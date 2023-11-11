Çinli teknoloji devi Xiaomi, önceki tablet modeli Xiaomi Pad 6 Pro’dan sonra yeni bir canavar üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Xiaomi Pad 7 Pro özellikleri, Weibo’da dolaşan sızıntılarla gün yüzüne çıkmış durumda.

Xiaomi Pad 7 Pro, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 İşlemci ve 144Hz Ekran ile Gelebilir

Henüz resmi bir duyuru gelmese de, tabletin Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye ve 144Hz yenileme hızına sahip bir LCD ekrana sahip olabileceği iddia ediliyor.

Weibo’daki önemli bir kaynak olan Digital Chat Station, Xiaomi Pad 7 Pro modelinin 144Hz yenileme hızına sahip bir LCD ekrana sahip olacağını ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile güçlendirileceğini duyurdu.

Eğer bu sızıntılar doğruysa, yeni tablet, önceki Xiaomi Pad 6 Pro modelinde kullanılan Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciye göre önemli bir yükseltme sunacak. Ayrıca, Xiaomi Pad 7 Pro’nun arka panelinin sol üst köşesine yerleştirilmiş kare şeklinde kamera modülüne sahip olacağı belirtiliyor.

Xiaomi Pad 6 Pro, Nisan ayında piyasaya sürülmüş ve Çin’deki kullanıcılar tarafından büyük ilgi görmüştü. Tablet, 8GB RAM + 128GB depolama seçeneği ve uygun fiyatı ile dikkat çekmişti.

Xiaomi Pad 6 Pro, Android 14 tabanlı MIUI 13 işletim sistemiyle çalışıyor ve etkileyici bir 144Hz yenileme hızına sahip 11 inç 2.8K LCD ekrana ev sahipliği yapıyor.

Cihaz, çift arka kamera kurulumuyla 50 megapiksel birincil kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörüne sahip. Ön tarafta ise 20 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor.

Xiaomi Pad 6 Pro, hızlı depolama için 512GB’a kadar UFS 3.1 depolama alanı sunuyor ve 8.600mAh pil kapasitesine sahip. Ayrıca, tablet Dolby Atmos destekli dört mikrofon ve dört stereo hoparlöre sahip ve Hi-Res ses sertifikasıyla geliyor.

Xiaomi Pad 7 Pro’nun ne zaman piyasaya sürüleceği veya fiyatlandırılacağına dair henüz resmi bir açıklama yok. Ancak bu sızıntılar, Xiaomi’nin tablet pazarındaki etkisini artırmaya yönelik yeni bir hamle yapabileceğini gösteriyor. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi Pad 7 Pro nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için biz takip etmeyi unutmayın!