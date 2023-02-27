Bugün günlerden MWC 2023. Mobil Dünya Kongresinde Xiaomi birçok yeni ürününü tanıttı. Bunların içerisinde Xiaomi 13, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi Buds 4 Pro, Xiaomi Watch S1 Pro ve Xiaomi Electric Scooter Ultra 4 bulunuyor. Lansmanın en ilgi çeken ürünü hiç şüphesiz Xiaomi 13 serisi idi. Xiaomi 13 serisinin lansmanı esnasında sunucu, Google ile yeni bir işbirliğine gittiklerini açıkladı.

Xiaomi kullanan varsa bilir, Xiaomi’nin Xiaomi Cloud isimli bir hizmeti bulunuyor. Xiaomi Cloud, bir haftalık periyotlarla akıllı telefonunuzun yedeğini alıyor. Bu yedek indirilen uygulamaları, ayarları, ana ekran düzenini ve dahasını içeriyor.

Bunun yanı sıra Xiaomi Cloud indirdiğiniz tüm fotoğrafları otomatik olarak yedekliyor. Xiaomi kullanıcıları Şubat ayı içerisinde büyük bir sürpriz yaşadı. Galeriye girdiklerinde fotoğraflarının artık Xiaomi Cloud’a yedeklenmeyeceğini, bunun yerine Google Fotoğraflar kullanmalarını tavsiye eden bir bildirim ile karşılaştılar.

Xiaomi tarafından MWC 2023’te yapılan açıklamaya göre yapılan işbirliğinden sonra satın alınan Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro akıllı telefonlarının yanında 6 aylık Google One üyeliği hediye edilecek. Hediye edilen paket Google One’ın 2 TB’lık paketi. Bu paket aylık 28.99, yıllık ise 289.99 TL’lik bir fiyat etiketine sahip.

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Burada Xiaomi’nin yolunu önceden yaptığını görüyoruz. Önce Xiaomi Cloud’un fotoğraf yedekleme özelliğini iptal etti. Şimdi de Google ile işbirliği yaparak yeni satın alınacak telefonlarının yanında ücretsiz Google One üyeliği sunuyor. Ancak şunu göz önünde bulundurmak lazım. 2 TB hediye Google One üyeliğini alan vatandaş bu depolamayı doldurduktan sonra üyeliği sona ererse ve vatandaş tekrardan üyelik satın almak istemezse ne olacak?