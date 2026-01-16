Xiaomi, teknoloji dünyasında merakla beklenen yeni akıllı telefon ailesini Türkiye pazarında kullanıcıların beğenisine sundu. Dayanıklılık standartlarını yükselten yapısı ve yapay zeka destekli gelişmiş kamera yetenekleriyle ön plana çıkan seri, dört farklı modelden oluşuyor. Özellikle pil teknolojisindeki yenilikler ve ekran kalitesiyle dikkat çeken cihazlar, farklı bütçe gruplarına hitap etmeyi hedefliyor. Peki, yeni Redmi Note 15 serisi teknik özellikleriyle neler vadediyor?

Redmi Note 15 Pro+ 5G: Zirvedeki güç ve pil performansı

Serinin en tepesinde yer alan Redmi Note 15 Pro+ 5G, performans odaklı kullanıcılar için geliştirilmiş donanımıyla dikkat çekiyor. Cihaz gücünü Snapdragon 7s Gen 4 mobil platformundan alıyor. Xiaomi, bu modelde segmentinde bir ilk olan IceLoop soğutma sistemini kullanarak, uzun süreli kullanımlarda performans kaybının önüne geçmeyi hedefliyor. Telefonun en çarpıcı özelliklerinden biri de enerji tarafında karşımıza çıkıyor.

Cihazda, enerji yoğunluğu artırılmış 6.500 mAh kapasiteli Silikon-Karbon (SiC) batarya teknolojisi kullanılıyor. 100W HyperCharge desteğine sahip olan bu pil, Xiaomi Surge pil yönetim sistemiyle destekleniyor.

Yapılan açıklamalara göre bu teknoloji, yaklaşık altı yıllık kullanıma denk gelen 1.600 şarj döngüsünden sonra bile pil kapasitesinin yüzde 80’ini koruyabiliyor. Google Gemini ve Circle to Search desteği de bu modelde standart olarak sunuluyor.

Redmi Note 15 Pro 5G ve Pro: Yapay zeka destekli fotoğrafçılık

Redmi Note 15 serisi içerisindeki Pro modelleri, özellikle fotoğrafçılık yetenekleriyle öne çıkıyor. Seri, dünyada ilk kez kullanılan 200 MP HPE görüntü sensörüne sahip ana kamerayla donatılmış durumda. Bu donanım sayesinde cihazlar, 23 mm’den 92 mm’ye kadar beş farklı odak uzaklığını destekleyerek kullanıcılara geniş bir çekim yelpazesi sunuyor. Manzara çekimlerinden detaylı portrelere kadar birçok senaryoda yüksek çözünürlük vadediliyor.

Yapay zeka desteği, bu modellerin görsel yeteneklerini güçlendiren bir diğer unsur olarak karşımıza çıkıyor. AI Yansıma Kaldırma, AI Güzelleştirme ve Dynamic Shots 2.0 gibi araçlar, çekilen fotoğrafların kalitesini artırırken düzenleme süreçlerini de kolaylaştırıyor. Ayrıca ağ kapsamının olmadığı alanlarda sesli iletişim sağlayan Xiaomi Çevrimdışı İletişim özelliği de Pro modellerinde yer alıyor.

Redmi Note 15: Standart modelin sunduğu özellikler

Ailenin giriş modeli olarak konumlandırılan Redmi Note 15, uygun fiyatlı bir seçenek arayan kullanıcılara hitap ediyor. Standart model olmasına rağmen kamera tarafında iddialı özellikler barındıran cihaz, 108 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip. Bu kamera, kullanıcılara 3x optik seviyede kayıpsız yakınlaştırma deneyimi sunuyor.

Ekran teknolojileri açısından da seri genelinde yüksek standartlar korunmuş durumda. 6,83 inç ve 6,77 inç seçenekleriyle gelen ekranlar, 3.200 nit tepe parlaklığına ulaşabiliyor. Göz koruma sertifikalarıyla desteklenen bu paneller, amiral gemisi seviyesinde bir izleme deneyimi yaratmayı amaçlıyor.

Redmi Titan dayanıklılığı ve ekosistem ürünleri

Xiaomi, yeni seride “Redmi Titan” adını verdiği bir dayanıklılık yapısını benimsiyor. Güçlendirilmiş orta çerçeve, darbe emici tasarım ve Corning Gorilla Glass Victus 2 koruması bu yapının temelini oluşturuyor. Özellikle Pro+ 5G ve Pro 5G modelleri, 2,5 metreden düşmelere karşı sertifikalı koruma sunarken, IP68 sertifikası sayesinde 2 metre derinlikte 24 saate kadar suya dayanabiliyor.

Lansmanda telefonların yanı sıra ekosistem ürünleri de tanıtıldı. HyperOS işletim sistemiyle gelen Redmi Watch 5, geniş AMOLED ekranı ve 24 güne varan pil ömrüyle dikkat çekiyor. Ses tarafında ise aktif gürültü engelleme özelliğine sahip Redmi Buds 6 Pro, Hi-Fi kalitesinde müzik deneyimi vadediyor.

Xiaomi Redmi Note 15 serisi Türkiye fiyatları

15 Ocak itibarıyla Türkiye pazarında satışa sunulan Redmi Note 15 serisi modellerinin fiyat listesi şu şekilde:

Redmi Note 15: 16.999 TL

16.999 TL Redmi Note 15 Pro: 20.999 TL

20.999 TL Redmi Note 15 Pro 5G: 26.999 TL

26.999 TL Redmi Note 15 Pro+ 5G: 32.999 TL

Ocak ayı sonuna kadar devam edecek lansman kampanyası kapsamında, satın alınan modele göre akıllı saat veya kulaklık gibi hediyeler de kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca mi.com üzerinden yapılan alışverişlerde indirim kuponu ve ücretsiz ekran değişimi gibi fırsatlar da bulunuyor.

İlginizi Çekebilir: REDMI Note 15 Serisi Lansman Değerlendirmesi | Fiyatları beğendik mi?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Redmi Note 15 serisinin özelliklerini ve fiyatlarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!