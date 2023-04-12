Xiaomi Smart Band 7’nin NFC versiyonu, normal versiyona göre iki ek özellik sunuyor. Bunlar, NFC sayesinde Mastercard ve Visa ile uyumlu olan temassız ödeme desteği ve mikrofon sayesinde Amazon Alexa desteği olarak karşımıza çıkıyor.

Standart versiyon resmi olarak 60 dolara satılırken, NFC varyantının bundan daha ucuz olmaması gerekiyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, 2021’den Mi Smart Band 6 NFC sadece 55 dolara tanıtılmıştı. Smart Band 6 ile Smart Band 7’nin neredeyse aynı cihazlar olduğu düşünülürse Smart Band 7 biraz pahalı tarafta yer alacak gibi görünüyor.