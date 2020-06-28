Otomotiv
Xiaomi, otomobil mi tanıtmaya hazırlanıyor?
Görünüşe göre Xiaomi’nin bizlere büyük bir sürprizi var. Xiaomi tarafından Çin’in en popüler sosyal medya uygulaması Weibo üzerinde resmi olarak paylaşılan bir görselde; üstü kapalı halde bir otomobil bulunuyor. Görseldeki otomobilin hatlarını değerlendirir isek; bunun bir SUV olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta bir nebze de olsa Suzuki Jimny ve Mercedes G-Class modelleri ile de benzerlikler mevcut.
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Xiaomi, gerçekten de bir otomobil tanıtacak mı? Yoksa Xiaomi, bizlere ufak bir şaka mı yapıyor?
Ürün gamı neredeyse sınırsız olan bir marka olan Xiaomi, akıllı telefondan kablosuz kulaklıklara, yüz temizleme cihazından şemsiyeye kadar çok geniş yelpazede bulunan ürünlere sahip. Böyle bir markanın otomobil tanıtacak olması da birçokları için şaşırtıcı olmazdı. Fakat Xiaomi, gerçekten de bir otomobil tanıtacak mı? Yoksa bu Xiaomi cephesi tarafından yapılan ufak bir şaka mı? Öyle bile olsa; üzerine tartışılması gereken çok fazla şey mevcut. Birincisi, görselin paylaşıldığı Weibo hesabı, Xiaomi’nin resmi hesabı; yani bir fan sayfası değil. Böyle bir şaka yapmak, resmi açıdan çok tatsız sonuçlar doğururdu diye düşünüyoruz. İkincisi ise, görsel gerçekten ciddi bir havaya sahip. Sanki gerçekten de ortada Xiaomi tarafından üretilmiş bir otomobil mevcut ve bu görsel ile Xiaomi’nin de bu projeyi gizlilikle son raddeye getirebildiği gibi bir imaj oluşuyor. Üçüncü olarak, Xiaomi’nin zaten hali hazırda Çin’deki otomobil sektörü ile bağları ve iş birlikleri mevcut. Hatta geçtiğimiz sene Xiaomi’nin yatırımda bulunduğu Xiaopeng Motors isimli şirket, Xiaopeng P7 isimli otomobilini Çin’de, Tesla’ya rakip olarak piyasaya sunmuştu.
Ortada çok fazla soru işareti olduğu aşikar. Sanırız Xiaomi’nin bir otomobil tanıtıp tanıtmayacağı konusunda yarını beklememiz gerekiyor. Umarız Xiaomi tarafından paylaşılan bu otomobil görselindeki sır perdesi en kısa zamanda aralanır. Peki ya siz Xiaomi’nin paylaştığı bu görsel ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Xiaomi, gerçekten de bir otomobil üretip satışa sunabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Genel
5.6 milyon dolarlık Bugatti Divo, Nürburgring’te görüntülendi!
1479 beygirlik Bugatti Divo‘nun tanıtımı üzerinden iki yıl geçti ve sahipleriyle buluştu bile. Fakat teslimatları yapılan bir arabanın pistte test edilmesi oldukça garip bir durum.
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Bugatti‘nin ne yapmaya çalıştığını kimse çözememişken, yalnızca 40 adet üretilen bir arabanın sınırlarının zorlandığını görmek oldukça nadir bir durum. Chiron ile aynı platforma sahip olsalar da Divo oldukça özel bir araç. Fazladan 90 kg kadar yere basma gücü sağlayan aerodinamisi, gelişmiş soğutma sistemi, frenleri, dörtlü egzoz çıkışı ve 35 kg kadar daha hafif oluşu Divo’yu, Chiron’dan ayırıyor.
Divo’da 8.0 litrelik dört turbolu W16 motor yer alıyor. 1479 beygir güç ve 1600 Nm tork değerlerine sahip bu araçta, 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanı ile bu gücü dört tekerleğine aktarıyor. 0-100 km/s hızlanması ise 2.4 saniye. Uygun şartlar altında Divo ile 380 km/s hızı yakalamak mümkün. Yakıt tüketimi konusu, böyle bir araca sahip kişiler için pek de sorun teşkil etmeyecektir fakat adet yerini bulsun. Divo’nun 100 km‘de ortalama 23.5 litrelik bir yakıt tüketimi var.
Otomobil
Volvo ve Waymo ortaklığı elektirikli robotaksi geliştirecek!
Son yıllarda giderek daha fazla hayatımıza giren otonom otomobiller konusunda yeni yatırımlar ve ortaklıklar görmeye devam ediyoruz. Son olarak otomobil üreticisi Volvo ve otonom sürüş alanında yazılım geliştiricisi olan Waymo yeni bir ortaklık duyurdu.
