OnePlus 10 Ultra, konsept tasarımıyla ortaya çıktı!

OnePlus, Oppo ile birleştiğini duyurmasının ardından şirkette bazı köklü değişiklikler ve sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Şirket, kendi kimliğinden uzaklaşıp marka stratejisini değiştirdi. Firmanın son akıllı telefonu OnePlus 10 Pro, son kullanıcı tarafında OnePlus 9T Pro olarak adlandırıldı. Bunun sebebi yeni akıllı telefonun önceki seriye yeni bir şey katmıyor oluşuydu. OnePlus 9 Pro ile OnePlus 10 Pro arasındaki farklar, cihazın Snapdragon 8 Gen 1’e yükseltilmesi ve 80W hızlı şarj ile gelmesiydi. Bazı teknoloji uzmanları, bu acele çıkışın yılın ikinci yarısında çıkması muhtemel bir ultra modelin habercisi olabileceğini söyledi.

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OnePlus 10 Ultra, nasıl bir tasarıma sahip olacak?

Sızıntılarıyla popüler olan TechInsiderBlog, OnePlus 10 Ultra’nın patent görüntülerini keşfettiğini duyurdu. Yeni cihaz, görsel olarak OnePlus 10 Pro’ya oldukça benzer olacak. Arka tarafa bulunan üç sensörden biri periskop kamera olarak karşımıza çıkacak. Ayrıca patent görüntüleri, kamera kurulumunun altında küçük bir ekran olduğunu gösteriyor. Tahminlere göre bu küçük ekran, hava durumu gibi bazı ufak detayları görmemizi sağlayacak. Paylaşılan bu görseller, henüz patent aşamasında. Bu nedenle şirketin bu patenti ticari olarak uygulayıp uygulamayacağı henüz belli değil. Ancak böyle bir akıllı telefon piyasaya çıkacaksa yüksek ihtimalle bu cihaz OnePlus 10 Ultra olarak adlandırılacaktır.

OnePlus 10 Ultra ile ilgili yakın zamanda bazı sızıntılar ortaya çıkmıştı. Bunlardan en önemlisi, cihazın bu yılın sonunda piyasaya çıkacağı yönündeki söylentilerdi. Tahminlere göre yeni cihaz, Snapdragon 8 Gen 1’den gücünü alacak. Ayrıca kamera ve şarj tarafında da önemli yükseltmelerin olması muhtemel gözüküyor. Pro modelde kullanıcılar tarafından eleştirilen yönlerin, ultra modelde son kullanıcıyı tatmin etmesi için gereken çalışmaların sürdüğü de sızıntılar arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz yıllarda OnePlus, uygun fiyatları ürünleriyle “amiral gemisi katili” olarak anılıyordu. Firma, son cihazları ile bu mottosundan oldukça uzaklaştı. Ancak markanın, yakın zaman içinde köklerine dönüp uygun fiyatlı yüksek performanslı cihazlar üretmesi olası gözüküyor. Bunun temel sebebi, kullanıcıların şirketin yeni politikasına sıcak bakmıyor oluşu. Ayrıca ortaya çıkan bazı raporlar da eski şirket politikasına geri dönüldüğünü gösteriyor. Yakın zaman içerisinde çıkması beklenen yeni serinin 315$ ila 475$ arasında son kullanıcıya ulaşacağı raporlar arasında yer alıyor.