeği, üç adet 2.6 GHz ile çalışan Cortex-A78 çekirdeği ve dört adet 2 GHz saat hızına sahip Cortex-A55 çekirdeği ile geliyor. MediaTek Dimensity 1200 ayrıca, HyperThread 3.0 motoru tarafından optimize edilen Mali-G77 MC9 GPU’ya sahiptir. Oppo Reno 6’nın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunan bir versiyonu bulunacak. Ancak bu temel modelin daha farklı RAM ve depolama alanına sahip varyantlarının bulunmasını da bekliyoruz. Diğer özelliklere baktığımızda ise cihazın Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 ile geldiğini görüyoruz. Ancak çıktığı dönemde yeni bir ColorOS versiyonu yayınlanırsa cihaz da o versiyon ile piyasaya çıkacaktır.

Yeni seride 4G’li model bulunacak mı?

Oppo Reno 4 serisi, ilk olarak Çin’de piyasaya çıktı ve uzun süre Çin’e özel olarak kaldı. Bir ay kadar sonra şirket, Oppo Reno 4 serisinin 4G’li modellerini tanıttı. Bu yüzden, Reno 6 serisinde de aynısının olmasını bekliyoruz. Bu sefer, 4G’ye özel bir varyant bulunup bulunmayacağı kesin olmasa da ilk önce Çin pazarında bu cihazların satılacağından eminiz. Geçtiğimiz ay piyasaya çıkan Oppo Find X3 serisi, Reno 5 serisinin yeniden markalanması ile ortaya çıktı. Bu nedenle, Reno 6 serisinde de bu yolun izlenmesi muhtemel gözüküyor.

Reno 5 5G teknik özellikleri

Ekran: 6,43 inç Full HD+ 90 Hz OLED

6,43 inç Full HD+ 90 Hz OLED İşlemci: Snapdragon 765G

Snapdragon 765G RAM: 8 GB/12 GB

8 GB/12 GB Depolama: 128 GB/256 GB

128 GB/256 GB Ön Kamera: 32 MP

32 MP Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 65W hızlı şarj destekli 4300 mAh

65W hızlı şarj destekli 4300 mAh Bağlantı: 5G, çift 4G VoLTE

5G, çift 4G VoLTE İşletim Sistemi: Android 11

Reno 5 Pro Plus 5G teknik özellikleri