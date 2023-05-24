MIUI 14 güncellemesini uyumlu cihazları için yayınlayan Xiaomi, Android 14’ün piyasaya sürülmesinden önce mevcut sürümün dağıtımını tamamlamak istiyor. Son zamanlarda daha çok giriş ve orta segment telefonlara odaklandığı görülüyor. En son olarak Redmi 12C, Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesi alacak.

Redmi 12C, 2022’de Xiaomi tarafından piyasaya sürülen orta segment bir telefon. Xiaomiui’nin haberine göre Redmi 12C, Çin ROM’u için yakında MIUI 14 güncellemesini almaya başlayacak. Diğer ROM’lar için de yakın zamanda yayınlanması bekleniyor. Güncelleme, Mayıs 2023 güvenlik yamasını içeren V14.0.1.0.TCVCNXM sürüm numarasına sahip.

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MIUI 14, kullanıcılara bazı yenilikler sunuyor. Artık kullanılmayan ancak kaldırılamayan temel uygulamaların birçoğunu silebileceksiniz. Ayrıca Xiaomi, üçüncü parti uygulamaların güç tüketimini, Foton Motoru sayesinde yüzde 22 azaltmayı hedefliyor.

Xiaomi’ye göre, Android 13 ve MIUI 14 ile sistem performansı yüzde 88 artarken pil tüketimi yüzde 16 azaldı. Her ne kadar performans artsa da, MIUI 14’ün önceki sürüme göre yüzde 23 daha az alan kapladığı belirtiliyor.

Bu, MIUI arayüzünün yeniden geliştirilmesi sayesinde oluyor. Yeni MIUI 14, eski sürümlere göre daha hızlı, daha kararlı ve daha az yer kaplıyor. Ancak Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 1+ ve yeni 8 Gen 2 işlemcili cihazların bu yenilikler için optimize edildiği unutulmamalı.

MIUI 14 ayrıca “süper simgeler” adı verilen yeni bir özellik sunuyor. Ana ekrana farklı semboller eklemeye izin veren bu özellik, daha canlı bir tema oluşturmanıza olanak tanıyor. Sizce bu güncelleme ve yenilikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın!