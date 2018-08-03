Android P: Android 9 hakkında bilmeniz gereken her şey

Android P hakkında batarya ömrünü uzatmaktan, yeni hareketlere kadar bilmeniz gereken her şeyi sizlere bu yazımızda aktarmaya çalışacağız. Geçen sene çıkan Oreo sürümünün ardından, 2018 Android P’nin yılı. Google’ın yeni yazılımı, kararlı sürüm olarak kullanıcılarına sunması için bir müddet daha zaman gerek. Ancak şu anki beta haliyle bile Android 9 çok fazla söz veriyor.

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2 Ağustos 2018 – Android P, 20 Ağustos’ta kullanıma sunulacak

Android 9 beta sürümleri her geçen gün hatalarını düzeltiyor olsa da, herkesin gözü kararlı sürümde. Twitter’dan Evan Blass’a göre yeni yazılım 20 Ağustos’ta yayınlanacak.

Bu tarih, Google’ın daha önce yayınladığı güncelleme programı ile uyuşuyor. Android P kararlı nihai sürümün bizlere 20 Ağustos’ta ulaşacak olması muhtemel.

25 Temmuz 2018 – Google Android P Beta 4’ü resmen yayınladı

“Android P neredeyse burada!” sloganıyla Google, Geliştirici Önizleme 5 sürümü olarak bilinen, Android 9 Beta 4’ü yayınladı. Google’a göre bu sürüm, Android 9’un Pixel cihazlara gönderilecek kararlı sürüm ile aynı sürüm. Bu açıklamalar da bizlere nihai kararlı sürümün çok yakında tanıtılacağını gösteriyor.

Android P: Resmen Android 9

Üçüncü geliştirici önizlemesinde görüldüğü üzere, Android P, Android 9’dur. Bu Android P’nin, 8.0 Oreo’dan büyük bir yükseltme olduğunu gösteriyor.

Android sanal barı tamamen değişiyor

Google, Android 3.0 Honeycomb ile 2011’de Android’in üç ikonlu sanal bar sistemini tanıttı ve kullanıcılar bunu çok sevdi. Geri, ana ekran ve son uygulamalar. Android 9 ile yedi yıl sonra, bu sanal bar, parmak kısayolları ile ortadan kaldırılıyor. Android 9, Google’ın kullanıcı arayüzünde gezinmek için oluşturduğu kısayollar şu anki haliyle şöyle çalışıyor:

Ana ekrana dönmek için: Ana ekran butonuna dokun

Ana ekran butonuna dokun Son uygulamalar sayfasına erişmek için: Yukarı kaydırın

Yukarı kaydırın Geri düğmesi sadece gerekli olduğunda bazı uygulamalarda/menülerde görünüyor.

Şu anki kısayollar biraz kafa karıştırıcı olsa da, Google’ın kararlı sürümde veya daha sonraki Geliştirici Önizlemeleri’nde daha kolay bir kullanım sunmasını bekliyoruz. Eğer yeni gelen hareketlere alışamadıysanız, geleneksel sanal barı kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak bu sistemin gelecekte şart koşulacağı aşikar. Bu yeniliğe şimdiden alışmanızda fayda var.

Kullanıcı arayüzü artık daha yuvarlak ve daha renkli

Android 9, Oreo sürümüne göre köklü tasarımsal değişiklikler sunuyor. Google uzun zaman sonra ilk defa bu kadar köklü değişiklikler getiriyor. Ayarlar uygulamasını açtığınızda her bir ayarın, farklı renklerde ikonlar içerdiğini göreceksiniz. Bu öğelere alışmak biraz zaman alabilir. Ama sonunda beğeneceğinizi düşünüyoruz. Yeni hareketler ve güncellenmiş animasyonlarıyla Android 9, daha önce hiç görmediğiniz gibi. Oreo akıcı ve pürüzsüzdü ancak Android 9 bundan çok daha ötesini vadediyor.

Telefonunuzu daha az kullanmanıza yarayacak araçlar var

Google, bu yılki I/O konferansında “dijital refah” adına insanlara yardımcı olmakla alakalı çok şey aktardı. Bu aktarılan şeylerin çoğu Android 9 ile geliyor.

Geliştirici Önizleme 2 veya 3’te yayınlanmamasına rağmen, Android P’nin sonraki sürümlerinde Android Dashboard adında yeni bir sistem tanıtılacak. Android Kontrol Paneli, Android telefonunuzu nasıl kullandığınıza ilişkin raporlar tutacak. Bu raporlarda, en çok hangi uygulamaları kullandığınız, ekranınızı kaç kez açtığınız, kaç kere bildirim aldığınız gibi istatistikler yer alacak. Ayrıca raporda her uygulamaya, ne kadar zaman harcadığınız bilgisini de bulabileceksiniz.

Google, pilinizi en üst düzeyde kullanabilmeniz için çalışıyor

Google’ın Android kullanan cihazlar için pil ömrünü mümkün olduğu üst mertebeye çıkarmak için yeni yollar arıyor. Bu arayışla birlikte Android 9 ile Adaptif Pil modu doğuyor.

Adaptif Ekran Parlaklığı, ekranınızın parlaklığını ortamınıza ve kullanımınıza göre otomatik ayarladığı gibi, Adaptif Pil, telefonunuzun kullanım senaryosu ve sık kullandığınız uygulamalara göre arka planda otomatik hareket ederek pil ömrünü uzatıyor.

Google Adaptif Pil’in CPU kullanımını %30’a kadar azaltabildiğini ve yapay zeka sayesinde telefonunuzu kullandığınız süreyi arttıracağını söylüyor. Bu da yapay zekanın kullanıcılara sunduğu nimetlere başka bir boyut getirmeyi hedefliyor. Özellikle, ekran kilitliyken şarjın “su gibi” azalması sorununun önüne geçileceğini düşünüyoruz.

Uygulama kısayolları her yerde

Android Nougat ile Google, bizlere ilk kez Uygulama Kısayolları adlı yeniliği tanıttı. Belirli öğelere hızlı bir şekilde erişmek, bazı uygulama simgelerine basılı tutarak gerçekleşebiliyor. Android 9 ile Google, bu kısayol olayını başka bir noktaya taşıyor.

Uygulama kısayollarına gelen yeniliğe bir örnek vermek gerekirse, her sabah kahvaltı saatlerinde Youtube’da “HWP” aratmasını yapıyorsanız, o öneri size otomatik olarak sunulacak.

157 yeni emoji

Geliştirici Önizleme 3’te, Google, konuşmaları parlak ve renkli tutmak için 157 adet yeni emoji ekledi.

Tüm listeyi aktaramayacak olsak da, bazı önemli emojiler kızıl saçlı kız, süper kahraman, üç kalpli yüz, donut, ıstakoz ve lama. Ayrıca bazı emojilerde de iyileştirmeler mevcut.

Biyometrik kimlik doğrulama için yeni bir standart

Parmak izi sensörleri ve yüz tanıma kilidinin telefonlarda özel bilgilere her zamankinden daha kolay erişebilmeleri için Android P Geliştirici Önizleme 3’te “BiometricPrompt API” adıyla yepyeni bir standart geliyor.

Yeni API sayesinde, geliştiriciler artık uygulamalarında biyometrik sistemleri kullanmak için kendi iletişim kutularını oluşturmak zorunda kalmıyor ve bu sistem Android 9 ile halihazır geliyor. Bu, günlük kullanımda fark edeceğiniz bir şey değil, ancak görmekten mutlu olacağınız bir yenilik.

Tüm küçük değişiklikler

Android 9’da gelecek olan büyük değişikliklere ek olarak, güncellemelerle bizlere ulaşan bir sürü küçük değişiklikler de var. Bunlardan bazıları şöyle:

Yerleşik ekran görüntüsü düzenleyicisi

Metni vurgularken yakınlaştıran eklenti

Ses kontrolleri ekranın sağ üst köşesinde görülüyor

Rahatsız etmeyin modu daha da özelleştirilebilir hale getirildi

Betaya şimdi kaydolabilirsiniz

Geçen yılki Oreo beta sürümlerine benzer şekilde, bir Pixel telefona sahip olan herkes, yeni Android 9’un beta sürümüne kaydolabilir.

Ancak, Google’ın Pixel cihazları erken erişime kavuşan tek cihazlar değil. Google, Android Beta Programını ilk kez Nokia, OnePlus, Sony, Essential Phone, Xiaomi, Vivo ve Oppo gibi Project Treble sayesinde üçüncü parti markalara açıyor.

Resmi kararlı sürüm Ağustos ayında piyasaya sürülecek

Google, Android 9 için son sürümün üçüncü çeyrekte yayınlanacağını ve yukarıdaki planlamaya uygun hareket edileceğini söylüyor. Umarım hepiniz bu yeni sürüme kavuşur, tüm yenilikleri bizzat deneyimlersiniz.