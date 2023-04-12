Xiaomi Smart Band 7 NFC geçtiğimiz Mayıs ayında Çin’de normal Band 7 ile birlikte tanıtılmıştı. Neredeyse bir yıl sonra, bu giyilebilir cihaz şimdi şirketin küresel web sitesinde listelendi. Dolayısıyla, cihazın önümüzdeki günlerde Türkiye gibi uluslararası pazarlarda piyasaya sürülmesini bekleyebiliriz. Smart Band 8 beklerken Smart Band 7 NFC geldi!
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Xiaomi Smart Band 7 NFC Çok Geç Kaldı!
Xiaomi Smart Band 7’nin NFC versiyonu, normal versiyona göre iki ek özellik sunuyor. Bunlar, NFC sayesinde Mastercard ve Visa ile uyumlu olan temassız ödeme desteği ve mikrofon sayesinde Amazon Alexa desteği olarak karşımıza çıkıyor.
Standart versiyon resmi olarak 60 dolara satılırken, NFC varyantının bundan daha ucuz olmaması gerekiyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, 2021’den Mi Smart Band 6 NFC sadece 55 dolara tanıtılmıştı. Smart Band 6 ile Smart Band 7’nin neredeyse aynı cihazlar olduğu düşünülürse Smart Band 7 biraz pahalı tarafta yer alacak gibi görünüyor.
Yukarıda bahsedilen farklılıkların dışında, Xiaomi Smart Band 7 NFC modelinin Xiaomi Smart Band 7 ile aynı olduğunu söylemek mümkünü. Cihazda, 490 x 192 piksel çözünürlüğe sahip 1.62 inç boyutlu AMOLED ekran yer alıyor. Ekran, dokunmatik giriş ve 500 nit maksimum parlaklık seviyesini destekliyor.
Smart Band 7 NFC 3 eksenli ivme ölçer, 3 eksenli giroskop, PPG kalp atış hızı sensörü ve kanda oksijen oranı ölçme sensörüne sahip. 110’dan fazla fitness modu, kalp atış hızı takibi, uyku takibi, kanda oksijen seviyesi takibi, stres takibi, adet döngüsü takibi ve daha fazla sağlık takibi özelliği cihazda mevcut.
Bu giyilebilir cihaz, Mi Fitness uygulaması aracılığıyla akıllı telefonlarla Bluetooth 5.2 bağlantısı kullanılarak eşleştirilebiliyor. Son olarak, 5 ATM suya dayanıklı cihaz, tam şarjla iki haftaya kadar pil ömrü sunuyor.
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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Xiaomi Smart Band 7 NFC sizce ülkemize gelmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlas için bizi takip etmeyi unutmayın!