Xiaomi, dünya çapındaki ilk Redmi 13 serisi cihazı olan Redmi 13C modelini tanıttı. Bu büyüleyici akıllı telefon, giriş seviyede oldukça iddialı özellikler sunuyor. Gelin canavara yakından bakalım.

Redmi 13C Piyasaya Sürüldü, Çok Güçlü Geldi

Redmi 13C, 6,74 inç boyutundaki LCD ekranıyla göz alıcı bir görünüme sahip. 720 x 1600 piksel HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı, kullanıcılara eşsiz bir görsel deneyim sunuyor.

Bu cihaz MediaTek Helio G85 yonga seti tarafından destekliyor ve 8 GB’a kadar RAM seçeneğiyle satın alınabiliyor. Depolama tarafında ise 128 ve 256GB seçenekleri sunulmuş.

Cihaz, Android 13 tabanlı MIUI 14 işletim sistemi ile çalışıyor. 50 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel derinlik kamerası ve 2 megapiksel makro kamera içeren zengin bir kamera kurulumuna sahip.

Ayrıca, 8 megapiksellik ön kamera, mükemmel selfie’ler için hazır bekliyor. Depolama seçenekleri 256 GB’a kadar çıkarken, 4 GB’a kadar sanal RAM ve MicroSD kart yuvası sayesinde depolama alanı genişletilebiliyor.

Redmi 13C, 5.000mAh pil kapasitesine ve 18W hızlı şarj desteğine sahip. Ayrıca, cihazın yana bakan parmak izi tarayıcısı ile güvenliğiniz de sağlanmış oluyor.

Cihaz, çift SIM kart desteği ve bir dizi bağlantı seçeneği sunuyor. 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakı gibi bağlantı seçenekleri kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap veriyor. Hafif ve şık tasarımı, Redmi 13C’yi günlük kullanım için ideal bir akıllı telefon haline getiriyor.

Redmi 13C ilk olarak Nijerya’da satışa sunuldu. Cihaz, Siyah ve Yonca Yeşili olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor. Temel model 4GB RAM ve 128GB depolama alanıyla 122 dolar fiyat etiketiyle sunuluyor.

Gırtlak paket ise 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip ve 135 dolar fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Xiaomi, Redmi 13C ile hem uygun fiyat hem de yüksek performansı bir arada sunuyor.

Bu akıllı telefon, dünya çapındaki kullanıcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanacak gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni canavar nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazla için bizi takip etmeyi unutmayın!