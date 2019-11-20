Xiaomi Redmi Note 8 Pro’nun 258 GB’lık versiyonu tanıtıldı!

Xiaomi Redmi Note 8, bu yılın yaz ayında Çin’de yapılan bir lansmanla birlikte kullanıcıların karşısına çıkmıştı.

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Xiaomi bugün Redmi Note 8 Pro’nun yeni bir versiyonun tanıtımını yaptı. Türkiye’de de satışı geçtiğimiz ay itibariyle başlayan cihaz için en çok 128 GB’lık bir depolama modeli sunuluyordu. Şimdi ise firma Çin’de yayınladığı basın bülteniyle birlikte Redmi serisi akıllı telefonun 256 GB’lık bir modelini de piyasaya süreceğini açıkladı.

Yeşim taşı yeşili, fritillaria beyaz, elektro-optik kül olmak üzere üç ayrı renk ile satışa çıkacak daha yüksek kapasiteye sahip modelin görsellerini üst taraftan görebilirsiniz. Yeni hafıza seçeneği şu an için sadece Çin’de bulunacak. Fiyatının ise 8/128GB’lık modele (256 dolar) göre 15 dolar daha fazla olması planlanıyor.

Belki ileriki tarihlerde, uluslararası piyasada da Redmi Note 8 Pro’nun yeni modelinin lansmanına tanık oluruz. Henüz, firma tarafında herhangi bir detay paylaşılmadı. Akıllı telefonda 64 megapiksel çözünürlüğe sahip dörtlü kamera kurulumu, 6.53 inç FHD+ ekran, 4,500 mAh batarya kapasitesi, iki tarafı da Gorilla Glass 5 tarafından korunan cam yüzey bulunuyor.