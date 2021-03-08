Bakan Varank, otomobil ve elektronik ürün satış rakamlarını açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen yılki otomobil ve elektronik ürün satış rakamlarını açıkladı. Bakan Varank’ın açıklamasına göre geçtiğimiz yıl en çok talebi, akıllı telefonlar ve beyaz eşya görmüş.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2020 yılında kaç adet teknolojik ürün satışı gerçekleştirildiğini, kategoriler halinde açıkladı. Sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre Bakan Varank, geçtiğimiz yıl boyunca Türkiye’de satın alınan teknolojik ürün sayısı, en az 23 milyon 336 bin olarak kayıtlara geçti. Ayrıca geçtiğimiz yıl içerisinde 773 bin adet otomobil ve ticari araç satışı gerçekleştirildi.

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Bakan Mustafa Varank’ın yaptığı açıklamalara göre vatandaşlar, 2020 yılında en çok akıllı telefonlara ilgi gösterdiler. Zira bu kategoride gerçekleştirilen kayıtlı satış miktarı, 10,8 milyon oldu. Bu kategoriyi 7,6 milyon adetle beyaz eşya, 2,6 milyon adetle televizyon, 1,3 milyon adetle tablet ve 983 bin adetle de bilgisayar kategorisi takip etti. Varank bu rakamları, “2020 yılında %1,8 büyüyen Türkiye’de” başlığıyla paylaştı.

2020 yılında %1,8 büyüyen Türkiye'de:

773 bin otomobil ve ticari araç 🚘🚐

1 milyon 353 bin tablet 📱

983 bin bilgisayar 💻

10,8 milyon cep telefonu 📱

2,6 milyon televizyon 🖥

7,6 milyon beyaz eşya 🔌

satıldı. — Mustafa Varank (@varank) March 8, 2021

Son olarak Bakan Mustafa Varank bugün; “Global markaların ülkemize olan ilgisi her geçen gün artıyor. Akıllı telefon üreticisi OPPO, CKD sistemiyle kurduğu Türkiye’deki fabrikasında deneme üretimine başladı. Hoşgeldin! OPPOmobileTR” notuyla paylaşmıştı.

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