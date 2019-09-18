Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Avrupa fiyatı sızdırıldı!

Xiaomi Redmi Note 8 Pro modelinin Avrupa satış fiyatı Sudhanshu Ambhore isimli bir Twitter kullanıcısı tarafından sızdırıldı.

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Xiaomi Redmi Note 8 Pro fiyat tahminleri

Xiaomi‘nin alt markası Redmi‘nin yeni orta üst seviye akıllı telefonu Redmi Note 8 Pro‘nun Avrupa fiyatı sızdırıldı. Sızıntı haberleriyle tanınan bir Twitter kullanıcısının attığı tweette bazı Avrupalı perakendecilerin sitelerinde listelenen fiyatlara göre telefonun 6/64 GB versiyonunun 259 Euro, 6/128 GB donanımlı seçeneğin ise 289 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtilmiş.

Redmi Note 8 Pro, 6.53 inç boyutunda Full HD+ (1080 x 2340 piksel) çözünürlüğünde, 19.5:9 formatında bir ekrana sahip. Telefon gücünü ise Mediatek‘in yeni nesil oyun odaklı işlemcisi Helio G90T‘den alıyor. Sekiz çekirdekli işlemci 12 nanometre teknolojisiyle üretilmiş.

Telefonun ön kamerası 20 MP (f/2.0) çözünürlüğünde. Redmi Note 8 Pro‘nun arkasında ise dörtlü arka kamera kurulumuna (64 MP (f/1.8) ana kamera, 8 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera, 2 MP (f/2.4) makro kamera ve 2 MP (f/2.4) derinlik sensörü) yer verilmiş.