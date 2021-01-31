Xiaomi, tedavi edici özelliğe sahip akıllı gözlükler üzerinde çalışıyor!

Xiaomi, son üç seneye kadar ürünlerinin Apple ürünlerine benzerliği nedeniyle bazı çevrelerce taklitçi bir şirket olarak anılıyordu. Özellikle MIUI‘ın ilk versiyonlarının iOS’a benzemesi, bunu önemli ölçüde tetiklemişti. Ancak son yıllarda marka, kendi ürettiği yenilikçi ürünlerle bu yanlış düşünceleri ortadan kaldırdı. Firma, çerçevesiz sunulan ekranlar ve Mi Mix serisi gibi serilerle piyasada önemli bir yer buldu. Şimdi ise markanın araştırma ve geliştirme çalışmaları yeni bir patent ortaya koydu. Bu patent, “akıllı gözlük ve gözlük kutusu” terimleriyle birlikte dosyalarda yerini aldı.

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Xiaomi, yeni akıllı gözlük patenti ile neyi hedefliyor?

Patent, ürünün akıllı gözlük ve gözlük kutusundan oluştuğunu belirtiyor. Bu gözlük, hastalıkların algılanması ve tedavi edlmesinde görev yapacak. Akıllı gözlükler üzerinde yapılan ilk çalışma bu değil fakat bu cihazın tedavi için geliştirilmesi ilgileri üzerine çekti. Detaylara baktığımızda, ürünün terapötik sinyaller yaydığını ve fototerapi sinyalleri içerdiğini görüyoruz. Bunlar, beyin hastalıklarını, akıl hastalıklarını ve hatta göz yorgunluklarını tedavi etmek için kullanılan sinyallerdir. Işık terapisi, daha çok beyin hastalıklarında, ses terapisi ise daha çok akıl hastalıklarında kullanılıyor.

Xiaomi’nin yeni akıllı gözlüğünde sağlık özelliklerinin yanında hoparlör ve ses aktarım teknolojisi de mevcut olacak. Ürünün yakın zaman içinde ticari olarak satışa çıkıp çıkmayacağı hakkında kesin bir bilgi yok. Xiaomi, bu ürünü çıkarsa bile Huawei, iki nesildir akıllı gözlükler üzerinde çalışıyor. Tedavi teknolojisi ile Xiaomi‘nin bu alanda önemli bir atılım yapması mümkün. Eğer ek özellikler ile bu gözlüğü desteklerlerse o zaman Xiaomi‘nin bu pazarda önemli bir yer edindiğini görebiliriz.