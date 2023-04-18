Xiaomi bugün Çin’de düzenlenen bir etkinlikte, amiral gemisi Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi Pad 6 serisi ve daha fazlasını içeren bir dizi yeni ürünü piyasaya sürdü. Xiaomi Band 8, geçen yılın Band 7’sinin halefi olarak karşımıza çıkıyor. En yeni ürün, selefine göre önemli yükseltmeler içeriyor.

Xiaomi Band 8, 1,6 inç AMOLED ekran barındıran aynı hap şeklindeki modülü koruyor. Bu ekran 60Hz yenileme hızı, 500 nit en yüksek parlaklık, AOD modu ve çeşitli saat yüzleri sunuyor. Cihaz 50 metreye kadar suya dayanıklı şekilde kutusundan çıkıyor.

Son ürünle birlikte marka, uzun yıllardır Band’in kimliğinin bir parçası olan tek kayıştan vazgeçiyor. Band 8, kullanıcının tercihine bağlı olarak çeşitli kayış türleri için farklı boyutlarda kulplara sahip. Ayrıca, fitness takip cihazı uyumlu bir kolye aksesuarı ile kolye ucu olarak da kullanılabiliyor. Ayrıca ayakkabı bağcıklarına da takılabiliyor.

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Fitness açısından, Xiaomi Smart Band 8 bir kalp atış hızı monitörü, SpO2 sensörü, uyku izleyici ve adet döngüsü monitörü ile donatılmıştır. Stres seviyelerini ve VO2 Max değerini ölçebiliyor. Fitness takip cihazı, kullanıcıların boks eylemi sırasında somatik duyular veya somatosensoriyel sistemlerle ilgili verileri izlemelerini sağlamak için tasarlanmış İnteraktif Boks Modu’na sahiptir. Koşu sırasında adım sıklığını, adım uzunluğunu, yere çarpma kuvvetini, yere iniş yöntemini ve daha fazlasını ölçebilen Koşu Işını Modu da bulunmaktadır. Giyilebilir cihaz 150’den fazla spor modu için desteğe sahiptir.

Xiaomi Smart Band 8 ayrıca Suduko ve 2048 gibi yerleşik oyunlarla birlikte geliyor. Bildirimler, hava durumu güncellemeleri ve daha fazlası gibi kullanışlı özellikler sunuyor. Fitness takip cihazının tek bir şarjla 16 gün pil ömrü sunduğu iddia ediliyor.

Xiaomi Smart Band 8, standart versiyon için 239 RMB (34 dolar) fiyat etiketi taşırken, NFC varyantı 279 RMB’ye (~ 40dolar) mal oluyor. Fitness takip cihazının uluslararası pazarlarda ne zaman piyasaya sürüleceğine dair bir bilgi bulunmuyor.