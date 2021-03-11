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Xiaomi, Türkiye’de ilk üretimini gerçekleştirdi | Yerli üretim Redmi 9C
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz günlerde Oppo fabrikasını ziyaret etmiş; ve Twitter üzerinden bu ziyaretine dair fotoğraflar paylaşmıştı. Sayın Varank bugün de, ülkemizde yapacağı üretimin startını veren Xiaomi fabrikasını ziyaret etti. Sayın Varank’ın paylaşımına bakılırsa, yerli üretim olarak piyasada göreceğimiz ilk Xiaomi modeli Redmi 9C olacak.
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Xiaomi, Redmi 9C modeliyle deneme üretimi gerçekleştirdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Xiaomi fabrikası ziyaretine dair yaptığı twitter paylaşımında, “Global teknoloji devlerinin ülkemize yatırımları devam ediyor! Xiaomi, küresel tedarikçi Salcomp ile Türkiye’de kurduğu fabrikasında test üretimine başladı. Hoşgeldin! @XiaomiTurkiye” ifadelerine yer verdi.
Global teknoloji devlerinin ülkemize yatırımları devam ediyor!
Xiaomi, küresel tedarikçi Salcomp ile Türkiye’de kurduğu fabrikasında test üretimine başladı. 👏🏻
Hoşgeldin! @XiaomiTurkiye pic.twitter.com/5ZhIPKuV0L
— Mustafa Varank (@varank) March 11, 2021
Sayın Varank’ın paylaşımına baktığımız zaman, fabrika içinde üretilen ilk modelin Redmi 9C olduğunu da görüyoruz. Xiaomi ve Salcomp arasındaki iş birliğiyle üretim yapan fabrikada, yakın zamanda seri üretimin başlayacağı da ön görülüyor. Bakalım başka hangi teknoloji devleri ülkemizde üretime başlayacak.
Redmi 9C özellikleri neler?
Redmi 9C’nin en çok dikkat çeken özelliği, MediaTek’in Helio G35 işlemcisine sahip olması. MediaTek’in G serisi işlemcileri oyunculuk odaklı olduğu için, performans anlamında da kullanıcıları tatmin edebiliyorlar. 2020 yılının 3. çeyreğinde piyasaya sunulan Helio G35, giriş segmenti bir akıllı telefon için iyi bir işlemci seçimi olarak gözüküyor. 13 megapiksel arka kameraya sahip olan Redmi 9C, 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip. 6.53 inç IPS LCD ekrana sahip olan cihazda, 10W’lık da hızlı şarj desteği bulunuyor. Cihazın teknik özelliklerini her ne kadar sizlere aktarmaya çalışsak da; cihazda Türkiye’ye özel olarak ufak değişiklikler yapılabileceğini de lütfen unutmayın.
Yerli üretim ilk Xiaomi telefonu olan Redmi 9C’yi görmek için heyecan ve merak içinde bekliyoruz. Ayrıca, uzun süredir Xiaomi’nin Türkiye fabrikasından ses bekleyen Mi fanlarının da bizler kadar sabırsız olduğunu tahmin ediyoruz.
Son dönemlerde, teknoloji devlerinin ülkemizdeki yatırımlarını artırmaya başladığını görüyoruz ve yerli üretime başlayan ilk markalar sadece Oppo ve Xiaomi de olmayacak gibi duruyor. Bakalım Sayın Varank, bir sonraki ziyaretini hangi markaya gerçekleştirecek. Konuyla ilgili yeni detaylar belli oldukça sizlerle paylaşacağız.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 mini için yolun sonu yaklaştı!
iPhone 12 ailesinin giriş üyesi olan iPhone 12 mini, küçük boyutuyla dikkatleri üzerine toplamıştı. Ancak satış grafiklerinin bir türlü istenen seviyeye ulaşmaması, telefonun üretiminin durdurulacağı söylentilerini tekrar gündeme getirdi.
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Nikkei: iPhone 12 mini üretimi “önemli miktarda” azaltılıyor!
Hatırlanacağı üzere Apple, 2020’nin son çeyreğinde en çok satan akıllı telefon markası olmayı başarmıştı. Cupertinolu teknoloji devi, bu başarısının ardından 2021’de daha verimli modellere yönelmeyi tercih edecek. Nikkei Asia’nın raporuna göre, Apple’ın arz/talep durumunu dengelemek için iPhone üretimini Aralık ayına kıyasla %20 azaltacağı belirtiliyor. Bu da yılın ilk 6 ayında yaklaşık 75 milyon iPhone cihazı üretileceği anlamına geliyor.
