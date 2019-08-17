Xiaomi Redmi 8, özellikleriyle birlikte görüntülendi

Samsung’un geçtiğimiz günlerde duyurduğu 64 megapiksellik arka kamera sensörü, dolaylı olarak Redmi Note 8’in varlığını da ortaya çıkarmıştı. Serinin küçük modeli Xiaomi Redmi 8 ise TENAA raporlarında teknik özellikleriyle beraber ilk kez görüntülendi.

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Giriş seviyesine taze kan: Xiaomi Redmi 8 geliyor!

Redmi 8’in tasarımına baktığımızda bir önceki model olarak Redmi 7’ye kıyasla büyük değişimler görüyoruz. Telefonun ön yüzünde damla çentiğe gizlenen kamera yerini korurken, çene adı verilen alt kısım inceltilmiş ve Redmi logosu eklenmiş. Plastik gövdeye sahip olan telefonun arka bölümünde ise ince bir bant içindeki parmak izi okuyucu ve çift kamera göze çarpıyor. Alt kısıma da telefonu Xiaomi’nin tasarladığına dair yatay bir yazı konumlandırılmış.

Xiaomi Redmi 8, belirtilen teknik özelliklere göre serinin giriş seviyesi modeli olmayı sürdürecek. 6.21 inç HD+ çözünürlüklü bir ekrana sahip olan Redmi 8, gücünü henüz belli olmayan 8 çekirdekli bir işlemciden alacak. Telefonun 2/3/4 GB RAM ve 16/32/64 GB depolama olmak üzere 3 farklı versiyonu bulunuyor. 12+5 megapiksel çözünürlüklü çift arka kamera paketi ile gelen Redmi 8’de 8 megapiksellik bir ön kameraya yer verilmiş. 5.000 mAh kapasiteli büyük bir batarya ile gelen cihazda ne yazık ki maksimum 10W şarj desteği görünüyor.

Kutusundan MIUI 10 arayüzüne sahip Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkacak telefonda kızılötesi sensör ve SD kart desteği diğer özelliklerin arasında yer alıyor. Ekonomik sınıfta yer alacak Redmi 8’in çıkış tarihi olarak ise bu ayın sonu işaret ediliyor.