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Volvo ve Waymo ortaklığı elektirikli robotaksi geliştirecek!
Otonom otomobil yazılım geliştirici Waymo, Volvo Car Group ile ortaklığını açıkladı. Bu ortaklık ile birlikte iki şirket Waymo tarafından geliştirilen otonom sürüş yazılımını paylaşımlı yolculuk için yeni tasarlanacak bir elektrikli araca entegre edecek. Volvo ve Waymo ortaklıkları hakkında çok fazla ayrıntı vermeseler dahi önceliklerinin paylaşımlı yolculuklar için tasarlanmış yeni bir araç platformu üzerine çalışmak olduğuna vurgu yaptılar. Yapılan açıklamada ilk kez birlikte çalıştıklarına yapılan vurgudan ortaklığın önümüzdeki yıllarda yeni projeler sunacağını söyleyebiliriz.
Waymo’nun sahip olduğu seviye 4 otonom sürüş özelliği sayesinde tasarlanacak aracın farklı coğrafi koşullardan ve yol koşullarından tüm sürüşleri idare edebilecek. Söz konusu ortaklık Volvo Car Group CTO’su Henrik Greek yaptığı açıklamada bu ortaklığın Volvo bünyesindeki Polestar ve Lynk & Co. International da dahil olmak üzere bütün alt şirketleri kapsadığına vurgu yaptı.
Henrik Green yaptığı açıklamada “Tamamen özerk araçlar sayesinde yol güvenliği konusunda daha önce hiç yapamadığımız bir devrim yapma potansiyeline sahibiz. Waymo ile ortaklığımız yeni ve heyecan verici iş fırsatları sunuyor.” dedi.
Waymo’nun şu ana kadarki stratejisinin otomobil üreticileri ile ortaklık kurmak olduğunu söyleyebiliriz. Şirket yazılımları için gerekli olan donanımların tasarımlarını da kendisi yapmakta ancak daha sonra otomobil üreticileri ile anlaşmalar yaparak geliştirdikleri sistemlerin entegre edildiği araçlar üretilmekte. Waymo’nun 2018 yılında Fiat Chrysler Automobiles ile benzer bir ortaklık kurduğuna şahit olmuştuk. Şirketin ayrıca Jaguar, Renault ve Nissan ile farklı kapsamlarda anlaşmaları mevcut. Tüm bunların yanı sıra Volvo’nun da Uber Advanced Tech. ile otonom sürüş ünitesi geliştirmek için yaptığı bir anlaşması mevcut. Hem Volvo hem Uber aralarındaki anlaşmanın hala geçerli olduğunu doğruladı. Bu anlaşma ile birlikte Volvo XC90 araçları Uber’in otonom sürüş yazılımını desteklemek için gerekli tüm donanımlara sahipler. Tüm bu gelişmelere baktığımızda otonom araç teknolojilerine daha önce hiç olmadığımız kadar yakın olduğumuzu söyleyebiliriz.
Genel
BMW 8 Serisi için Golden Thunder Edition paketi tanıtıldı!
BMW‘nin üst seviye model ailesi olan 8 Serisi için yeni bir paket tanıtıldı. “Golden Thunder Edition” adındaki paket Coupe, Convertible ve GranCoupe karoser seçenekleriyle alınabiliyor.
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Adından da anlaşılacağı üzere altın detaylara sahip bu paket, Metalik Safir Siyah veya Mat Metalik Siyah renkleri ile alınabiliyor. Yan tamponlardan arka tamponlara kadar uzanan desenler, ayna kapakları, 20 inç M hafif alaşım jantlar ve M arka spoyler gibi detaylar altın renge sahip detaylar arasında. Ayrıca Golden Thunder Edition paketi, M Sport paketini de bünyesinde barındırıyor.
Bu paket ile aracın iç kısmında siyah renkli BMW Individual Merino deri döşeme yer alıyor. Ayrıca koltuk kafalıklarında Golden Thunder Edition’a özel yazı işlemesi bulunuyor. Tavan ise antrasit renkli alkantara kaplamaya sahip. Normalde bu tip araçlarda karbon fiber veya piyano siyahı kaplama beklenir. Fakat bu pakette alüminyum kaplamalar yer alıyor. Ayrıca Bowers&Wilkins ses sistemi de bu pakete dahil donanımlardan birisi.
Fiyatı henüz belli olmayan bu sürümün üretimine Eylül ayında, BMW‘nin Dingolfing tesislerinde başlanması planlanıyor.
Kaynak: Carscoops