Xiaomi, otomobil mi tanıtmaya hazırlanıyor?

Görünüşe göre Xiaomi’nin bizlere büyük bir sürprizi var. Xiaomi tarafından Çin’in en popüler sosyal medya uygulaması Weibo üzerinde resmi olarak paylaşılan bir görselde; üstü kapalı halde bir otomobil bulunuyor. Görseldeki otomobilin hatlarını değerlendirir isek; bunun bir SUV olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta bir nebze de olsa Suzuki Jimny ve Mercedes G-Class modelleri ile de benzerlikler mevcut.

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Xiaomi, gerçekten de bir otomobil tanıtacak mı? Yoksa Xiaomi, bizlere ufak bir şaka mı yapıyor?

Ürün gamı neredeyse sınırsız olan bir marka olan Xiaomi, akıllı telefondan kablosuz kulaklıklara, yüz temizleme cihazından şemsiyeye kadar çok geniş yelpazede bulunan ürünlere sahip. Böyle bir markanın otomobil tanıtacak olması da birçokları için şaşırtıcı olmazdı. Fakat Xiaomi, gerçekten de bir otomobil tanıtacak mı? Yoksa bu Xiaomi cephesi tarafından yapılan ufak bir şaka mı? Öyle bile olsa; üzerine tartışılması gereken çok fazla şey mevcut. Birincisi, görselin paylaşıldığı Weibo hesabı, Xiaomi’nin resmi hesabı; yani bir fan sayfası değil. Böyle bir şaka yapmak, resmi açıdan çok tatsız sonuçlar doğururdu diye düşünüyoruz. İkincisi ise, görsel gerçekten ciddi bir havaya sahip. Sanki gerçekten de ortada Xiaomi tarafından üretilmiş bir otomobil mevcut ve bu görsel ile Xiaomi’nin de bu projeyi gizlilikle son raddeye getirebildiği gibi bir imaj oluşuyor. Üçüncü olarak, Xiaomi’nin zaten hali hazırda Çin’deki otomobil sektörü ile bağları ve iş birlikleri mevcut. Hatta geçtiğimiz sene Xiaomi’nin yatırımda bulunduğu Xiaopeng Motors isimli şirket, Xiaopeng P7 isimli otomobilini Çin’de, Tesla’ya rakip olarak piyasaya sunmuştu.

Ortada çok fazla soru işareti olduğu aşikar. Sanırız Xiaomi’nin bir otomobil tanıtıp tanıtmayacağı konusunda yarını beklememiz gerekiyor. Umarız Xiaomi tarafından paylaşılan bu otomobil görselindeki sır perdesi en kısa zamanda aralanır. Peki ya siz Xiaomi’nin paylaştığı bu görsel ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Xiaomi, gerçekten de bir otomobil üretip satışa sunabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!