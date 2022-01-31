Xiaomi Redmi 10A Geekbench’te Görüntülendi

Xiaomi, 2020 yılında duyurduğu Redmi 10 serisine yeni üyeler eklemeye devam ediyor. Serinin yakın dönemde duyurulması beklenen yeni modeli Redmi 10A, Geekbench ve FCC kayıtlarında ortaya çıktı.

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Giriş Seviyesine Taze Kan: Redmi 10A Ortaya Çıktı!

Geekbench 4 test sonuçlarıyla karşımıza çıkan Redmi 10A, 220233L2C model numarasını taşıyor. Bu model numarasından hareketle cihazın Redmi 10A’nın Çin versiyonu olduğu tahmin ediliyor. MediaTek Helio G25 işlemci ve 4 GB RAM’e sahip olduğu görülen telefonda Android 11 işletim sistemi yer alacak. Bu donanım konfigürasyonu tek çekirdekten 791 puan alırken, çoklu çekirdek performansı ise 3.630 puan olarak ölçülmüş.

Xiaomi Redmi 10A’nın FCC kayıtlarında ise küresel versiyon başta olmak üzere daha fazla veri sunuluyor. 220233L2G model numarasına sahip olan versiyonda 2/3/4 GB RAM ve 32/64/128 GB depolama seçenekleri mevcut. Ayrıca 13+2 MP çift arka kamera, parmak izi okuyucu ve MIUI 12.5 arayüzü ise cihazın bilinen özelliklerini tamamlıyor.

Giriş seviyesine hitap eden Redmi 10A, büyük olasılıkla önümüzdeki haftalarda resmiyete kavuşacak. Telefonun fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmasa da 100 dolar bandında fiyat etiketi sürpriz olmayacaktır. Son olarak telefonun ülkemizde satışa sunulma ihtimalinin bir hayli yüksek olduğunu da belirtelim.

Xiaomi, Bu Yıl Yeni Telefon Bombardımanı Yapacak!

Xiaomi, geçtiğimiz yıl Huawei’nin kaybettiği pazar payını büyük ölçüde toplamayı başarmıştı. Bu sayede akıllı telefon pazarında zirveyi zorlayan marka, 2022’de adeta gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan son verilere göre, sadece yılın ilk çeyreğinde 12 yeni akıllı telefon duyurulması planlanıyor. Bu telefonlardan 1’i Xiaomi markasını taşırken, diğer cihazlardan 7’si Redmi ve 4’ü POCO markası altında olacak. Model bazında da Redmi Note 12 ve POCO M5 serisi ağır basıyor.

Çinli şirketin bu kadar çok model duyurmasının altında ise farklı bir neden yatıyor. Bilindiği üzere Xiaomi’nin alt markaları, çoğu telefon modelinde ortak bir ürün grubu kullanıyor. Markalara göre bir takım tasarımsal değişikliklere uğrayan cihazların donanımsal özellikleri ise birbirine oldukça benziyor. Dolayısıyla sözü geçen Redmi ve POCO markalı telefonların önemli bölümü ufak farklılıklar dışında aynı olabilir.