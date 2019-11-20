Akıllı Telefonlar
Xiaomi Redmi Note 8 Pro’nun 258 GB’lık versiyonu tanıtıldı!
Xiaomi Redmi Note 8, bu yılın yaz ayında Çin’de yapılan bir lansmanla birlikte kullanıcıların karşısına çıkmıştı.
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Xiaomi bugün Redmi Note 8 Pro’nun yeni bir versiyonun tanıtımını yaptı. Türkiye’de de satışı geçtiğimiz ay itibariyle başlayan cihaz için en çok 128 GB’lık bir depolama modeli sunuluyordu. Şimdi ise firma Çin’de yayınladığı basın bülteniyle birlikte Redmi serisi akıllı telefonun 256 GB’lık bir modelini de piyasaya süreceğini açıkladı.
Yeşim taşı yeşili, fritillaria beyaz, elektro-optik kül olmak üzere üç ayrı renk ile satışa çıkacak daha yüksek kapasiteye sahip modelin görsellerini üst taraftan görebilirsiniz. Yeni hafıza seçeneği şu an için sadece Çin’de bulunacak. Fiyatının ise 8/128GB’lık modele (256 dolar) göre 15 dolar daha fazla olması planlanıyor.
Belki ileriki tarihlerde, uluslararası piyasada da Redmi Note 8 Pro’nun yeni modelinin lansmanına tanık oluruz. Henüz, firma tarafında herhangi bir detay paylaşılmadı. Akıllı telefonda 64 megapiksel çözünürlüğe sahip dörtlü kamera kurulumu, 6.53 inç FHD+ ekran, 4,500 mAh batarya kapasitesi, iki tarafı da Gorilla Glass 5 tarafından korunan cam yüzey bulunuyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate X’in ekran değişim ücreti 1007 dolar!
Huawei tarafından, Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılan katlanabilir telefon Mate X, kısa bir süre önce Çin’de satışa sunulmuştu. Cihazın bazı parçalarının değişim fiyatları da, Çinli üretici tarafından açıklandı.
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Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X, yakın bir zaman önce Çin’de satışa sunulmuştu. Bunun ardından firma tarafından cihazın bazı parçalarının değişim fiyatları hakkında bir açıklama yayımlandı. Katlanabilir forma sahip olan ekranın, değişim fiyatlarının yüksek olabileceği herkes tarafından tahmin edilebiliyorken, yapılan açıklamada bu fiyatın 1007 dolar olduğu söylendi.
Ayrıca Huawei tarafından, cihazın batarya değişiminin 40 dolar, anakart değişiminin 509 dolar ve kamera değişiminin ise 99 dolar gibi bir fiyat ile yapılabileceği söylendi. Tüm bu değişim fiyatlarına baktığımızda, Mate X‘e hasar verdiğinizde cebinizden oldukça fazla para çıkacak gibi görünüyor. Peki siz bu değişim ücretleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Redmi K30’da 120Hz ekran tazeleme oranı kullanabilir!
Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda Redmi K30’un detaylarını ortaya çıkartmıştı. Şimdi ise çok daha fazlasıyla ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor.
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Redmi K30, Samsung S10+’da gördüğümüz çift kameralı kurulum yapısı, 5G bağlantı destekleri sunan yapısıyla karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise Xda Developers’dan bir kullanıcı daha fazla detayı ortaya çıkardı.
XDA’da kacskrz rumuzlu kullanıcının aktardığı bilgilere göre MIUI 11 kaynak kodlarında “phoenix” isimli bir cihazın belirdiğini fark etmiş. Bu yeni cihazın, MIUI 11 dosyalarını kullanmasından dolayı K30 olabileceğinden şüphelendiğini belirtiyor. Aşağıda, bıraktığım görselden telefonun neye benzeyeceğini görebilirsiniz:
Xiaomi tarafından gelen bir görsel, ticari bir örnek olmadığını da eklemek isterim. Cihazın gelen bilgiler dahilinde oluşturulmuş protitipine ait bir şema olarak adlandırılabilir.
Ayrıca, MIUI kaynağına eklenen bir diğer cihaz ise “picasso” olarak lanse ediliyor. Yani cihazın iki versiyonu olacağını buradan çıkarım yapabiliyoruz. XDA üyeleri, yaptıkları yorumlarda “phoenix” cihazının 120Hz ekran tazeleme hızına sahip olacağını belirtiyorlar. Görünen o ki bu desteği sağlayan ilk cihazlardan biri olamayacak.
Yüksek tazeleme hızı, akıllı telefonları çok daha akışkan kullanmanızı sağlayan ve daha çok yeni nesil televizyonlarda gördüğümüz bir teknoloji olarak biliniyor. İlk olarak tazeleme oranın 120Hz seviyelerine çıkarıldığını Razer Phone’da görmüştük. Tablet tarafında da iPad Pro ailesi bu özelliğe kavuşan cihazlar arasındaydı.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Android 10 güncellemesine kavuşuyor!
Xiaomi Redmi Note 8 Pro, geçtiğimiz aylarda firmanın alt markasında konumlandırdığı üst düzey cihazlardan biri olarak tanıtılmıştı. Mediatech işlemcisi olması handikap yaratsa da, görünüş o ki ileriki süreçte de Android güncellemelerine hızlı şekilde kavuşabilecek.
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Redmi serisinin üst düzey versiyonu olan telefonun Android 10’daki rakamları Geekbench’te fark edildi. Görünen o ki Xiaomi, çok gecikmeden Android 10 yazılımını Redmi serisi son nesil akıllı cihazlarına verecek gibi gözüküyor.
Yayınlanan skorlar çokta ilginç gözükmüyor. Redmi Note 8 Pro, hali hazırda MIUI 11 betasını Android 9 tabanlı kullanıyordu. Alınan duyumlara göre Aralık ayında beta sürümüne daha sonra ise sırasıyla halka açık betaya ve global piyasaya yayınlanması gerçekleştirilecektir.