Xiaomi, Türkiye’deki PUBG MOBILE e-spor turnuvalarının sponsoru oldu!

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Xiaomi, 2021 yılı boyunca Türkiye’deki PUBG MOBILE e-spor turnuvalarının resmi akıllı telefon sponsoru oldu. PUBG MOBILE yıl boyunca PUBG MOBILE Club Open (PMCO), PUBG MOBILE Pro League (PMPL), PUBG MOBILE Campus Championship (PMCC) ve PUBG MOBILE National Championship (PMNC) dahil olmak üzere bölgedeki dört farklı e-spor turnuvasına ev sahipliği yapacak. PUBG MOBILE e-spor ekosistemi, dünyadaki en güçlü sistemlerden biri olarak oyuncuların ileriki kariyerlerinde birer e-spor yıldızı olmalarını sağlayacak şekilde amatör-yarıpro-pro ve ülke-bölge-dünya düzeyinde gelişim sistemini de desteklediğini belirtiyor. Türkiye’deki PUBG MOBILE e-spor turnuvalarının sponsoru olarak Xiaomi mobil oyun kullanıcılarına sıra dışı bir oyun deneyimi sunacağını vaad ediyor.

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Türkiye’de de yoğun ilgi ile karşılaşan Redmi Note 10 serisi gerek tasarımları ve modern yapısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bir telefon oldu. 120Hz AMOLED ekranının yanı sıra 240Hz dokunmatik örnekleme oranı sayesinde akıcı ve parmak hareketlerine yüksek duyarlı bir ekran deneyimi sunan Redmi Note 10 Pro, batarya tarafında beklentileri yükselterek 5020 mAh pil kapasitesi ile uzun saatler boyunca yüksek performans ile ara vermeden oyun oynamaya imkan sağlıyor. Bunun yanında kutu içinde ücretsiz olarak sunulan 33W hızlı şarj özelliği ile de 30 dakikada %59 şarj edebilen hızlı bir şarj cihazına sahip olarak geliyor. Model yüksek çözünürlüklü kamerası ve çeşitli kamera modlarıyla başarılı ve kreatif fotoğraflar çekilebilmesine de olanak tanıyor. Redmi Note 10 Pro gücünü piyasada adını sık duyduğumuz 4G işlemcilerden biri olan Qualcomm® Snapdragon™️ 732G’den alıyor.

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Redmi Note 10S ve Redmi Note 10’da da optimum izleme deneyimi sağlayan 6,43 inç AMOLED Nokta Ekran bulunan özellikler aarasında geliyor. İki model de dörtlü kamera kurulumuna sahip olarak gayet sağlıklı uzak ve yakın çekim görüntüler yakalanmasını destekliyor. Redmi Note 10S, daha iyi performans sağlayan MediaTek Helio G95 ile gelirken, Redmi Note 10 ise piyasada yer edinmiş olan Qualcomm® Snapdragon™ 678 ile donatıldı.

Tüm bu özellikler ile tasarlanan telefon, AMOLED ekranların ilk kez kullanıldığı Redmi Note 10 serisi; ekran yenileme hızı, dokunma örneklem oranı, pil kapasitesi ve 33W hızlı şarj özellikleri ile mobil oyun severlerin bir akıllı telefondan beklediği her şeyi bir arada sunmayı başarıyor. Açıkçası bu cihaz için “oyunculara hitap ediyor” demek çok doğru olur.

Xiaomi Corporation Hakkında;

Xiaomi Corporation, Nisan 2010’da kuruldu ve 9 Temmuz 2018’de Hong Kong Borsası’nın Ana Piyasası’nda yer aldı (1810.HK). Xiaomi, temelinde bir IoT (Nesnelerin İnterneti) platformuna bağlı akıllı telefonlar ve akıllı donanımlara sahip bir internet şirketidir. İnovasyona ve kaliteye eşit derecede önem veren şirket, kullanıcılara en iyi kaliteyi sunan ürünler sunmak ve en iyi operasyonel verimliliği elde etmek için uğraş vermektedir. En son yenilikçi teknolojilerde herkesin daha iyi bir yaşam sürmesi için uygun fiyatlara sahip mükemmel ürünler geliştirmektedir. Şu anda dünyanın en büyük üçüncü telefon markası olan Xiaomi, akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar hariç 324,8 milyondan fazla cihazı birbirine bağlayan platformuyla dünyanın önde gelen tüketici IoT (AI+IoT) platformunun sahibidir. Xiaomi ürünleri şu anda dünya genelinde 100’ün üzerinde ülkede ve bölgede satılıyor. Şirket, 2020 yılının ağustos ayında geçtiğimiz yıla kıyasla 46 sıra yükselerek Fortune Global 500 listesine 422’nci sıradan ikinci kez girdi. Xiaomi, aynı zamanda İnternet şirketleri arasında 7’inci sırada yer aldı. Xiaomi, Hang Seng Index, Hang Seng China Enterprises Index ve Hang Seng TECH Index ve Hang Seng China 50 Index’te yer almaktadır.

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