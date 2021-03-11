Xiaomi, Türkiye’de ilk üretimini gerçekleştirdi | Yerli üretim Redmi 9C

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz günlerde Oppo fabrikasını ziyaret etmiş; ve Twitter üzerinden bu ziyaretine dair fotoğraflar paylaşmıştı. Sayın Varank bugün de, ülkemizde yapacağı üretimin startını veren Xiaomi fabrikasını ziyaret etti. Sayın Varank’ın paylaşımına bakılırsa, yerli üretim olarak piyasada göreceğimiz ilk Xiaomi modeli Redmi 9C olacak.

İlginizi çekebilir: Bakan Varank, otomobil ve elektronik ürün satış rakamlarını açıkladı

reklam

Xiaomi, Redmi 9C modeliyle deneme üretimi gerçekleştirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Xiaomi fabrikası ziyaretine dair yaptığı twitter paylaşımında, “Global teknoloji devlerinin ülkemize yatırımları devam ediyor! Xiaomi, küresel tedarikçi Salcomp ile Türkiye’de kurduğu fabrikasında test üretimine başladı. Hoşgeldin! @XiaomiTurkiye” ifadelerine yer verdi.

Global teknoloji devlerinin ülkemize yatırımları devam ediyor! Xiaomi, küresel tedarikçi Salcomp ile Türkiye’de kurduğu fabrikasında test üretimine başladı. 👏🏻 Hoşgeldin! @XiaomiTurkiye pic.twitter.com/5ZhIPKuV0L — Mustafa Varank (@varank) March 11, 2021

reklam

Sayın Varank’ın paylaşımına baktığımız zaman, fabrika içinde üretilen ilk modelin Redmi 9C olduğunu da görüyoruz. Xiaomi ve Salcomp arasındaki iş birliğiyle üretim yapan fabrikada, yakın zamanda seri üretimin başlayacağı da ön görülüyor. Bakalım başka hangi teknoloji devleri ülkemizde üretime başlayacak.

Redmi 9C özellikleri neler?

Redmi 9C’nin en çok dikkat çeken özelliği, MediaTek’in Helio G35 işlemcisine sahip olması. MediaTek’in G serisi işlemcileri oyunculuk odaklı olduğu için, performans anlamında da kullanıcıları tatmin edebiliyorlar. 2020 yılının 3. çeyreğinde piyasaya sunulan Helio G35, giriş segmenti bir akıllı telefon için iyi bir işlemci seçimi olarak gözüküyor. 13 megapiksel arka kameraya sahip olan Redmi 9C, 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip. 6.53 inç IPS LCD ekrana sahip olan cihazda, 10W’lık da hızlı şarj desteği bulunuyor. Cihazın teknik özelliklerini her ne kadar sizlere aktarmaya çalışsak da; cihazda Türkiye’ye özel olarak ufak değişiklikler yapılabileceğini de lütfen unutmayın.

Yerli üretim ilk Xiaomi telefonu olan Redmi 9C’yi görmek için heyecan ve merak içinde bekliyoruz. Ayrıca, uzun süredir Xiaomi’nin Türkiye fabrikasından ses bekleyen Mi fanlarının da bizler kadar sabırsız olduğunu tahmin ediyoruz.

Son dönemlerde, teknoloji devlerinin ülkemizdeki yatırımlarını artırmaya başladığını görüyoruz ve yerli üretime başlayan ilk markalar sadece Oppo ve Xiaomi de olmayacak gibi duruyor. Bakalım Sayın Varank, bir sonraki ziyaretini hangi markaya gerçekleştirecek. Konuyla ilgili yeni detaylar belli oldukça sizlerle paylaşacağız.