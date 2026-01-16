Xiaomi Türkiye, bugün yaptığı etkinlikle beraber yeni REDMI Note 15 Serisi’ni Türkiye’de satışa sunduğunu duyurdu. Bugün itibari ile satın alınabilecek olan telefonların fiyatları ise şu şekilde:

REDMI Note 15: 8 GB RAM + 256 GB Depolama – 16.999 ₺

REDMI Note 15 Pro: 8 GB RAM + 256 GB Depolama – 20.999 ₺

REDMI Note 15 Pro: 12 GB RAM + 512 GB Depolama – 24.999 ₺

REDMI Note 15 Pro 5G: 8 GB RAM + 256 GB Depolama – 26.999 ₺

REDMI Note 15 Pro+ 5G: 8 GB RAM + 256 GB Depolama – 32.999 ₺

Peki HWP olarak yeni REDMI Note 15 Serisi’nin fiyatını nasıl bulduk? Bu fiyata alınır mı? Tüm detayları videoda bulabilirsiniz. Siz de kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

