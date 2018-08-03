Xiaomi Qin: 30 dolarlık telefon!

Xiaomi bizleri şaşırtmaya devam ediyor! Xiaomi Qin adında bir telefon modeli duyuran Xiaomi, modelin AI (yapay zeka) yetenekleri ve 4G radyo ile geleceğini bildirdi.

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Dünyada bir ilk!

Qin serisi adını, ünlü Çin hanedanlığından almakta. İlk iki model birbirine benzemekle birlikte, 240 x 320 piksel çözünürlükle, 2,8 inç ekran, 132 mm, 53,8 mm, 8.5 mm ebatlarındaki gövdeye entegre tuş takımı ve Çift Mikro SIM kart slotuyla geliyor.





Qin 1, mütevazi bir telefondan beklenen özelliklere sahip; MediaTek MT6260A yonga setiyle gelen tek çekirdekli ARM7 işlemci , 8 MB RAM ve 16 MB depolama alanı. GPS veya LTE gibi teknolojilerin yer almadığı modelde, Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 yer almakta. Nucleus adı verilen işletim sistemiyle gelen modelin, 1,480 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olduğu ve 15 gün kullanım süresi sunduğu belirtildi.







Qin 1 modelinde ayrıca 1.2 GHz hızında iki Cortex-A53 çekirdeği olan Spreadtrum SC9820 yonga seti, 256 MB RAM ve 512 MB depolama alanına sahip diğer bir seçenek de yer almakta.

Bağlantı özellikleri arasında; VoLTE, GPS, Wi-Fi, Bluetooth 4.2 yer alırken, her iki modelde de kasanın alt kısmında bir tane hoparlör ızgarası ve USB-C şarj portu yer almakta.

Yukarıda saydığımız özellikler arasında farkettiyseniz kamera yer almamakta. Qin’de ayrıca herhangi bir kulaklık girişi de bulunmuyor. Bu da demek oluyor ki, konuşma esnasında müzik dinleme gibi klasik bir özelliğin bu modelde kullanılamayacağı anlamına geliyor.

Siyah ve beyaz, renk seçeneklerine sahip olan telefonlar, 30 $ gibi bir fiyat etiketiyle 15 Eylül’de piyasalara çıkması bekleniyor.