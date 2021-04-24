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Xiaomi‘nin yeni fiyat/perfomans modelleri Xiaomi Mi 11X, Mi 11X Pro ve Mi QLED TV 75 tanıtıldı. İşte cihazların tüm özellikleri ve fiyatları.

Xiaomi yeni cihazları ile karşımıza çıktı. Bu seferki tanıtımda iki akıllı telefon ve bir akıllı TV tanıtan Xiaomi bu modellerle gerçekten dikkat çekecek gibi duruyor.

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Xiaomi, yeni fiyat performans odaklı modelleri Xiaomi Mi 11X ve Mi 11X Pro‘yu tanıttı. Xiaomi Mi 11 modelleri arasına 11X olarak ayrı bir seri açan Xiaomi, Mi 11X modelleri ile dikkatleri üzerine çekti. Xiaomi bu iki modelin yanında bir de Mi QLED TV 75 adında akıllı TV modelini tanıttı. Gelin bu üç modelin özelliklerine yakından bakalım.

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Xiaomi Mi 11X’in özellikleri!

Xiaomi‘nin yeni fiyat performans modeli Mi 11X’in özelliklerini ilk olarak ekrandan başlayalım. Xiaomi Mi 11X üzerinde 6.67 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran taşıyor. Full HD+ çözünürlük sunan bu Super AMOLED ekran aynı zamanda HDR10+ desteği de sunuyor. Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ve 1300nit parlaklık sunan bu ekran hemen üzerinde 20MP‘lik bir ön kamera taşıyor.

Arka kısmında 48MP‘lik bir ana kamera taşıyan Mi 11X, bunun yanında 8MP’lik ultra geniş açılı sensör ve 5MP’lik makro lensi taşıyor. Güç düğmesine konumlandırılmış parmak izi sensörünü taşıyan Mi 11X, performans tarafında gücünü Snapdragon 870‘den alıyor. 6GB ve 8GB Ram bellek seçenekleri ile gücünü destekleyen Xiaomi Mi 11X, 128GB depolama sunuyor.

Pil tarafında 4520mAh‘lik bir batarya taşıyan cihaz 33W hızlı şarj desteği sunuyor. İlk satışının ise 27 Nisan‘da olması bekleniliyor.

Xiaomi Mi 11X’in fiyatı!

Xiaomi Mi 11X tüm bu özellikleri ile 400$ başlangıç fiyatına sahip. Bu fiyat 6GB Ram + 128GB depolamalı model için geçerli. İkinci versiyon olan 8GB Ram + 128GB ise 427$ fiyat etiketine sahip. Yani cihazlar yaklaşık 3300-3600 TL arasında.

Xiaomi Mi 11X Pro’nun özellikleri!

Xiaomi Mi 11X Pro‘nun özelliklerine baktığımızda yine üzerinde 6.67 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran taşıdığını görüyoruz. Yine Full HD+ çözünürlük sunan bu Super AMOLED ekran HDR10+ desteği de sunuyor. 1300nit parlaklık sunan ve Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ekran yine üzerinde 20MP‘lik bir ön kamera taşıyor.

Arka kısmında 108MP‘lik Samsung HM2 sensörü taşıyan Mi 11X Pro, tıpkı diğer model gibi 8MP‘lik geniş açılı kameraya ve 5MP‘lik derinlik sensörüne yer veriyor. Yine 4520mAh‘lik batarya taşıyan cihaz 33W hızlı şarj desteği sunuyor.

Performansını Mi 11X’den farklı olarak Snapdragon 888‘den alan cihaz standart olarak 8GB Ram ile geliyor. Depolama tarafında ise 128GB ve 256GB seçenekleri sunuluyor. Cihazın 24 Nisan‘dan itibaren satışa sunulması bekleniliyor.

Xiaomi Mi 11X Pro’nun fiyatı!

Xiaomi, Mi 11X Pro‘nun 8GB Ram ve 128GB depolamalı modeli için 535$ fiyat etiketi belirlemiş. 8GB Ram ve 256GB depolamalı model ise 560$ fiyat etiketine sahip. Yani cihazların fiyatları 4400-4700 TL arasında geziyor.

Xiaomi Mi QLED TV 75!

Xiaomi bu etkinlikte diğer cihazlardan farklı olarak bir akıllı TV’de tanıttı. Xiaomi Mi QLED TV 75 olarak adlandırılan bu TV, adından da anlaşılacağı üzere 75 inç büyüklüğünde QLED bir ekran ile birlikte geliyor. 192 bölgeli tam yerel karartma sunan bu ekran aynı zamanda 4K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Dolby Audio, Dolby Vision ve HDR10+ desteklerine de yer veren bu akıllı TV birçok bağlantı noktasını üzerinde taşıyor.

Bu bağlantı noktaları 3 x HDMI 2.1 bağlantı noktası, 2 x USB 2.0 bağlantı noktası, Ethernet bağlantı noktası, optik bağlantı noktası, AV girişi, anten kablosu girişi ve kulaklık girişi olarak şekilleniyor. Android TV 10 ile çalışan cihaz Xiaomi PatchWall arayüzüne sahip. Aynı zamanda Mi Home uygulaması ile entegre çalışan Mi QLED TV 75, Mi ev aletleriniz için bir kontrol merkezi görevi görüyor.

Xiaomi Mi QLED TV 75’in fiyatı!

Xiaomi, yeni akıllı TV modeli için 1600$ fiyat etiketi belirlemiş. Yani yaklaşık 13.400 TL gibi bir fiyata denk geliyor. Ürünün satış tarihi ise 27 Nisan saat 12.00 olarak belirlenmiş.