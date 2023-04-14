Ülkemizde de çok sevilen bir marka olan Xiaomi’nin en çok sevilen ve kullanılan ürünlerinden bir tanesi de Xiaomi Smart Band serisi. Özellikle Xiaomi Smart Band 4’ten beri gerek ülkemizde gerek dünya genelinde çok satan Xiaomi Smart Band serisine yeni bir üye geliyor! Detaylara bakalım.

Xiaomi, 18 Nisan tarihinde yapacağı bir lansmanda Xiaomi 13 Ultra’yı tanıtmaya hazırlanıyor. Her lansmanında bir ekosistem ürününü de tanıtan Çinli şirketin bu lansmanda da Xiaomi Smart Band 8’i tanıtacağı söylendi.

Xiaomi Smart Band 8’in lansman tarihi bu poster ile birlikte resmi olacak açıklanmış oldu.

Band 8, önceki nesil olan Band 7’de olduğu gibi AMOLED bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran 490 x 192 piksel çözünürlükte olacak ve 500 nite kadar parlaklığı destekleyecek.

Tüm bunların yanı sıra Xiaomi Band 8’in kalp atış hızı izleme, kan oksijen ölçümü, uyku takibi ve stres izleme gibi temel aktivite izleme işlevlerini içermesi bekleniyor. Ek olarak, NFC ve sesli asistan özelliklerini destekleyebilir.

Paylaşılan bir başka posterde ise Xiaomi Smart Band 8’in kolye olarak kullanıldığı gösteriliyor. Xiaomi Smart Band serisi eskinden beri oldukça geniş bir aksesuar seçeneğine sahipti. Artık Xiaomi Smart Band serisi için yeni bir aksesuar daha var. Bu posterle birlikte artık akıllı bilekliğin kolye olarak da kullanılabileceği resmi olarak doğrulanmış oldu.

Xiaomi yeni akıllı bilekliğini tanıtmaya hazırlanadursun. Bakalım Vivo, Oppo, Samsung gibi diğer markalar buna nasıl cevap verecek?