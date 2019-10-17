Xiaomi Redmi K20 Pro – Sizin Yorumunuz (Çağatay Burak Ergül)

Xiaomi Mi 9T bu sefer İlkan Avcı ile yeniden Sizin Yorumunuz serimizde boy gösteriyor. Fakat bu sefer özellikle yüz tanıma sisteminde İlkay ile abisini tanıyarak telefonu açmasıyla dikkat çekiyor.

İlginizi çekebilir; Turkcell ikinci el (refurbished) telefon alım satımı yapacak!

Son dönemlerin en gözde telefonu olan Mi 9T, bu videomuzda da konuk oluyor. ancak İlkay Avcı sadece bir Mi 9T kullanıcısı olarak değil, aynı zamanda Mi Band 3, Mi Band 4, Redmi Airdots, Mi Box S gibi birçok Xiaomi cihazını da kullanan biri olarak ofisimize geldi.

Detayları ve İlkan’ın Mi 9T başta olmak üzere diğer cihazlar ile de görüşlerini bu videomuzda görebilirsiniz.

İyi seyirler…