Apple’ın üretim kesintisinde en büyük pay ise iPhone 12 mini modelinde olacak. Şubat’ta üretim hacmi 11 milyon adete kadar düşen telefonun, planlanan üretim kesintisinde aslan payını alması bekleniyor. Bu da iPhone 12 mini’nin planlanan ilk üretim sayısında %70’e varan revize yaşanacağı anlamına geliyor. Hatta cihazın bazı parçalarının tedarikinin şimdiden durdurulduğuna ilişkin bilgiler yansıyor.
iPhone 12 serisi, yakaladığı satış başarısıyla beraber ABD’de şimdiden 11 serisini yakalamış durumda. Özellikle serinin Pro ve Pro Plus modellerinin oldukça yüksek talep gördüğü ifade ediliyor. Ancak ikinci nesil iPhone SE’nin satışlarının bile iPhone 12 mini modelinden daha iyi olduğu yansıtılıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde iPhone 12 mini’den açılan boşluğu 5G uyumlu bir iPhone SE versiyonunun doldurabileceğini belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M42, M serisinin ilk 5G’li cihazı olacak!
Samsung Galaxy M42 modelinin yeni sertifikaları ortaya çıktı. Buna göre akıllı telefon M serisinin ilk 5G özellikli modeli olacak.
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Samsung Galaxy M42, 5G ile piyasaya çıkacak!
Samsung akıllı telefon kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Güney Kore devi bütün rekabet dallarında önemli bir alternatif olmak için kolları sıvadı. Yavaş yavaş 5G‘yi daha alt seviye cihazlar için hazırlayan akıllı telefon üreticisi, ilk hamlesini Galaxy M serisi için gerçekleştirmek üzere. Firma Galaxy M42 modeline 5G özelliği getiriyor. Wi-Fi sertifikası alan akıllı telefonun, model numarasından 5G özellikli olacağı ortaya çıktı.
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SM-M426B/DS model numaralı akıllı telefonda, B/DS ibaresi dikkat çekiyor. Zira firma sadece 5G özellikli akıllı telefonlarında bu isimlendirmeyi kullanmakta. Tüm bunların yanı sıra sertifika da detaylı teknik özellikler yer almamakta. Özellikle 5G‘nin varlığı nedeniyle akıllı telefonun kullanacağı işlemci de oldukça merak konusu. 6000 mAh devasa bataryaya sahip olacak akıllı telefon, serinin ilk 5G‘li modeli olacak. Detaylı teknik özellikleri belli olmayan akıllı telefonun yıl sonuna doğru tanıtılması bekleniyor. Bakalım firma, alt seviyede kullanacağı 5G ile birlikte daha fazla kullanıcıya ulaşmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M12 modeli tanıtıldı!
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, uygun fiyatlı akıllı telefonu Galaxy M12 modelini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.
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Güney Koreli şirket; merakla beklenen Galaxy M12 modelini nihayet tanıttı. Üzerinde barındırdığı özelliklere göre günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Samsung Galaxy M12; buna rağmen yüksek ekran/gövde oranı, oldukça büyük bir batarya ve yüksek çözünürlüklü bir ana kameraya sahip.
Samsung Galaxy M12, 6,5 inç büyüklüğündeki ekranında HD+ çözünürlük sunuyor. Samsung tarafından geliştirilen Exynos 850 işlemciden güç alan akıllı telefon, 6 GB’a kadar RAM, 128 GB dahili depolama alanı sunuyor. Ayrıca microSD kart ile depolama alanı yükseltilebiliyor.
Samsung Galaxy M12 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,5 inç HD+ (720 × 1600 piksel) 90 Hz yenileme hızı,
- İşlemci: Exynos 850
- RAM: 4 GB veya 6 GB
- Depolama: 64 GB veya 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 6.000 mAh, 15W hızlı şarj desteği
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı OneUI 3
- Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, parmak izi okuyucu, 3.5mm kulaklık girişi, USB Tip-C
- Boyutlar: 164,0 x 75,9 x 9,7 mm
- Ağırlık: 221g
Son olarak lacivert, mavi ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkacak olan Samsung Galaxy M12 modeli modeli; 4 GB RAM + 64 GB depolamaya sahip versiyonu için 150 dolar. 6 GB RAM + 128 GB depolamaya sahip versiyonu için ise 185 dolar fiyat etiketine sahip olacak.
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Forumdan Son Mesajlar
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 4 gün önce
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Yazan: Ersin Akman, 3 hafta önce
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Yazan: indirimkuponu, 3 hafta önce
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Yazan: Frkrbk, 3 hafta önce
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