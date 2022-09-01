Çinli teknoloji devi Xiaomi, 12S serisi için düzenlediği lansmanda, kendi ülkesi için Xiaomi Band 7 Pro cihazını piyasaya sürmüştü. Şirketin yeni giyilebilir teknolojisi kullanıcılar tarafından çok beğenildi. Özellikle fitness adına çok beğenilen modelin bu hafta içinde Avrupa pazarına girmesini bekliyoruz.

Xiaomi Smart Band 7 Pro’nun Bilinen Tüm Özellikleri

Xiaomi Mi Band 7 Pro’un özelliklerine baktığımızda, 1.64 inç büyüklüğünde bir ekran ile karşılaşıyoruz. AMOLED teknolojisini kullanan bu panel, şirketin iddiasına göre retina seviyesinde piksel yoğunluğuna sahip. Süper teknolojili ekranın çözünürlüğü ise 280×456 piksel.

GPS ve NFC ile teknolojilerini destekleyen akıllı bileklik, kandaki oksijen oranını ölçme ve uyku takibi yapabilme gibi özelliklerini de bünyesinde bulunduruyor. 5 ATM’ye kadar basınca dayanabilen cihaz, su sporlarıyla ilgilenen kullanıcılar için çok ideal. Batarya boyutunda 235 mAh değerinde bir pil bizleri karşılıyor. Şirketin iddialarına göre standart kullanımda Mi Band 7 12 saate kadar dayanabiliyor. Cihazın yoğun kullanım tarafında pil ömrü ise 6 gün. Ayrıca akıllı bileklik yaklaşık bir saatte tam şarj olabiliyor. Xiaomi’nin beğenilen bilekliği Bluetooth 5.2 teknolojisini kullanıyor.

Xiaomi Smart Band 7 Pro’nun Avrupa’daki Fiyatı

Çinde kullanıcıların göz bebeği olan cihaz, kendi ülkesinde 399 Yuanlık bir etiket değerine sahipti. Avrupa pazarının maliyetini düşünürsek fiyatların bu derece makul olmasını beklemek güç. Avrupa’da ve Türkiye’de fiyatların 70 dolar bandında olacağını düşünüyoruz.

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