Teknoloji devi Xiaomi, tablet dünyasına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Şirket, 22 Şubat’ta Çin’de gerçekleştirilen büyük bir etkinlikte, merakla beklenen Xiaomi Pad 6S Pro 12.4’ü resmen duyuracak. Bu yeni cihaz, geçen yılın başarılı modeli Pad 6 Pro’nun devamı niteliğinde ve Xiaomi’nin son teknoloji ürünlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik, Xiaomi 14 Ultra ile birlikte piyasaya sürülecek olması, teknoloji tutkunlarını heyecanlandırıyor.

Xiaomi Pad 6S Pro, önceki modeline kıyasla bir dizi yenilik ve geliştirme sunuyor. Özellikle, Snapdragon 8+ Gen 1’in yerini alacak olan güçlü Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, cihazın performansını önemli ölçüde artıracak. Ayrıca, 3:2 3K ekranıyla gözleri üzerine çeken bu tablet, önceki modelde bulunan 67W’lık hızlı şarjı geride bırakarak 120W’lık etkileyici bir hızlı şarj desteği sunuyor. Wi-Fi 7 teknolojisi ile donatılan Xiaomi Pad 6S Pro, internet deneyimini bir üst seviyeye taşıyor ve kullanıcılara daha hızlı ve kesintisiz bağlantı imkanı sunuyor. Ayrıca, tabletin HyperOS işletim sistemiyle çalışacağı da belirtiliyor.

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Gelen bilgilere göre, Xiaomi Pad 6S Pro’da dikkat çekici bir donanım ve depolama kapasitesi de sunulacak. Sızıntılara göre, cihazın 24 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanı seçenekleri olacak. Ayrıca, 50 MP çift arka kamera, 4 hoparlör sistemi ve 10.000 mAh’lik devasa bir batarya gibi özelliklerle kullanıcıların beklentilerini karşılayacak.

Öte yandan, Xiaomi Pad 6S Pro’nun adıyla ilgili bazı karmaşalar yaşanmıştı. Daha önceki söylentiler, cihazın Xiaomi Pad 7 olarak adlandırılacağını öne sürmüştü. Ancak, yeni tabletin Snapdragon 8 Gen 2 yonga setiyle gelmesi, bazıları tarafından Xiaomi Pad 7’nin bu yılın sonlarında Snapdragon 8 Gen 3 ile piyasaya sürüleceği spekülasyonlarını beraberinde getirdi.

Xiaomi Pad 6S Pro’nun sadece Çin’de değil, Avrupa’da da piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu da cihazın, global pazardaki varlığını güçlendirmek adına atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, Xiaomi 14 Ultra’nın dünya çapındaki lansmanının yanı sıra, 25 Şubat’ta Barselona’da gerçekleştirilecek olan MWC etkinliğinde de küresel pazarlara resmen tanıtılması bekleniyor. Bu da Xiaomi’nin tablet ve diğer mobil cihaz segmentindeki gücünü artırma stratejisinin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.