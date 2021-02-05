Teknoloji devi Xiaomi bugün, “akıllara durgunluk verecek” dediği yepyeni bir ekran teknolojili konsept telefonunu tanıttı. Şarj girişi dahil hiçbir bağlantı noktası içermeyen telefonun ekranı, yüzey alanının 88 derecelik kısmını kapsıyor.

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Dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon markası konumunda bulunan Xiaomi, zaman zaman farklı inovasyonlarla karşımıza çıkıyor. Özellikle Mix serisine dahil ettiği Mix Alpha adlı akıllı telefonuyla, ekran tasarımını yeniden yorumlayan Çinli şirket, bugün yeni bir konsept telefonunu daha duyurdu. Hani bugüne kadar hep, “Oldu olacak, telefonlardan şarj girişini de kaldırın!” diye geyik yapıyorduk ya, işte bu geyik Xiaomi sayesinde gerçeğe döndü.

Xiaomi’nin bugün sosyal medya hesabından duyurduğu yeni telefon, şarj girişi dahil hiçbir bağlantı noktası içermiyor. Sadece şarj girişi de değil; aynı zamanda telefonda ses açma/kısma ve güç tuşu da dahil olmak üzere fiziksel butonlar da yok. Aynı zamanda telefonda, ön yüzey alanının tamı tamına 88 derecelik kısmını kaplayan bir ekran var. Bu arada Xiaomi’nin açıklamasına göre tam 46 farklı patentin bir araya gelerek üretildiği bu cihaz, görünüşe bakılırsa gerçek anlamda yekpare bir gövdesi olan ilk akıllı telefon olacak.

Xiaomi’nin yeni telefonunda, fiziksel buton ve bağlantı portu yok!

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre; telefonun kasasının yanlarını dahi kaplayan ekran, yüzey olarak bakıldığında 88 derecelik bir alana yayılmakta. Bu mühendislik başarısını elde edebilmek adına toplam 46 farklı patentten faydalandığını ifade eden şirket, telefonla ilgili kısa bir tanıtım videosu da paylaştı.

Paylaşılan videoda, telefonun tasarım sürecinden nasıl bu hale geldiğine varana kadar çeşitli bilgiler yer alıyor. Aynı zamanda telefonun her köşesinden yakın görünüşünü de açıkça belli eden videoyu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

İşte Xiaomi tarafından paylaşılan o video

Telefonun nasıl şarj olacağı halâ merak konusu

Xiaomi, yeni duyurduğu telefonun nasıl şarj edileceğiyle alakalı bir bilgi paylaşmadı. Ancak bunu tahmin etmek çok da zor değil. Zira, aslında günümüzdeki amiral gemisi telefonların şarj olabilmek için fiziksel bir bağlantı portuna ihtiyaçları yok. Çünkü telefonların artık hepsinde kablosuz şarj teknolojisi yer alıyor. Bu bağlamda büyük ihtimalle Xiaomi’nin yeni telefonu da şarj ihtiyacını kablosuz şarj teknolojisi sayesinde giderecek.

Bu arada Xiaomi, geçen hafta Mi Air Charge adlı bir ürün tanıtmıştı. Birden fazla cihazı “havadan” şarj edebilen bu cihaz, bugün duyurulan yeni telefonun tamamlayıcı bir unsuru olabilir. Ancak bunun dışında telefonun teknik açıdan herhangi bir özelliği henüz açıklanmadı.