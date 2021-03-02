Xiaomi, Redmi Note 10 serisinde 120Hz AMOLED ekranı onayladı

Redmi Note 10 serisinin AMOLED ekranla geleceği bilgisi daha önceden ortaya çıkmıştı. Buna ek olarak Xiaomi, serinin ayrıca 120 Hz yenileme hızındaki ekranla geleceğini onayladı. Böylelikle Xiaomi şimdiye kadarki ilk 120 Hz AMOLED ekranlı akıllı telefonu piyasaya çıkarmış olacak. Cihazın global lansmanı 4 Mart tarihinde olacak.

The first-ever 120Hz AMOLED display on #RedmiNote10Series, all you need to help challenge your boundaries. Find out everything on March 4th #RedmiNote10Sereis global launch event. pic.twitter.com/YvQD6QXJYg — Xiaomi (@Xiaomi) March 2, 2021

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Xiaomi Redmi Note 10 PRO teknik özellikleri

Xiaomi İngiltere YouTube hesabı tarafından yanlışlıkla yayınlanan bir video reklam ise Redmi Note 10 PRO’nun mavi, gri ve turuncu renk alternatiflerinin olacağını gösterdi. Videoda öne çıkan diğer özellikler ise 108 MP ana kamera ve 33 W hızlı şarj ve stereo hoparlörler oldu.

Redmi Note 10 PRO, gücünü Qualcomm Snapdragon 730G yongasından alacak. Ayrıca 8GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi ile gelecek. Cihazın ekranı 6,47 inç, Super AMOLED ve Full HD + çözünürlükte olacak. Ekran Corning Gorilla Glass 5 korumalı olacak.

Kamera tarafında ise 108 MP birincil, 12 MP (2x optik zoom), 5 MP ultra geniş açılı (5x optik zoom), 20 MP ultra geniş açılı ve 2 MP makro çekim kameraları olacak. Telefon ayrıca 32 MP bir selfie kamerasına sahip olacak. Redmi Note 10 PRO enerjisini 33W hızlı şarj destekleyen 5260mAh kapasiteli pilden alacak. Son olarak telefon Android 10 tabanlı MIUI 12 işletim sistemi ile çalışacak.

Serinin 3 varyantı olacak. Tüm varyantların teknik özelliklerini ve satış fiyatlarını 4 Mart tarihindeki global lansmanda birlikte göreceğiz.

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