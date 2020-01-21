Orta segment cihazlarda rekabetçi fiyatları ile dikkat çeken Realme 5 Pro vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırmasını teknik özellik ve fiyat alanında değerlendiriyoruz.

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Realme Türkiye ekibi 21 Ocak tarihinde gerçekleştirdiği ilk tanıtım etkinliği ile üç cihazı Türk kullanıcıların beğenisine sundu. Tanıtılan cihazlardan dikkat çeken Realme 5 Pro modeli sahip olduğu 1899 Türk Lirası fiyat etiketi ile orta segmentte kendine yer bulmaya çalışacak. Orta segment cihazlarda dikkat çeken bir başka model ise ağustos ayında tanıtılan Xiaomi Redmi Note 8 Pro modeli. Güncel olarak 2030-2100 Türk Lirası bandında marketlerde kendine yer bulan telefon sahip olduğu özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu yazımızda orta segmentin iki önemli cihazı Realme 5 Pro vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırmasını yapıyoruz.

Ekran – Realme 5 Pro vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırması

Realme 5 Pro ve Redmi Note 8 Pro modellerine baktığımızda ön kısımda bizleri damla çentik yapısı karşılıyor. Realme 5 Pro modeli 6.3 inç boyutunda FHD+ 1080 x 2340 çözünürlüğünde bir ekrana sahip. %83.12 ekran kasa oranına sahip bu telefon, IPS LCD teknolojisi ile üretildi. Corning Gorilla Glass 3+ ile korunan panelde inç başına düşen piksel miktarı 409 ppi olarak ölçülüyor.

Redmi Note 8 Pro modeline baktığımızda bizleri 6.53 inç büyüklüğündeki ekran kullanıcılara sunuluyor. IPS LCD FHD+ 1080 x 2340 çzöünürlüğüne sahip bu yapı 19:5:9 görüntü oranına sahip. Cihazın inç başına düşen piksel miktarı ise 395 ppi olarak ölçüldü. HDR teknolojisine sahip ön panel Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi ile düşmelere karşı korunuyor.

Performans – Realme 5 Pro vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırması

Xiaomi Redmi Note 8 Pro modeli 30 Temmuz tarihinde tanıtılan Mediatek Helio G90T yonga setinden gücünü almakta. 12 nanometre üretim sürecine sahip işlemciye Mali-G76 MC4 grafik birimi eşlik ediyor. Sekiz çekirdekli yapıya sahip bu işlemcinin 2 çekirdeği 2.05 GHz hızında çalışan Cortex-A76, altı çekirdeği 2.0 GHz Cortex-A55 biriminden oluşmakta. Orta segmentte öne çıkan telefon Antutu Benchmark testinden 281.495 puan almayı başardı. Cihaz Geekbench sentetik testinde tekli çekirdekte 2562 puan, çoklu çekirdekte 7739 puan aldı. Android 9.0 (Pie); üzerine kurulu MIUI 10 arayüzü ile piyasaya sürülen telefona geçtiğimiz günlerde Android 10 MIUI 11 güncellemesi paylaşıldı. Redmi Note 8 Pro modeli 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM seçenekleri ile satışa sunuluyor. Telefonun bataryası ise 4500 mAh büyüklüğünde.

Bugün ülkemize giriş yapan Realme 5 Pro modeli gücünü Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 yonga setinden alıyor. 12 nanometre üretim sürecine sahip bu işlemci 7 Şubat tarihinde tanıtıldı. Mi 9 SE modelinde de tercih edilen Snapdragon 712 işlemcisinde sekiz çekirdek bulunuyor. Bu çekirdeklerin ikisi 2.3 GHz hızında çalışan Kryo 360 Gold, kalan altısı ise 1.7 GHz Kryo 360 Silver biriminden oluşmakta. Telefona oyunlarda ve yüksek performans gerektiren işlemlerde Adreno 616 grafik birimi eşlik ediyor. Telefon Antutu Benchmark testinden 221.482 puan almayı başardı. Geekbench testinde tekli çekirdekte 1143 puan, çoklu çekirdekte 4618 puan aldı. Android 9.0 (Pie) işletim sistemi ile piyasaya sürülen telefonun ColorOS 6 ile çalışan Android 10 işletim sistemine güncellenmesi planlanıyor. Realme 5 Pro modeli 4GB RAM, 128GB dahili depolama seçeneği ile satışa sunulmakta. Telefonun bataryası ise 4035 mAh büyüklüğünde.

Kamera – Realme 5 Pro vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırması

Realme 5 Pro modelinin arka tarafında 4 adet kamera bulunmakta. Telefonun arka tarafında bulunan ana kamerası 48MP çözünürlüğe sahip. f/1.8 diyafram açıklığına sahip bu kamera 4K 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps videolar çekmenize olanak sağlıyor. Ana kameraya eşlik eden diğer sensörler ise 8 MP, f/2.2 geniş açı, 2 MP, f/2.4 makro kamera ve arka tarafı bulanıklaştırmanıza olanak sağlayan 2 MP, f/2.4 derinlik sensörü. Cihazın dörtlü arka dizilimine bir adet LED flaş eşlik ediyor. Telefonun ön kamerası ise 16 MP çözünürlüğünde ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip. Ön kamera ile video çekmek isteyen kullanıcılara ise FHD çözünürlükte 30fps video çekme özelliği tanınıyor.

Redmi Note 8 Pro arka tarafta Realme 5 Pro modelinde olduğu gibi dört adet kamera bulunuyor. 64MP çözünürlüğünde ki ana kamera f/1.9 diyafram açıklığına sahip. 4K 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps çözünürlüğünde videolar çekmenize olanak sağlayan bu kameraya 8 MP, f/2.2 diyafram açıklığına sahip geniş açı kamera eşlik ediyor. Cihazın arka tarafında bulunan diğer iki sensör ise 2 MP, f/2.4 makro kamera ve derinlik sensörü. Telefonun ön kamerası 20 MP, f/2.0 diyafram açıklığında. 1080P 30fps videoları çekmenize olanak sağlayan bu kamera ön tarafta bulunan çentiğin içerisine gizlenmiş durumda.

Fiyat – Realme 5 Pro vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırması

Realme 5 Pro modeli ülkemize 1899 Türk Lirası fiyat etiketi ile giriş yaptı. Lansmanda ilk üç gün cihazın fiyatının 1699 Türk Lirası olarak ayarlanacağı daha sonrası için 1899 Türk Lirası ile marketlerde yer bulacağı açıklandı. 4GB RAM ve 128GB depolama seçeneğine sahip olacak telefonun diğer depolama ve RAM seçenekleri henüz ülkemizde satışta değil.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro modeline baktığımızda 6 GB RAM ve 64 GB depolama seçeneği hepsiburada.com üzerinde 2069 Türk Lirası fiyat etiketine sahip. Diğer satış kanallarında 2030-2100 Türk Lira bandında bulunabilen telefonun 128 GB depolama seçenekli versiyonuda bulunuyor. O seçeneğin ise 2299 Türk Lirası fiyat etiketi ile satış kanallarında olduğunu görmekteyiz.