Xiaomi, Çin’de TV EA Pro serisinin 86 inçlik versiyonunu seriye ekledi. Yeni Xiaomi TV EA Pro 86 inç, çok esnek TV serisinin en üst seviyesini sunuyor. Tam ekran tasarımıyla birlikte metal gövde tasarımına sahip. %97.3 ekran oranına sahip ve sürükleyici bir deneyim için 4K çözünürlük sunuyor.

Mi TV EA Pro 86, yarı profesyonel AE3 ekran standardına ulaşana kadar kademeli olarak ayarlanabilen ayarlanabilir bir ekrana sahip. Bu, TV’nin net ve keskin orijinal görüntüler verebildiği anlamına geliyor. Gelişmiş görüntü kalitesi ayarlama teknolojisi şirket içinde geliştirilmiş. Sistemden donanım yapılandırmasına kadar görüntü performansını derinlemesine optimize edebiliyor. Spesifik geliştirmeler, canlı renklerle netlik, renk ve gerçeğe yakın görüntüler sağlıyor.

Yeni Xiaomi TV’nin, gerçek zamanlı olarak optimize edilmiş resim için MEMC desteği de mevcut. Resmin daha sürükleyici bir görünümü için yüksek kare hızına yükseltmek için akıllı bir algoritma kullanıyor. Sahada veya yarış pistinde ve diğer yüksek hızlı senaryolarda yüksek hızlı eylemleri daha etkili bir şekilde yakalayabilecek. TV, daha net görüntü katmanları, parlaklık ve netlik ile 4K HDR kod çözme yeteneğine sahip MT9638 yongasına sahip. 2 GB bellek ve 16 GB yerel depolamanın yanı sıra çift bantlı Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 bağlantılarını destekliyor.

Xiaomi TV EA’nın fiyatı 6.999 yuan (1.004 dolar). Xiaomi TV EA Pro serisindeki diğer modeller 55, 65 ve 75 inç modellerdir. Xiaomi TV EA Pro 86’nın ülkemize gelip gelmeyeceği bilinmiyor.